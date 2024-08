Única mujer en la sala: La biografía feminista que revela la vida de la pionera Golda Meir

El libro de Pnina Lahav The Only Woman in the Room: Golda Meir and Her Path to Power cuenta la historia de Golda a través de "la lente del género".

Cuando se firmó la Declaración de Independencia de Israel, sólo dos de los 37 firmantes eran mujeres: Rachel Kagan y Golda Meir. Esto simboliza la profunda dificultad a la que se enfrentaban las mujeres en el mundo ideológicamente centrado en los hombres que existía en los primeros tiempos del sionismo, en el que se esperaba en general que las mujeres permanecieran en casa y se olvidaran de hacer carrera.

Lahav, profesora de Derecho estadounidense, actúa a la vez de narradora e intérprete, coloreando la carrera de Meir desde la paleta de tener que lidiar con los duros hombres de la política.

La desconocida, real y auténtica vida personal de Golda Meir

Criada en la pobreza del Milwaukee socialista, donde muchos judíos se veían obligados a ir a trabajar en Shabat para mantener a sus familias (como muchos hijos de inmigrantes judíos en todo el país), Meir se impregnó de la idea de un cambio revolucionario, y el sionismo era el motor para ello.

Su madre intentó inculcarle la importancia del roshkosh, la palabra rusa para opulencia. En cambio, prefería leer los discursos de Abraham Lincoln y los escritos radicales de Eugene V. Debs, el príncipe Kropotkin y Emma Goldman. Meir, que prefería el yiddish al hebreo, era conocida localmente como "Miss Bolsheviki". GOLDA MEIR, 1964. (credit: Wikimedia Commons)

Como señala la autora, todo esto se omitió en su autobiografía formal.

El futuro marido de Meir, Moshe (Morris) Myers, la introdujo en el mundo de los poetas ingleses: Shelley, Keats y Byron: Shelley, Keats y Byron.

Abandonó la escuela a los 15 años, rechazó "un modo de vida burgués" y creía que el sexo no estaba restringido al matrimonio; abortó en Chicago.

Su determinación de construir Sión era también una adicción. Condujo a la fragmentación de su familia y a la separación de su marido, pero alimentó su exigencia de ser escuchada. La maternidad nunca figuró entre sus prioridades; se sentía más a gusto con el partido.

Meir empezó cambiando el funcionamiento de la cocina del kibbutz Merhavia, y 50 años después acabó siendo primera ministra de Israel.

Siguió lo que la autora ha denominado "una filosofía feminista moderada". A diferencia de figuras como Ada Fishman Maimon, nunca propagó una agenda abiertamente feminista. Era cuidadosa en la forma en que ejercía su política, pero sentía "armonía en compañía de los hombres".

Cuando David Ben-Gurion la nombró ministra de Trabajo en marzo de 1949, se sentó junto a dos amantes, David Remez y Zalman Shazar, en el gabinete.

Aunque en los años sesenta, cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ya había empezado a cansarse del pozo político, Meir volvió tras la repentina muerte de Levi Eshkol para retrasar la sucesión de la facciosa segunda generación.

Lahav describe a Meir como "una mujer enjuta de pelo gris, recogido en un moño sencillo, vestida con pulcritud pero sin extravagancias, que a menudo llevaba un broche o un collar de perlas al cuello".

Una nueva generación la satirizó, como en la obra de Hanoch Levin Queen of the Bathtub (La reina de la bañera), de los años setenta. Sus declaraciones sobre la inexistencia de los palestinos, los "chicos malos" de las Panteras Negras y las "mujeres locas que quemaban sus sujetadores" no le granjearon la simpatía de los jóvenes.

Lahav sugiere que se inclinaba más por el pragmatismo que por los principios, y reconocía que el compromiso podía, a fin de cuentas, ser perjudicial. Nunca criticó la guerra de Vietnam.

El siglo XX había enseñado a Meir a abrazar el "sionismo catastrófico". Fue una estrecha aliada de Ben-Gurion hasta que se enemistaron a mediados de la década de 1960. Ben-Gurion la calificó de "el único hombre en la habitación" -lo que ella odiaba profundamente- y Moshe Sharett, el primer ministro de Asuntos Exteriores de Israel, intentó impedir su entrada en el gabinete alegando que era "demasiado belicista".

Se trata de una interpretación inusual de la vida y la época de Meir, en la que se describen varios episodios interesantes, como la reunión clandestina con el rey Abdullah en Ammán durante la Guerra de la Independencia, pero también hay omisiones. Pero también hay omisiones.

En el capítulo "La conexión africana", llama la atención que no se mencione su valiente postura contra el apartheid, a pesar de las amenazas de los afrikaaner contra la comunidad judía sudafricana. Tampoco se menciona su decisión en 1969 de proclamar abiertamente una campaña a favor del derecho de los judíos soviéticos a emigrar a Israel, un legado de su época como primera embajadora de Israel en la URSS. Y la victoria electoral de los laboristas en 1969 no fue "la mayor victoria de su partido", ya que sólo se había formado el año anterior a partir de otros grupos, y de hecho perdió siete escaños.

La mayoría de los libros sobre Meir en inglés la presentan como una celebridad, "la abuela de la nación", y pasan por alto la política. Este libro ha elegido otra dirección y la describe acertadamente como "la única mujer en la sala" en una época en que la puerta de la sala estaba cerrada a las mujeres.

Esta biografía feminista de la única mujer que ha llegado a ser Primera Ministra de Israel es un libro que atraerá al lector general interesado en América e Israel. ■