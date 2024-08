Presidente Herzog y los manifestantes anti-Bibi discuten sobre el kahanismo en el gobierno israelí

El presidente Isaac Herzog declaró que el Kahanismo debe ser eliminado del gobierno después de ser confrontado por manifestantes anti-Netanyahu que protestaban afuera de la Residencia del Presidente (Beit Hanassi) en Jerusalén el sábado.

La declaración se produjo cuando los manifestantes afirmaban que no estaba haciendo lo suficiente por los rehenes y "no representaba a aquellos que no creían en el gobierno".

7 דק׳ של שיחה בין הנשיא הרצוג למפגינים מחוץ לביתו. השיחה החלה בכך שהרצוג אומר שהמפגינים עושים לו עוול, המשיך ואמר שהוביל מהלכים ״ענקיים״ כדי לעצור את המשבר החוקתי, הוסיף שההתקפה על ג׳ית היא לא סכנה לדמוקרטיה אלא ״מעשה חמור ביותר אבל המערכת מטפלת״ והוסיף כי כעת אין סכנה לדמוקרטיה… pic.twitter.com/u8Knv9SUB0 — Bar Peleg (@bar_peleg) August 17, 2024

Herzog dijo que los manifestantes le estaban haciendo una injusticia y que había tomado medidas exhaustivas para evitar una crisis constitucional.

Respondió diciendo que representaba a todo el país y que estaba tratando de crear un sentido de unidad. Señaló que había pedido la creación de un gobierno de unidad y había sido ignorado por ambas partes del espectro político.

¡Condenar el Kahanismo!

El manifestante le preguntó qué unidad podría existir en el país con el kahanismo presente en el gobierno y cómo podría representarlos si quería unidad con los kahanistas.

Después de acusar a Herzog de colaborar con los kahanistas, dijo: "Por el contrario, el kahanismo debería ser eliminado. El kahanismo debería ser eliminado del gobierno".

Los manifestantes lo presionaron aún más, pidiéndole que dijera que "Ben-Gvir no era legítimo".

Herzog respondió diciendo que esa era la elección de la Knesset. Se refirió a los eventos en el gobierno de Bennett-Lapid cuando la gente había pedido al Presidente que interviniera en la crisis política.

Aclaró que no era su decisión y que la decisión de legitimidad debería ser tomada en la Knesset, diciendo: "Creo en la voluntad del pueblo". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Dijo que no era lugar del presidente intervenir en discusiones políticas públicas. También dijo que los manifestantes tenían una "lucha legítima" y que si creía que había una amenaza para la democracia, intervendría.

Los manifestantes luego le preguntaron sobre los disturbios en Jit que ocurrieron antes del fin de semana, a lo que él dijo que fue un "incidente grave" y ya estaba siendo procesado por el sistema legal.

Los manifestantes, claramente insatisfechos con la respuesta, continuaron presionándolo, lo que lo llevó a preguntar, "¿Qué más quieren? Los perpetradores fueron arrestados la misma noche".

¿Qué es el kahanismo?

Los debates sobre la legitimidad política de figuras como el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir están generalmente vinculados a su progenitor ideológico, Meir Kahane, y su ideología epónima, el kahanismo.

El partido de Kahane, Kach (Poder), logró un único escaño en las elecciones de 1984 y fue bloqueado para postularse en las elecciones de 1988 y 1992 bajo una nueva ley que bloqueaba a los partidos que incitaban al racismo.

Kach fue finalmente prohibido en 1994 bajo las leyes antiterroristas de Israel después de que uno de sus miembros, Baruch Goldstein, masacrara a 29 fieles musulmanes en la Cueva de los Patriarcas en Hebrón.

Kach y su grupo sucesor, Kahana Chai (Kahana Vive), son considerados organizaciones terroristas en Israel, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos.