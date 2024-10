Hamás pidió la implicación de Irán y Hezbolá en la masacre del 7 de octubre - NYT

Hamas intentó convencer a Irán y Hezbolá para unirse a su ataque del 7 de octubre contra Israel, según un informe del sábado del New York Times, citando registros de reuniones de Hamas capturadas por las IDF.

La fecha original de ejecución para el ataque, apodado "el gran proyecto" por el grupo terrorista y planeado para 2022, fue pospuesta debido a tales intentos, según el informe.

En un intento de persuadir a Hezbolá, los registros de reuniones de Hamas enumeran, según el NYT, la "situación interna" dentro de Israel como una razón para avanzar hacia un ataque, así como los esfuerzos de normalización entre Israel y Arabia Saudita.

El oficial de Hamas, Khalil al-Hayya, tenía previsto hablar con el ex líder de Hezbolá Hassan Nasrallah; sin embargo, los registros no clarifican si tal conversación ocurrió, informó el NYT.

Según el informe, el alto funcionario de Hamas viajó a Líbano en julio de 2023 para reunirse con Mohammed Said Izadi, un alto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y solicitar ayuda para atacar "sitios sensibles" en la primera hora del ataque. OPERATIVOS DE HEZBOLLAH saludan durante el funeral de compañeros muertos en un ataque israelí, en Shehabiya, sur del Líbano, el 17 de abril. (credit: AFP VIA GETTY IMAGES)

Según los registros, el funcionario iraní señaló el apoyo de Irán y Hezbolá, pero afirmó que la República Islámica y el grupo terrorista con sede en Líbano necesitaban más tiempo de preparación.

El informe afirmó que Hamas lanzó el ataque sin esperar a que sus dos aliados se adelantaran al despliegue del nuevo sistema de defensa aérea de Israel, lo que alteró los esfuerzos de normalización con Arabia Saudita.

El informe también indicó que Hamas evitó el conflicto con Israel a partir de 2021 para demostrar sus intenciones de calma.

Personas presentes en las reuniones de Hamas

Se informó que quienes estuvieron presentes en las reuniones de Hamas incluyeron al jefe de Hamas Yahya Sinwar, el hermano de Sinwar Mohammed, el ex jefe de la ala militar del grupo terrorista, las Brigadas Izzadin al-Qassam, Mohammed Deif y el ex subdirector de las Brigadas al-Qassam de Hamas, Marwan Issa.

El ex jefe de la oficina política del grupo terrorista, Ismail Haniyeh, también fue informado de los planes para el ataque.

Según el NYT, los registros de Hamas fueron descubiertos por tropas de las FDI en enero en una computadora ubicada en un centro de mando subterráneo utilizado por líderes del grupo terrorista en Khan Yunis.