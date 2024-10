"Cayó de la nada, no hubo escapatoria": Víctima de ataque con dron del Líbano

"Cayó sobre nosotros de la nada. No hubo escapatoria".

Así lo dijo una víctima que estaba siendo tratada en el Centro Médico Rabin-Campus Beilinson el domingo por la noche.

"No hubo ninguna explosión con sirena previa", dijo. "Luego hubo tres advertencias para prepararnos para el impacto. Éramos tantas personas, ni siquiera puedo contar cuántas éramos. Cayó sobre nosotros de la nada. No había forma de escapar. Muchas personas resultaron heridas. No puedo describir con palabras lo que sucedió porque es trágico".

Otra víctima del incidente, que resultó levemente herida y está hospitalizada en el Hospital Hillel Yaffe, relató el evento espeluznante.

"Escuchamos una enorme explosión, todo el lugar se movió, rápidamente nos dimos cuenta de que era la caída de un misil o un UAV", dijo la víctima. "La gente empezó a gritar de dolor, el lugar estaba lleno de sangre. Teníamos miedo de otro ataque, pero era más importante rescatar a los heridos, así que eso es lo que hicimos". Secuelas del ataque con drones a Binyamina. (credit: SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

No está claro cuántos resultaron heridos

Estos fueron solo dos de los 67 heridos el domingo por la noche en un ataque con UAV lanzado desde Líbano por Hezbollah en la zona de Binyamina en Israel.