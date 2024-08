Equipo de Gimnasia Rítmica logra la plata - 7ª medalla de Israel

Israel añadió otra medalla a su impresionante cosecha en los Juegos Olímpicos de París cuando el Equipo de Gimnasia Rítmica capturó la plata en la competencia de Conjunto All-Around, logrando la séptima medalla para la nación con una actuación fantástica después de haberse clasificado para las finales el viernes.

La entrenadora Ayelet Zussman habló sobre la actuación del equipo, "¿Cómo lo logramos? Con amor por el deporte, con un gran equipo de entrenadores y trabajando duro juntos. Linoy Ashram tuvo una gran influencia en la gimnasia rítmica y tuvo cinco años increíbles en los que estuvo constantemente en la cima, así que sabíamos que era candidata a medalla en los últimos Juegos Olímpicos. Lo mismo ocurre con este equipo, que ha estado en la cima durante los últimos tres años y aquí lo lograron."

"Cuando terminaron su última rotación, supe que había una muy buena posibilidad de ganar una medalla. Estoy feliz, estoy orgullosa de ver a todas las personas que nos animaron y que estaban emocionadas por nosotros. Cuando estamos juntos, nos da la fuerza para lograr todo lo que queremos lograr”, concluyó la entrenadora.

- Gimnasia rítmica - Final del concurso completo de grupo - Arena Porte de La Chapelle, París, Francia - 10 de agosto de 2024. El equipo ganador de la medalla de oro, la República Popular China, el equipo ganador de la medalla de plata, Israel, y el equipo ganador de la medalla de bronce, Italia, e (credit: MIKE BLAKE/REUTERS)

El equipo de Ofir Shaham, Diana Svertsov, Adar Friedmann, Romi Paritzki y Shani Bakanov registró una puntuación de 35.600 en 5 aros, que les valió el 5to lugar, y 33.250 en 3 cintas y 2 pelotas para el 2do lugar, lo que les dio una puntuación total de 68.850. Esto los colocó justo detrás de China, que ganó la medalla de oro con una puntuación de 69.800 y por delante de Italia, que obtuvo 68.100.

La puntuación clave para el equipo azul y blanco fue en las 3 cintas y 2 pelotas, lo que representó una notable mejora sobre la puntuación de clasificación del viernes de 31.900, lo que les permitió superar a Italia y llevarse a casa la medalla de plata.

Paritzki, quien será la abanderada en la ceremonia de clausura, habló sobre el logro: "No puedo describir nuestros sentimientos. Este es el punto culminante de nuestra carrera. Estoy agradecida por haber vivido esta experiencia juntos. Cuando terminamos la primera rotación, estábamos inseguros sobre cómo nos fue, pero Ayelet nos dijo con calma que olvidáramos lo que fue, nos concentráramos en lo que será, saliéramos y hiciéramos historia. Cuando vimos que estábamos en segundo lugar, me di cuenta de lo grande que era el honor. Ayelet es una entrenadora única, ella fue nuestra madre y todo se lo debemos a ella".

Celebrando la victoria y el arduo trabajo que la aseguró

Después de ganar la medalla de plata, las otras gimnastas también hablaron, comenzando con Shani Bakanov, “Trabajamos duro y después de la primera rotación tuvimos que reajustar y hacer la segunda rotación lo mejor posible para subir al podio. El cuerpo técnico nos ayudó a lograrlo y hubo muchas lágrimas de alegría.”

“Estoy impactada,” añadió Diana Svertsov. “Estaba extremadamente emocionada al ver que estábamos en segundo lugar. Es un sueño hecho realidad estar aquí pero ganar una medalla de plata es increíble. No puedo superar lo maravilloso y qué gran honor es esto. Todos somos diferentes y nos complementamos como un rompecabezas. Nos unimos y juntos ganamos.”

Adar Friedmann intervino, “Los momentos más estresantes de mi vida fueron cuando estábamos esperando.

"Fue difícil y estresante para nosotras, fue una lucha desde el primer momento. ¿Nuestro secreto? Trabajamos juntas como una familia y nos cuidamos mutuamente. Es un logro histórico y loco, no lo esperábamos y nos dejó atónitas."

Ofir Shaham compartió sus sentimientos, "Estoy en shock, incapaz de hablar, no tengo palabras. Fue increíble. Hemos esperado y trabajado tan duro para este momento. Al final del segundo ejercicio sabíamos que había terminado y estábamos esperando la puntuación, estamos agradecidos de haber ganado una medalla. Sin el equipo esto no hubiera sido posible. La multitud estaba loca. Mis mejillas me duelen de tanto sonreír."

