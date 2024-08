Los beneficios de El Al se disparan mientras la aerolínea sigue destacando

El precio de las acciones de El Al ha subido un 23% desde principios de julio, con una subida del 4,95% el miércoles, lo que supone una capitalización bursátil de 2.240 millones de NIS hasta el jueves. La aerolínea se ha visto favorecida por su situación casi monopolística en los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Ben Gurion, ya que las tensiones geopolíticas han hecho que muchos de sus rivales dejen de volar a Tel Aviv. El fortalecimiento del dólar frente al shekel y la caída del precio del combustible para aviones también han beneficiado a la compañía.

La exitosa inversión de Rozenberg

El empresario Kenny Rozenberg, accionista mayoritario de la compañía, no podía esperar mejor suerte cuando compró su participación en 2020 en el punto álgido de la crisis de COVID, que amenazaba con hundir la aerolínea.

Tras la espectacular mejora de los resultados de la empresa, reforzados por la guerra y una importante racionalización de las operaciones, el precio de las acciones de El Al se ha disparado un 115% desde la tercera semana de la guerra, en octubre de 2023.

El último salto en el precio de las acciones de la compañía se produce tras las tensiones en materia de seguridad tras el asesinato la semana pasada de altos dirigentes de Hezbolá y Hamás y el temor a represalias por parte de Irán y sus aliados.

Esto ha provocado, entre otras cosas, una rápida depreciación del shekel frente al dólar estadounidense, lo que beneficia a El Al, que fija el precio de sus tarifas en dólares pero paga sus salarios en shekels. An El Al plane in Ben Gurion Airport. (credit: REUTERS)

Al mismo tiempo, la preocupación por una recesión mundial debida a los débiles datos de empleo en EE.UU. ha hecho que el precio del petróleo caiga un 11% en el último mes. El Al, que como todas las aerolíneas es un gran consumidor de petróleo, puede ahora comprar combustible de aviación a precios mucho más bajos.

El tercer y más importante elemento de la ecuación que juega a favor de El Al es el aumento del precio de los billetes. La creciente preocupación por la seguridad geopolítica ha hecho que muchas compañías aéreas anunciaran recientemente la cancelación y suspensión de vuelos desde y hacia Tel Aviv, obligando a los israelíes a comprar billetes de El Al a precios elevados.

Aunque El Al insiste obstinadamente en que no está subiendo los precios, inevitablemente, cuando se reduce la oferta y la compañía aérea israelí vuelve a controlar los cielos, los precios suben. En los primeros meses de la guerra, más del 80% de los pasajeros que viajaban hacia y desde Israel lo hacían en vuelos de El Al. Desde entonces, su cuota cayó a cerca del 40% en junio, aunque volvió a subir en las últimas semanas.

"La ocupación de los aviones de El Al estaba completa incluso antes de agosto y su oferta es limitada", dijo una fuente del mercado. "Cuando la demanda es mucho mayor que la oferta, pesa en el mercado". Pero estas explicaciones no reconfortaron a los pasajeros.

La misma fuente del mercado intentó tranquilizar a los consumidores israelíes. "Sugiero no alterarse demasiado porque grandes compañías como United Airlines y easyJet hayan cancelado vuelos durante un largo periodo. Al comienzo de la guerra, United canceló sus vuelos hasta el verano (de 2024), pero reanudó sus vuelos a Israel en abril."

¿Tendrá el segundo trimestre un beneficio récord?

El Al comunicó los mejores resultados financieros de su historia en el primer trimestre de 2024, con un beneficio neto de 80,5 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 117 millones en todo 2023, un tercio de los cuales correspondió al último trimestre tras el comienzo de la guerra. En las próximas semanas, El Al publicará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024. Los inversores no se sorprenderán si los beneficios vuelven a batir récords, como prevé la propia El Al.