Mujer judía obtiene el divorcio a través de Zoom después de que su ex se negara durante 6 años

Un tribunal rabínico en Tel Aviv concedió el divorcio a una mujer judía el lunes después de que su ahora exmarido finalmente acordara otorgarle un get (un documento proporcionado a una esposa frente a testigos en una ceremonia que divorcia a la pareja) después de seis largos años.

"Es inaceptable que una mujer se encuentre en una situación de negación del get incluso por un minuto, y mucho menos durante 6 años, como yo experimenté, donde nada ayuda ni marca la diferencia, y me siento impotente," dijo S, la mujer recién divorciada, al recibir el get.

S se casó con su ex hace 12 años y la pareja se mudó a Marruecos donde tuvieron dos hijas.

Con el conocimiento y consentimiento del marido, S regresó a Israel y su ex regresó poco después. Sin embargo, hace 6 años, el matrimonio se volvió infeliz y el marido regresó a Marruecos, negándole el divorcio a su esposa en el proceso.

Las luchas de obtener un divorcio

Sumándose a las luchas de S, se alegaba que el esposo y su padre habían hecho numerosas reclamaciones monetarias infundadas contra S que fueron todas desestimadas por los tribunales israelíes. Agravando su sufrimiento, él se negó a dar el divorcio durante todo el proceso.

En 2021, el Tribunal Rabínico falló en contra del esposo y lo obligó a darle un get a su esposa. El tribunal sancionó al hombre, emitió una prohibición de viaje y exigió que pagara mantenimiento a su esposa. Sin embargo, el esposo continuaba negándole a S su libertad.

Persistiendo en buscar el divorcio, S contactó a Yad Laisha; que forma parte de la red Ohr Torah Stone. La red apoya a las víctimas de la negativa a dar el get. Una miembro de la organización, la abogada y defensora del Tribunal Rabínico Tehila Cohen, siguió vías legales para ayudar en el proceso de S.

Cohen logró que se emitiera una prohibición de viaje contra el padre del exesposo de S, quien visitó Israel hace 2 años. Después de esto, el padre fue detenido durante cuatro meses en un intento de presionar a su hijo para finalmente otorgarle el divorcio a su esposa. A pesar de la detención de su padre, el esposo continuó negándose.

"En colaboración con el Departamento de Agunot de la Corte Rabínica, encabezado por el Rabino Maimón y el Rabino Gamliel, continuamos aplicando diversas tácticas de presión sobre el esposo para promover el get y liberar a la mujer," explica la abogada Tehila Cohen. "Su deuda con la mujer por mantenimiento atrasado de la esposa y manutención de los hijos creció, y abrimos procedimientos de ejecución en su contra, por lo que su parte en el apartamento conjunto de la pareja ya estaba en riesgo. Esto se sumaba al hecho de que durante los seis años, él no había visto a sus hijas."

Después de 6 largos años de obstáculos legales, el esposo finalmente accedió a divorciarse a través de Zoom el lunes. Esto implicó que la mitad de su apartamento israelí quedara registrado a nombre de las hijas de S.

"Hubo momentos de nerviosismo cuando se encontró un error en el get y tuvo que ser escrito y entregado de nuevo, pero finalmente S. fue liberada al fin," relata la abogada Cohen.

"Desde mi perspectiva, esta no es una situación razonable o posible para ninguna mujer en ninguna situación," dijo S.

"Agradezco a la abogada Tehila Cohen y a la organización Yad La'isha por su cercano acompañamiento y por ayudarme a recuperar mi libertad", concluyó.