El CEO del Comité Olímpico de Israel, Gili Lustig, añadió: "Ganamos 7 medallas después de lo que nos sucedió como país el 7 de octubre. Precisamente ahora, estamos aquí, estamos en el mapa, con un stand lleno de israelíes con banderas azul y blanco. Esta es la victoria sobre lo que nos sucedió el 7 de octubre. Todos estábamos en una misión y no hay nada más simbólico que eso."

En el Maratón Masculino, Maru Teferi terminó en el puesto 26, Gashau Ayale en el puesto 35 y Girmaw Amare en el puesto 44.

"Un maratón es un maratón", dijo Teferi. "A veces planeas y luego ocurre lo contrario a lo que planeaste. Lo que planeas no siempre sucede y eso es lo que pasó. Estoy feliz de haber terminado y haber llegado a la línea de meta y representar al país también es un honor para mí."

El dúo de Natación Artística de Shelly Bobritsky y Ariel Nassee terminó en noveno lugar en la Rutina Técnica de Dúo con una puntuación de 243.0666 y 239.3416 en la Rutina Libre de Dúo para un total general de 482.4082, lo que les valió el noveno lugar al final de la competencia.

En Ciclismo, en la prueba de Keirin Masculino en Pista, Mikhail Yakovlev avanzó a los cuartos de final del domingo después de terminar en primer lugar en su serie, amenazando con otra medalla para Israel.

El viernes, los israelíes estuvieron ocupados en la Gimnasia Rítmica y en el río Sena.

Daria Atamanv compitió en la clasificación Individual General de Gimnasia Rítmica y terminó la rutina de Aro con una puntuación de 35.200, colocándose en quinto lugar después de la primera rotación. Luego vino la Pelota con una puntuación de 31.800 que la colocó en noveno lugar, y luego en Mazas logró una puntuación de 33.850 que la ubicó en el séptimo lugar.

En la última rotación de Atamanov, con la Cinta, obtuvo una puntuación fantástica de 33.000 y terminó la competencia con un total de 133.850, lo que la ubicó en quinto lugar en general. Aunque no le alcanzó para subir al podio, está claro que esta joven de 18 años representará una amenaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles programados para 2028.

"Dí todo de mí y hice todo lo que pude", dijo emocionada Atamanov, quien tenía dificultades para hablar al final. "Nada pasó por mi mente después de dejar caer la pelota, solo seguir haciendo los ejercicios lo mejor que pueda. No hay tiempo para pensar en ello. Simplemente sigues adelante."

“Tuve un año difícil con una lesión, sin entrenamiento adecuado y competencias, pero eso también es lo que me hizo más fuerte”, agregó. “Espero haber logrado inspirar y que la gente esté orgullosa de mí.”

Su entrenadora, Ayelet Zussman, estuvo de acuerdo.

“Daria es un super talento; el talento simplemente desborda de ella. Ella trabaja duro. No tengo dudas de que si no fuera por la lesión, podría haber logrado más. Estoy orgullosa de ella por su desempeño y cómo luchó.”

Anteriormente en el día, Matan Roditi terminó en el puesto 16 en los 10km. Natación en Maratón Masculino con un tiempo de 1:57:02 horas, un evento en el que había terminado cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Esto terminó bastante rápido cuando me di cuenta de que tenía que intentar luchar contra la situación en la que me encontraba", dijo Roditi, después de la carrera. "Me mantuve fuerte e intenté terminar lo más fuerte posible. De hecho, esperaba un desafío así, sabía que hay reglas diferentes aquí, nadando con la corriente o en contra de la corriente, lo cual es algo que cambia el juego. Sabía que casi todo iba a estar determinado en los primeros 600 metros y al comienzo de la carrera, que no es donde están mis fortalezas."

"Siento que me preparé para esto durante tres años", continuó Roditi. "En cuanto a una nadada en aguas abiertas de 10 km, mis habilidades estaban ahí, también en términos de fuerza y la tenía, pero terminó bastante rápido en los primeros 600 metros. Sabía que debía dar toda mi fuerza allí, no fue suficiente. A partir de ahí, competir por los primeros seis o los primeros ocho lugares prácticamente se acabó para mí."