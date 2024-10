Kamala Harris aclara: no cree que hay un genocidio en Gaza

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha rechazado la afirmación de que ella cree que las FDI están cometiendo un genocidio en Gaza.

"Esa no es la opinión de la administración de Biden ni de la vicepresidenta", dijo un funcionario de la campaña de Harris al Jerusalem Post.

La campaña de Harris habló después de un intercambio entre Harris, la contendiente presidencial demócrata, y un manifestante pro-palestino que llevaba un keffiyeh en un evento de fin de semana en Milwaukee, Wisconsin, uno de los estados clave en la carrera por la Casa Blanca en 2024.

Ella había estado diciendo a los estudiantes, "Estoy tan involucrada con todos ustedes de todas las maneras posibles, para asegurarme", cuando el manifestante la interrumpió, diciendo: "Y en el genocidio, ¿verdad, miles de millones de dólares en genocidio?"

Harris respondió: "¿Sabes qué? Respeto tu derecho a hablar. Estoy hablando en este momento. Sé de qué estás hablando. Quiero un alto el fuego, un acuerdo de rehenes y que termine la guerra. Respeto tu derecho a hablar, pero estoy hablando en este momento". La VICEPRESIDENTA y candidata presidencial demócrata Kamala Harris habla con los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el domingo. (credit: Matt Rourke/Reuters)

"Usted no está hablando sobre genocidio", dijo el manifestante. "¿Qué pasa con el genocidio?" Él continuó presionándola sobre el genocidio, incluso mientras un guardia de seguridad lo sacaba de la habitación.

Luego, Harris le dijo a la audiencia: "Lo que él está hablando, es real. Ese no es el tema que vine a discutir hoy, pero es real. Y respeto su voz".

Su declaración de que lo que él está hablando es real había generado especulaciones de que estaba de acuerdo con la evaluación del manifestante de que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza.

Apoya el derecho de Israel a defenderse

Su campaña ha rechazado las afirmaciones de que sus palabras pretendían indicar acuerdo con las declaraciones del manifestante.

Las declaraciones de Harris sobre Gaza han estado en línea con las de la administración Biden, que ha criticado a Israel por cuestiones humanitarias en Gaza, pero que, de lo contrario, ha respaldado el derecho de Israel a la autodefensa.

En una parada de campaña el 16 de octubre en Detroit, Michigan, otro estado clave y que también tiene una gran comunidad de estadounidenses de origen palestino, se le preguntó si creía que podría perder las elecciones debido a sus puntos de vista sobre Gaza.

"Bueno, es innegable que es algo de lo que todos son conscientes de lo que está sucediendo allí", dijo. Reflexionó en su respuesta sobre los eventos que ocurrieron durante la invasión liderada por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, en la que murieron 1,200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, de las cuales 97 aún están detenidas en la franja junto con otras cuatro.

También habló sobre la posterior campaña militar de las FDI en Gaza durante el último año para expulsar a Hamas en Gaza, incluido el asesinato la semana pasada del líder de Hamas, Yahya Sinwar, por parte de las FDI.

Hamas ha afirmado que más de 42,000 palestinos han muerto en la guerra de Gaza. Israel ha dicho que más de 17,000 fallecidos en Gaza eran terroristas.

En Detroit, Harris dijo: "Hablo públicamente todo el tiempo sobre el hecho de que hay tantas historias trágicas que vienen de Gaza. Y por supuesto, la primera en esta fase de todo lo que ha sucedido, la historia más trágica, es la del 7 de octubre, y lo que sucedió ese día y luego lo que ha sucedido desde entonces", afirmó Harris.

"Creo que es críticamente importante, mientras observamos este momento, reconocer la tragedia de lo que ha sucedido en Gaza en términos del extraordinario número de palestinos inocentes que han sido asesinados, y tomar eso en serio y decir la verdad al respecto", dijo ella.

Esto es "además, por supuesto, de lo que dije sobre lo que ocurrió el 7 de octubre, en términos de 1,200 israelíes inocentes siendo asesinados, mujeres siendo violadas horriblemente, y luego avanzando rápidamente hasta hoy con el asesinato de Sinwar", declaró Harris.

"Esto crea una oportunidad de la que creo debemos aprovechar al máximo para dedicarnos a poner fin a esta guerra y traer a los rehenes a casa.

En relación con los problemas en Oriente Medio y, en particular, en esa región, nunca ha sido fácil. Pero eso no significa que nos rindamos. ¿De acuerdo? Siempre va a ser difícil. No significa que nos rindamos, no podemos rendirnos", enfatizó.