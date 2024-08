Detalles del abuso en Sde Teiman revelados por Honenu: Protestas y enfrentamientos

Los soldados detenidos por agredir presuntamente a un terrorista de Nukhba afirmaron que él les atacó primero, anunció en nombre de los sospechosos la organización Honenu, que representa a cuatro de los soldados.

Afirmaron que el incidente se produjo hace aproximadamente un mes, cuando el preso fue trasladado ese día de la prisión de Ofer a Sde Teiman, probablemente debido a una rebelión en la que participó mientras se encontraba en el primer centro.

Un soldado y amigo de los nueve detenidos dio la misma explicación.

"Esta mañana, sobre las 10, personal de la Policía Militar irrumpió en la base en grandes fuerzas. Estábamos seguros de que venían a capturar a algún terrorista, no a alguien de la unidad", dijo. "Fue realmente vergonzoso e innecesario - todos los que se necesitaban para el interrogatorio podrían haber sido convocados de una manera más profesional y respetuosa.

"¿Saben siquiera quién es el terrorista que se quejó?", dijo el combatiente. "Es un archi-terrorista que desempeñó un papel importante en el atentado asesino del 10/7 y que ni siquiera debería estar vivo si hubiera cometido sus crímenes en otro país. No nos iremos de aquí hasta que liberen a todos los combatientes. Si quieren investigar, por favor, hay una forma correcta de hacerlo. Alguien aquí está confundido: ellos son los terroristas, no nosotros". Reservists riot at Sde Teiman detention facility after the arrest of 10 reserve soldiers, July 29, 2024 (credit: Via Maariv)

Los soldados que custodiaban al terrorista le estaban realizando un registro rutinario, durante el cual el prisionero empezó a resistirse, atacando y mordiendo a los soldados. Además, mencionaron que uno de los soldados resultó herido en el ataque.

El abogado Adi Kedar, de la organización Honenu, dijo: "Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Voy de camino a ver a los soldados detenidos. Como oficial de la reserva durante más de 25 años, hoy me siento avergonzado, especialmente durante este período reciente. Cada día aconsejo a nuestros mejores soldados, que dejaron a sus familias para servir al país en tiempos de guerra, y se encuentran en salas de interrogatorio. Alguien en la fiscalía militar ha perdido el norte. Exigiremos hoy su puesta en libertad".

La abogada Nati Rom, de Honenu, añadió: "Voy de camino a ayudar a un combatiente de la reserva, miembro de una familia desconsolada, que ha realizado cientos de días de reserva con gran dedicación bajo duras condiciones en el campo de batalla. Acabo de hablar con su mujer; está llorando por el suceso, y da escalofríos. Esto no debería ocurrir, y menos de la forma en que se ha hecho. Esperamos que todos los combatientes sean liberados inmediatamente".

El lunes por la tarde, la Unidad de Investigación de la Policía Militar (UIPM) hizo una redada en la base de Sde Teiman y detuvo a reservistas bajo sospecha de abusos sexuales a un prisionero.

Enfrentamiento con la policía

Los civiles y miembros de la Knesset Amichai Eliyahu, Nissim Vaturi y Tzvi Sukkot llegaron a la base y protestaron, exigiendo su liberación, y poco después irrumpieron en la base.

El miembro de la Knesset Almog Cohen también llegó, aunque no irrumpió.

Durante la detención, los reservistas se enfrentaron a la policía que llegó a la base, y un soldado, captado en un vídeo, les gritó: "Nos uniremos contra esto de que las FDI luchen contra sus propios soldados. Se acabó. Se acabó".

Otro reservista añadió: "Me duele levantar la nariz contra las FDI", lo que significa que no le gusta la idea de mirar por encima del hombro a las FDI.