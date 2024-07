Diputados Sukkot, Vaturi y Gottlieb se suman a los manifestantes en la base

Después de que los manifestantes fueran desalojados de Sde Teiman, los manifestantes llegaron a la base de Motta Gur en Beit Lid e irrumpieron en la base.

Entre estos manifestantes se encuentra la MK del Likud Tali Gottlieb, que utilizó su cuenta X para promover la manifestación. Ahora hay entre 70 y 100 manifestantes en este lugar, informó Maariv.

Esta base es donde se está llevando a cabo la investigación de los ocho soldados de reserva sospechosos de cometer los delitos.

Los alborotadores protestan por la detención de reservistas de las FDI por parte de la división de investigación criminal por el supuesto abuso de un terrorista de Nukhba que fue detenido inicialmente en Sde Teiman.

Algunos miembros del Parlamento, entre ellos Zvi Sukkot y Nissim Vaturi, rompieron la valla el lunes por la tarde en las instalaciones de Sde Teiman junto con los alborotadores después de que los sospechosos fueran detenidos por abusos sexuales a un terrorista de Nukhba. Protesters wave Israeli flags outside the Sde Teiman detention facility, after Israeli Military Police arrived at the site as part of an investigation into suspected abuse of a Palestinian detainee, near Beersheba in southern Israel, July 29, 2024. (credit: REUTERS/JILL GRALOW/FILE PHOTO)

בפעם הראשונה כנראה בחייו המשתמט צבי סוכות בבסיס צה "ל.הגיע להמריד ולפרק את צבא העם. pic.twitter.com/DE1ta0VNYR - yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) 29 de julio de 2024

"Hago un llamamiento para que se calme inmediatamente la situación en Sde Teiman y condeno enérgicamente la irrupción en una base de las FDI", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu en respuesta al incidente.

El ministro de Defensa Yoav Gallant declaró: "Incluso en momentos de ira, las leyes se aplican a todos. No se asaltan bases de las FDI ni se violan las leyes del Estado de Israel".

Los alborotadores de Sde Teiman coreaban "Muerte a los terroristas" y "Muerte al tribunal".

MK Zvi Sukkot, a quien en un principio se había prohibido la entrada, pudo entrar por una estrecha abertura de la valla.

Algunos de los manifestantes que cruzaron la valla de la instalación, entre ellos MK Nissim Vaturi, se están enfrentando a los soldados y oficiales que intentan escoltarlos fuera de la base, informó el corresponsal militar de Radio del Ejército Doron Kadosh en X, antes Twitter.

Debido a este incidente, la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa celebrará un debate confidencial, al que fue invitado el comandante de la Policía Militar.

Miembros de las FDI y de la policía están deteniendo la irrupción de civiles israelíes en las instalaciones de Sde Teiman, informaron las FDI en un comunicado.

"La irrupción en las instalaciones de Sde Teiman es muy grave e ilegal. El asalto a una base militar y la alteración del orden en el lugar son comportamientos graves e inaceptables de cualquier modo. Estamos en guerra, y tales acciones ponen en peligro la seguridad del Estado. Condeno enérgicamente el incidente y estamos trabajando para restablecer el orden en la base", declaró el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, en un comunicado.

"Apoyo plenamente a la fiscalía militar y a la policía militar en su investigación de todos los incidentes que se les comunican. Es su deber, independientemente de su rango o posición. Son precisamente estas investigaciones las que protegen a nuestros soldados en el país y en el extranjero y defienden los valores de las FDI. Estas investigaciones se llevan a cabo con respeto por nuestros soldados, a los que mandamos", concluyó Halevi.

Los políticos responden al incidente

"Condenamos la violencia contra el MK Zvi Sukkot y el intento ilegal de impedir que un funcionario electo entre en escena para llevar a cabo sus obligaciones parlamentarias", dijo el Sionismo Religioso en una declaración en respuesta a la prohibición de que el MK entrara en el centro penitenciario.

El partido condenó al Fiscal Militar Jefe de las FDI y al Fiscal Militar General por "cruzar la línea".

"¡Es hora de dejar de atar las manos de nuestros soldados y de ganar!", concluía la declaración.

El líder de la oposición y jefe de Yesh Atid, Yair Lapid, comentó la irrupción de MK Sukkot, calificándola de "crimen despreciable y peligroso por parte de MK que debilitan y desmantelan las FDI y el Estado de Israel, y roen los cimientos de nuestro poder desde dentro".

Y añadió: "Los políticos que abandonaron a los rehenes, abandonaron la seguridad y destruyeron la sociedad están destruyendo ahora la cadena de mando y santificando la anarquía y el crimen"."

El Movimiento por un Gobierno de Calidad (MQG) en Israel condenó a los políticos que saltaron la valla del centro de detención y calificó su comportamiento de "actos que no tienen cabida en un país democrático".

"Los sucesos que están teniendo lugar en la base de Sde Teiman constituyen una grave violación del Estado de derecho y de los principios más básicos de la democracia. Irrumpir en una base militar e intentar interferir en los procedimientos de investigación adecuados, especialmente por parte de funcionarios electos, son actos que no tienen cabida en un país democrático", rezaba la declaración.

"Pedimos al fiscal general que inicie inmediatamente una investigación de todos los implicados en estos hechos, incluidos los miembros de la Knesset y los ministros que participaron en ellos", declaró el MQG.

Funcionarios de la división de investigación criminal detuvieron el lunes a varios soldados de la reserva para interrogarlos bajo sospecha de que abusaron de un terrorista detenido en el centro.