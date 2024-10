¿Escalará la guerra de drones tras el ataque en el centro de Israel?

Un ataque con drones en el área de Binyamina en el centro de Israel la noche del domingo mató a cuatro soldados, según informes de los servicios de emergencia Magen David Adom y United Hatzalah.

Esto sigue a un ataque el viernes por la noche, que fue Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario judío, cuando un dron lanzado desde Líbano golpeó una casa de retiro en Herzliya, también en el centro de Israel. Aunque no se reportaron víctimas, el ataque causó extensos daños en la casa, edificios cercanos y vehículos.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y los grupos pro-iraníes en la región, vehículos aéreos no tripulados (VANT) han sido desplegados para atacar a Israel, poniendo a prueba sus sistemas de defensa multicapa.

"Esta es la primera guerra de drones en el mundo", dijo el General de Brigada (retirado) Zvika Haimovich, comandante del Comando de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea Israelí de 2015 a 2018, a The Media Line. "Todos los actores regionales reconocieron el potencial y los desafíos complejos que Israel enfrenta al lidiar con ellos. Veremos este desafío continuar".

Datos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv muestran que desde que comenzó el conflicto hace un año, 180 drones han sido lanzados por los rebeldes huthis, 150 por milicias chiítas en Irak y 170 por Irán. La mayoría de estos drones han sido interceptados, muchos antes de entrar en el espacio aéreo israelí.

Se cree que el número de drones lanzados por Hezbollah en Líbano es significativamente mayor, aunque la cifra exacta no ha sido revelada por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Según el Centro de Investigación y Educación Alma, especializado en estudios de terrorismo, ha habido 556 incidentes en los que los drones de Hezbollah han apuntado a Israel, con al menos 1,500 drones involucrados.

El ejército israelí también utiliza UAVs en operaciones ofensivas en toda la región. Según el Instituto de Servicios Unidos Reales con sede en Londres, Israel es uno de los mayores operadores de drones en Medio Oriente. Ha representado más del 60% de las exportaciones globales de UAV en las últimas tres décadas.

El Dr. Yehoshua Kalisky, investigador principal del INSS, explicó que los UAV suelen ser pequeños, ofreciendo varias ventajas a sus operadores. Muchos drones utilizados por los adversarios de Israel son producidos en Irán, el principal apoyo de estos grupos, o en fábricas en Siria supervisadas por ingenieros iraníes. Se informa que Israel ha atacado sitios de producción de drones en Siria.

"Son baratos de fabricar y fáciles de operar", dijo Kalisky a The Media Line. "Su pequeña firma de radar hace que sean difíciles de detectar, y pueden maniobrar fácilmente para evadir la interceptación. Su baja velocidad de vuelo también los hace desafiantes para los aviones de combate israelíes interceptar".

Aunque en ocasiones se lanzan drones individuales, con más frecuencia, especialmente desde Líbano, se lanzan en salvas, aumentando su efectividad y abrumando los sistemas de defensa.

Conflicto en Medio Oriente

Hamas, la organización terrorista con base en Gaza, utilizó drones en su ofensiva sorpresa contra el sur de Israel el 7 de octubre del año pasado. Este ataque encendió la actual guerra multifrente en Medio Oriente.

Videos en redes sociales mostraron a numerosos operativos de Hamas lanzando drones hacia territorio israelí, algunos de los cuales apuntaban a tanques militares israelíes y detonaban explosivos.

El uso de drones por organizaciones terroristas ha ayudado a reducir la brecha entre ellos y los ejércitos convencionales, agregando una nueva amenaza significativa a sus arsenales.

"Pueden permanecer en el aire por mucho tiempo para llevar a cabo misiones ofensivas, de inteligencia u otras que no representen peligro para sus operadores", agregó. "Los UAV tienen la capacidad de comunicarse con sus operadores en tierra".

Junto con los ataques de UAV, Israel ha enfrentado fuertes ataques de cohetes. Según datos publicados por las FDI en el primer aniversario de la guerra, se han lanzado 13,200 cohetes desde Gaza desde octubre pasado, con otros 12,400 disparados desde el Líbano.

"La amenaza de drones no es más significativa o letal que la de misiles", dijo Haimovich. "Pero hay un tema en cómo se percibe un ataque como una infiltración en el territorio con una aeronave. Suena mucho más significativo y problemático que un cohete o misil".

Imágenes del dron lanzado hacia el centro de Israel durante el fin de semana se difundieron en las redes sociales, lo que llevó a ciudadanos alarmados a correr a refugios antiaéreos. Los radares israelíes detectaron el UAV, activando alarmas y enviando a civiles a un lugar seguro.

