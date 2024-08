En plena guerra con Hamás, familias israelíes piensan dos veces los campamentos de verano

Cada verano, miles de niños israelíes asisten a campamentos de verano, y cientos de niños extranjeros vuelan a Israel para asistir también a campamentos. Este año, en medio de la guerra y el desplazamiento de muchas familias israelíes, los padres y el personal de los campamentos se plantean los campamentos de forma diferente. Algunas familias se lo están pensando dos veces antes de enviar a sus hijos lejos de casa, y los directores de los campamentos se enfrentan a un verano caracterizado por un menor número de campistas procedentes del extranjero, una gran demanda de atención al duelo y mayores necesidades de seguridad.

Tal Ben-Zvi Eliahu y sus seis hijos se vieron desplazados de su hogar en el kibbutz Nahal Oz tras el atentado del 7 de octubre. Tras un año difícil, el campamento de verano permitió a sus hijos reunirse con amigos del consejo regional que se habían dispersado por Israel. "El sentido de pertenencia y conexión fue significativo y fortalecedor", dijo a The Media Line. "Esta experiencia fue una pieza más en la construcción de la resiliencia que, como padres, nos esforzamos por fomentar en nuestros hijos"

Yael Nitzan y su familia también se vieron desplazados después del 7 de octubre. Aunque la familia suele enviar a los niños al campamento, la decisión de hacerlo este año "no fue sencilla", dijo Nitzan a The Media Line. Al final, asistir al campamento permitió a su hijo desarrollar un sentido de la resiliencia y "ver que sus capacidades son mucho mayores de lo que pensaba."

Kenny Goldman y Dvora Liss, que dirigen el campamento de verano ortodoxo Kayitz Bakibbutz en el kibutz Shluhot desde hace casi 30 años, dijeron a The Media Line que la guerra ha influido en casi todos los aspectos de la planificación del campamento de verano.

"Con todas las restricciones de vuelo y los billetes de avión más caros que nunca, muchos campistas de otros países no han podido venir. Además, formo parte del personal de seguridad del kibbutz, y ahora tengo que dirigir el campamento de verano mientras llevo una pistola al hombro. Los cambios empiezan así, y aquí entra en todos los detalles", dijo Goldman. "Gracias a Dios estamos en un rincón tranquilo del país, pero hemos tomado muchas medidas de seguridad. Nuestro personal recibió formación para múltiples ejemplos de emergencias, incluidos ataques con cohetes y muchos otros posibles escenarios" Kenny Goldman (credit: Courtesy)

Los directores decidieron llevar a los campistas de excursión sólo por los senderos que rodean el kibbutz, en lugar de por la zona más amplia, como harían en un verano normal. Un juego de walkie-talkies, donado recientemente por un antiguo alumno del campamento, permite al personal mantenerse en contacto en caso de que se interrumpa el servicio telefónico local.

"Nos preocupa la seguridad de los campistas", afirma Goldman. "Creemos que estamos en una zona relativamente segura de Israel, pero también nos enfrentamos al reto de crear un entorno de campamento de verano para niños que han pasado un año muy difícil. Así que hay mucho que hacer para crear un programa positivo, divertido y renovador en un año como este."

Muchos niños tienen padres en el ejército

Como la mayoría de los israelíes, muchos niños que asisten al bakibutz Kayitz tienen padres en el ejército. Goldman, de 64 años, hizo tres meses de servicio en la reserva este año. Señaló que todos los israelíes, incluso los que no tienen familiares en el ejército, han quedado traumatizados por el año pasado. "Ha sido un reto prestar suficiente atención y respeto a esta situación sin convertir el campamento en un espacio triste", dijo.

Shawna Goodman, fundadora de Summer Camps Israel, una organización que trabaja con múltiples campamentos de verano, describió el campamento como una forma importante de proporcionar una sensación de normalidad a los niños afectados por la guerra.

"Además de los campamentos de verano habituales, hemos añadido un nuevo modelo de campamentos de invierno de refuerzo que ha demostrado su eficacia a la hora de proporcionar círculos de apoyo a los jóvenes desplazados por la guerra, reforzar su sentido de pertenencia y, por supuesto, divertirse, algo que no podemos subestimar", declaró Goodman a The Media Line.

