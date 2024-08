Judo Olímpico en vilo: Dris de Argelia ausente en pesaje, intensificando el drama

La Federación Internacional de Judo (FIJ) ha anunciado que el argelino Messaoud Redouane Dris no se pesó para su combate contra el israelí Tohar Butbul en los Juegos Olímpicos de París."

La Federación Internacional de Judo declaró que Dris llegó a la sesión de control de peso el domingo 10 minutos antes de la hora límite y que se le encontraron 400 gramos por encima del límite permitido para competir el lunes.

El jefe del Comité Olímpico de Israel, Yael Arad, lo calificó de "vergüenza" y pidió que se castigara a la delegación norteafricana. Los medios de comunicación argelinos y el patrocinador de la delegación aclamaron a Dris, mientras que Butbul lanzó un mensaje de paz.

"Tras los Juegos Olímpicos, se llevará a cabo una revisión e investigación completas de la situación y se tomarán nuevas medidas si es necesario", declaró la FIJ en el comunicado del lunes.

"Creemos que el deporte debe seguir siendo un ámbito de integridad y equidad, libre de las influencias de los conflictos internacionales. Desgraciadamente, los atletas se convierten a menudo en víctimas de disputas políticas más amplias que van en contra de los valores del deporte". Paris 2024 Olympics - Opening Ceremony - Paris, France - July 26, 2024. Athletes of Israel aboard a boat in the floating parade on the river Seine during the opening ceremony. (credit: ALBERT GEA/REUTERS)

"Lo respeto", dijo Butbul sobre Dris.

"Es un judoka muy bueno. Es un atleta muy bueno. Me gustaría que algún día hubiera paz en Oriente Próximo para que yo pudiera ir a entrenarme a Argelia y él a Israel, y pudiéramos ir juntos al tatami a luchar. Quizá alguna vez pueda estrecharle la mano.

"Creo que los atletas argelinos y todos los atletas musulmanes no pueden ir al combate con los atletas israelíes", dijo Butbul.

"Creo que ellos son las víctimas en este asunto. No les dejan competir, aunque sean atletas. Tenía muchas ganas de hacer la pelea con él, y no ha sucedido. Quizá en las próximas Olimpiadas volvamos a encontrarnos y podamos hacerlo".

Preocupaciones por la seguridad

Los Juegos de Verano de París 2024 se celebran en medio de pronunciadas preocupaciones por la seguridad y crecientes tensiones geopolíticas, entre ellas la guerra de Israel en Gaza tras los atentados del 7 de octubre dirigidos por el grupo terrorista palestino Hamás.

La delegación olímpica argelina declinó hacer comentarios cuando Reuters se puso en contacto con ella.

Sin embargo, el periódico argelino al Nahar elogió a la judoka por "evitar inteligentemente el encuentro con un oponente israelí al no hacer el peso".

El patrocinador de los atletas argelinos, el gigante de las telecomunicaciones Mobilis, dijo en Facebook: "Dris se ganó el respeto de todos. El honor y la causa (palestina) son lo primero", declaró a Reuters

Arad, ex judoka y primer israelí en ganar una medalla olímpica: "Creo que esto es una vergüenza. Creo que se puede jugar con el pesaje, la categoría, (decir) que no estaba preparado, pero todo el mundo sabe que se trata de una cuestión política. Mi corazón está con este atleta".

En los preparativos se esperaba que Dris se retirara, dado que Argel no reconoce a Israel.

En 2021, otro argelino, Fethi Nourine, se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio para evitar un posible combate contra Butbul en la segunda ronda. La FIJ le impuso entonces una sanción de 10 años.

El sudanés Mohamed Abdalrasool no se presentó para enfrentarse a Butbul en el combate de octavos de final de Tokio a pesar de haberse pesado antes.

"Él (Dris) es una víctima del sistema. Creo que estos tipos, el entrenador, la delegación, tienen que ser castigados", declaró Arad, medalla de plata en los Juegos de Barcelona 1992.

Entre vítores y algunos abucheos, el israelí Butbul salió el lunes al tatami del dojo del Arena Champs de Mars inclinándose, como es costumbre, hacia donde debería haber estado su oponente antes de marcharse para prepararse para su combate de segunda ronda más tarde por la mañana.