"El principal desafío es la interceptación, no la detección", explicó Haimovich. "Esto se debe a varios niveles de asimetría".

Haimovich señaló que la principal ventaja de Hezbollah es la geografía y topografía del Líbano, con su terreno montañoso y elevado a pocos kilómetros de la frontera con Israel. También existe asimetría en los sistemas de armas y la tecnología utilizada por ambas partes.

Los aviones de combate F-35 están desplegados para contrarrestar los drones, algunos de los cuales son comprados en eBay o AliExpress antes de ser modificados para la guerra.

"Esta asimetría es parte del desafío", dijo Haimovich. "Sistemas de última generación enfrentan amenazas mucho menos sofisticadas. Pero esta es la misión y debe ser enfrentada".

En las últimas décadas, Irán ha desarrollado el UAV Mohajer, cuya décima generación fue presentada el año pasado. Puede transportar hasta 300 kilogramos de carga, dándole una gran capacidad de fuego. Se cree que los rebeldes hutíes de Yemen poseen el Samad 3, un dron de largo alcance con un rango de 1,800 kilómetros, aunque es altamente impreciso. En julio, un dron hutí que no fue interceptado impactó un edificio en Tel Aviv, matando a un civil e hiriendo a otros diez.

"Israel está enfrentando la amenaza utilizando sus sistemas de defensa aérea: aviones de combate, helicópteros y el sistema Cúpula de Hierro", dijo Kalisky. "En el futuro, utilizará una artillería antiaérea guiada por radar o un sistema láser desarrollado en Israel".

La empresa de tecnología de defensa de Israel, Rafael, recientemente presentó el sistema Iron Beam, que, según su sitio web, es el primer sistema basado en láser diseñado para interceptar UAVs "rápida y efectivamente... con casi cero costo por intercepción" y causar "daños colaterales mínimos". Informes de los medios israelíes sugieren que está casi operativo y se espera que simplifique en gran medida las intercepciones de drones.

"Hasta ahora, definitivamente ha habido éxito, especialmente en frustrar drones lanzados desde lejos", dijo Kalisky. "Los UAVs desde Líbano vienen desde una distancia más corta, por lo que cuando son interceptados, generalmente ya están dentro del territorio israelí, lo que puede causar daños secundarios por los escombros del dron y del interceptor".

Uso de drones en Ucrania

Durante más de dos años, Ucrania y Rusia han enfrentado una amenaza similar, con ataques frecuentes y a menudo mortales de drones en ambos lados.

El uso de drones y UAVs en operaciones militares no es algo nuevo. Aunque los UAVs han sido utilizados en combates desde la década de 1970, su primera implementación generalizada ocurrió en la Guerra Ruso-Ucraniana. Rusia continúa recibiendo drones fabricados en Irán.

Durante la guerra, la fuerza aérea de Ucrania ha mejorado sus capacidades de intercepción de drones, utilizando guerra electrónica, sistemas de defensa aérea portátiles y otros métodos de los cuales se ha informado públicamente.

"Los ucranianos utilizan aviones lentos de motor de pistón para interceptar UAVs y para superar su baja firma en el radar, utilizan amplificadores de voz simples y aplicaciones celulares para reconocer el sonido del dron a distancia", dijo Kalisky. "El extenso territorio de Ucrania en comparación con el de Israel significa que hay un gran margen de error. Israel no tiene el privilegio de fallar en una intercepción, y esto no es una tarea fácil".

Los medios israelíes han citado fuentes ucranianas afirmando que Ucrania ofreció a Israel el conocimiento adquirido en su guerra con Rusia. Se informa que la oferta fue rechazada, ya que Israel parece preferir depender de sus propias soluciones.

"Ucrania ha desarrollado sistemas de sensores acústicos que ayudan a detectar drones", dijo Haimovich. Los drones emiten un sonido distintivo de zumbido, que se vuelve más notable cerca del suelo, pareciendo el sonido de un enjambre de abejas, lo que aumenta su impacto psicológico. "Los sistemas y la fuerza aérea de Israel son más avanzados, grandes y hábiles que los de Ucrania".

En abril, Israel enfrentó un masivo ataque de misiles balísticos y drones por parte de Irán, durante el cual se lanzaron 170 drones simultáneamente. Con el apoyo de una alianza regional liderada por Estados Unidos, la mayoría de los drones y misiles fueron interceptados. Un niño resultó gravemente herido, pero no se reportaron daños mayores.

A medida que la guerra continúa, se espera que los ataques con drones persistan, con ambos bandos avanzando en sus tácticas, potencialmente alimentando otra carrera armamentista en el Medio Oriente.