Dijo que este verano hay más familias israelíes interesadas en el campamento, ya que tanto los niños como los padres necesitan un descanso de un año difícil.

El Campamento Koby de la Fundación Koby Mandell, un campamento de verano para niños israelíes que han perdido a miembros de su familia en atentados terroristas, también tuvo una alta asistencia este año.

"El propósito es proporcionar un espacio seguro a las personas que han perdido a un ser querido", dijo a The Media Line Eliana Mandell Braner, directora ejecutiva de la fundación. Mandell Braner es hermana de Koby Mandell, que dio nombre a la organización y murió en un atentado terrorista a los 13 años en 2001.

"Este año, además de nuestro campamento habitual, con unos 500 participantes, organizamos un campamento adicional con unos 100 niños que han perdido a alguien el 7 de octubre o en las operaciones en Gaza", explicó Mandell Braner. Señaló que el programa ha duplicado su capacidad.

Estar en un espacio en el que todos han perdido a un familiar facilita que los campistas hablen de sus experiencias, afirma.

"Normalmente, cuando los niños llegan a sus habitaciones compartidas, lo primero que hacen es preguntarse unos a otros por qué están en el campamento. Después de compartir brevemente sus historias sobre a quién han perdido, les resulta más fácil mantener una conversación normal. Cuando hablan con personas que no han pasado por estas experiencias, hablar de lo que les ocurrió les resulta mucho más pesado. Así que, en el campamento, tienen a otros con los que hablar, y no es una carga ni un secreto", explicó.

Aunque los campamentos de verano de duelo están creciendo, no todos consiguen prosperar durante la guerra. Hands of Peace, una organización que dirige un programa de verano destinado a promover el diálogo entre adolescentes palestinos e israelíes, anunció en diciembre que iba a cerrar.

La directora de Hands of Peace, Debby Fosdick, dijo que esa decisión se estaba gestando antes del 7 de octubre como consecuencia del aumento de los costes, la reducción de la financiación y la disminución de la base de voluntarios.

Una ex alumna de Manos de la Paz, Naama Levy, de 20 años, fue tomada como rehén por Hamás el 7 de octubre y permanece en cautividad.

"Tengo la esperanza de que cada vez más estadounidenses, incluidos estadounidenses judíos, sean más conscientes de la difícil situación de los palestinos y comprendan que no puede haber paz sin igualdad y justicia para todos", declaró Fosdick a The Media Line. "Estamos orgullosos de los más de 800 ex alumnos que enviamos al mundo, muchos de los cuales están profundamente implicados en el movimiento por la paz en Israel y Palestina".

Algunos expertos en construcción de la paz están reconsiderando la eficacia de campamentos como Manos de Paz tras el 7 de octubre y la guerra en curso.

"La idea de la paz no fracasó, pero el modelo que utilizamos para lograr la paz está claramente roto", declaró a The Media Line Husam Jubran, director de facilitación de Manos de Paz. "Todavía estoy procesando todo, y llevará tiempo entenderlo completamente. Aún así, creo que el enfoque y la falta de un entendimiento común de conceptos básicos, como paz, violencia y no violencia, fueron cuestiones significativas".

La logística también es un problema para muchos campamentos de verano de consolidación de la paz, especialmente este año. "Es casi imposible reunir a personas de ambas partes en cualquier zona de aquí y una pesadilla logística llevarlas a otro país", explicó Jubran. Muchos israelíes no están interesados en enviar a sus hijos a una zona no controlada por Israel, por lo que los campamentos se celebran en Israel, lo que obliga a los asistentes palestinos a obtener permisos.

Los obstáculos logísticos también pueden afectar a la dinámica entre el personal de un campamento, formado por israelíes y palestinos. "Técnicamente, nadie dirige, pero puede parecer que el personal israelí dirige en muchos casos. Por ejemplo, si hay que conseguir permisos para los participantes palestinos, el personal palestino no puede hacer nada", dijo Jubran.