¿Los esfuerzos de Israel podrán disuadir a los hutíes? - análisis

Israel llevó a cabo su segunda ronda de ataques aéreos contra los hutíes respaldados por Irán el lunes, una importante misión que involucró a docenas de aeronaves, incluyendo reabastecimiento en vuelo, y fue una misión de largo alcance. Esta operación es significativa de maneras que van más allá de los hutíes; es un buen entrenamiento operativo en tiempo real.

Sin embargo, cuando se trata del objetivo de contraatacar a los hutíes, la pregunta sigue siendo si el grupo se verá disuadido.

Las FDI dijeron el domingo que "durante una extensa operación aérea basada en inteligencia, docenas de aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí - incluyendo aviones de combate, aviones de reabastecimiento en vuelo y aviones de inteligencia - atacaron objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista houthi en las áreas de Ras Isa y Hodeidah en Yemen. Los objetivos incluyeron plantas de energía y un puerto marítimo utilizado para importar petróleo, que era utilizado por el régimen terrorista houthi para transferir armas iraníes a la región, además de suministros militares y petróleo".

El ejército dijo que esto fue en respuesta a los recientes ataques llevados a cabo por los hutíes, específicamente tres ataques con misiles balísticos de largo alcance contra Israel central: el 15 de septiembre, el 27 de septiembre y el 28 de septiembre.

Las FDI señalaron en su declaración que "durante el último año, los hutíes han estado operando bajo la dirección y financiamiento de Irán y en cooperación con milicias iraquíes para atacar al Estado de Israel, socavar la estabilidad regional y perturbar la libertad de navegación global".

¿Cuáles son sus capacidades?

Además, el comandante de la Fuerza Aérea Israelí dijo que "cualquiera que intente dañar a los civiles del Estado de Israel, los alcanzaremos".

No hay duda de los logros de Israel aquí; están enviando un mensaje a los hutíes. Sin embargo, parece que las capacidades del grupo siguen en gran medida intactas. Tienen misiles de largo alcance, mientras que los iraníes les han ayudado a acumular misiles balísticos, misiles de crucero y drones, todo en la última década. Los hutíes lucharon una larga guerra en Yemen contra el gobierno, respaldado por Arabia Saudita y otros estados, y salieron exitosos. Por lo tanto, tienen experiencia en combates, especialmente contra países con armamento avanzado.

Durante el último año, el grupo se ha vuelto más audaz: ha atacado barcos comerciales y se ha enfrentado a armadas, incluida la Armada de los Estados Unidos, así como al Comando Central de los Estados Unidos. Ha atacado a Israel y derribado drones Reaper de EE. UU.

Y está creciendo en poder.

Lo que aún queda por ver es si los ataques de Israel pueden frenar las ambiciones del grupo. También es una lección sobre el uso del poder aéreo; incluso en misiones de largo alcance, aunque la misión puede ser exitosa e impresionante, no está claro que el poder aéreo pueda lograr todo lo que se pretende. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En Líbano y Gaza, es más fácil hacerlo porque están geográficamente más cerca de Israel. Sin embargo, misiones de largo alcance, como la campaña entre guerras en Siria, no han logrado detener la amenaza iraní. Las dos rondas de ataques a los hutíes pueden que tampoco tengan éxito en hacerlo.