Desesperación de rehenes: familias exigen acción a Netanyahu en crucial encuentro

Una delegación de rehenes liberados y sus familiares, que aún tienen seres queridos secuestrados por Hamás, se reunieron el viernes durante tres horas con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, según informó el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos.

Tras la reunión, la rehén retornada Yelena Troufanov declaró que salía de la reunión "con más esperanza" que cuando empezó. Añadió además que Netanyahu "me miró a los ojos y me dijo que haría cualquier cosa para devolverme a mi hijo con vida", según el comunicado.

Yocheved Lifshitz, que regresó del cautiverio de Hamás a finales de octubre, y su marido Oded sigue cautivo, también estuvo en la reunión con el Primer Ministro y declaró que "Netanyahu había prometido enviar representantes". Una de las mayores vergüenzas del gobierno es que ningún representante ha visitado a los rehenes de los kibbutzim, especialmente en Nir Oz".

Lifshitz presionó al Primer Ministro para que diera respuestas sobre las FDI el 7 de octubre, declarando: "Aún no he recibido respuesta a por qué las FDI nos desatendieron y no llegaron. Sólo cuando los secuestradores, violadores y asesinos terminaron su trabajo y todos los saqueadores hicieron su parte, llegaron las FDI".

"No tiene respuesta para eso", compartió Lifshitz. "Le pregunté si sabía dónde estaba Nir Oz en el mapa y me dijo que sí. Así que espero que también sepa manejar Nir Oz como es debido, que venga, que sienta nuestro dolor y que vea que Nir Oz está quemada y destruida en un 80%" Three of the returned hostages speaking after the meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu on 23-Aug-2024 (credit: Hostage and Missing Families Forum)

El hijo de Lifshitz, Yizhar, también asistió a la reunión, tras la cual declaró: "El Primer Ministro se comprometió con los rehenes devueltos, que aún tienen seres queridos dentro, a que haría todo lo posible para que volvieran con vida. La palabra 'vivo' lo reduce a un momento concreto".

Exigiendo una acción inmediata para los rehenes que quedan

Además, compartió que Netanyahu prometió "mostrar más sensibilidad, visitar el kibutz [Nir Oz], sentir el dolor de las comunidades y formar parte de ese sentimiento"."

Eleonora Ben-Ami, cuyo padre -Ohad- sigue cautivo de Hamás, dijo: "En la reunión con el Primer Ministro, mi madre habló de lo que pasaron en cautiverio. Le pedí que no se rindiera. Recibimos un asentimiento y una confirmación por su parte", según el anuncio del Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos.

Ben-Ami subrayó además: "Exigimos que el Primer Ministro cumpla sus compromisos y trabaje para traer de vuelta a los rehenes [restantes]. Entendemos que está bien informado y realmente comprometido. Pero creemos que no ocurrirá pronto, y me preocupa la vida de los rehenes. Debemos cerrar el acuerdo lo antes posible. Tenemos que implicarnos al 200% en esta lucha".

Añadió además que, al salir de la reunión, sintió que "no va a ocurrir pronto, y [teme] por la vida de [su] padre, por las niñas que siguen allí y por todos los demás". Además, subrayó que con toda la "desinformación" que han recibido, es "imposible saber qué es verdad" Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Ben-Ami también se dirigió directamente al Primer Ministro, diciéndole: "Después de nuestra conversación, espero que mantenga sus palabras y cumpla su promesa de devolver con vida al mayor número posible de personas e iniciar la reconstrucción del pueblo de Israel". Porque después de las horas del 7 de octubre, cuando nos sentamos indefensos en la sala protegida, ahora hace meses que la gente está sentada indefensa en los túneles".