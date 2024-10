Ali Khamenei se corona como líder del mundo musulmán

El Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Alí Khamenei , vive en un mundo paralelo propio, abrazando percepciones peculiares de lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, es poco probable que personalmente crea las absurdidades que dice. Sus discursos son simplemente retórica destinada a agitar las emociones de los partidarios del régimen dentro y fuera de Irán. Esto se hizo evidente en el sermón que pronunció en árabe desde Teherán el pasado viernes, dirigido al mundo islámico y especialmente al pueblo libanés y palestino. Fue un discurso revelador que reflejó su mentalidad y la de la élite iraní radical que lo rodea, una mentalidad que ha alimentado crisis en Medio Oriente desde 1979.

Su afirmación de que "Cada golpe contra Israel sirve a toda la región" refleja el papel autoimpuesto por el régimen islámico de Irán como supervisor de los países de la región, imponiendo autoritariamente su visión, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la estabilidad.

Después de años promoviendo la idea de que la presencia militar de Estados Unidos es la causa principal de la agitación regional, particularmente en el Golfo, él ahora afirma que atacar a Israel sirve a los intereses de los países de la región - alentando una serie de guerras por poder.

Esta vista iraní imprudente y miope, ignorando los intereses estratégicos de los países de la región y pasando por encima de sus perspectivas sobre las relaciones internacionales y regionales, confirma que el régimen islámico no ha cambiado y no cambiará. Todos sus recientes "desarrollos" para reducir brechas y mejorar relaciones con vecinos son meros intentos de neutralizar a estos países mientras desatiende sus puntos de vista e intereses nacionales en el tenso juego que está jugando con Estados Unidos e Israel.

En general, el discurso de Khamenei no introdujo nada nuevo a nivel estratégico. Fue un discurso ideológico y movilizador en el que justificó el ataque con misiles de Irán contra Israel, considerándolo "completamente legal y legítimo", mientras repetía consignas sobre la desaparición de Israel y otras retóricas conocidas. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, asiste a la oración del viernes y a una ceremonia en memoria de Hassan Nasralá en Teherán a principios de este mes. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/West Asia News Agency/Reuters)

Él falló notoriamente en reconocer las sucesivas brechas de inteligencia que llevaron al asesinato de Hassan Nasrallah y otros líderes de Hezbolá. Esto no es sorprendente, ya que el régimen iraní no ha reconocido fallas de seguridad en incidentes importantes que han tenido lugar en los últimos meses, como los asesinatos de Ibrahim Raisi y el mercenario Ismail Haniyeh, y antes de ellos, científicos destacados y líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). Incluso hacer referencia a estos desastres de seguridad es una condena al IRGC, que supervisa directamente todos los planes y acciones de Hezbolá y los hutíes.

El discurso de Khamenei olía a desesperación

En mi opinión, el discurso de Khamenei fue principalmente un intento desesperado de posicionarse como líder del mundo islámico. Recientemente, el discurso político de todos los funcionarios iraníes se ha centrado en este enfoque. Promueven narrativas sobre la unidad del mundo musulmán; el ideal de resistencia; y el esfuerzo por llenar el vacío de liderazgo que existe en los mundos árabe e islámico (un vacío creado por muchas razones y factores que no estamos discutiendo aquí).

El líder iraní también se involucra en un juego de manipulación cuando intenta mezclar al pueblo palestino y libanés con grupos terroristas leales al régimen iraní, presentando a estos grupos como representantes del pueblo. Él afirma que "nadie tiene derecho a objetar a su resistencia", presentándolos como cumpliendo con su deber al defender al pueblo.

Este es un movimiento transparente, confundiendo asuntos nacionales y tratando de manipular las emociones del pueblo palestino y libanés, colocando a todos en un dilema moral si intentan rechazar las prácticas de las milicias terroristas que los arrastran a conflictos sangrientos, como se evidencia en Gaza, el sur de Líbano y en Dahiya.

El patético intento de Khamenei por presentarse como el líder de los musulmanes también es evidente en su discurso cuando enfatizó que los enemigos del mundo islámico son los enemigos de Palestina, Líbano, Irak, Egipto, Siria y Yemen, y que "si los musulmanes cooperan, la gloria divina los apoyará", explicando que la tutoría significa interconexión y estabilidad entre los musulmanes. Esto es claramente un intento barato de explotar eventos para ganar popularidad en el mundo islámico y transformar el conflicto en curso entre Irán con sus milicias terroristas y Israel en una lucha religiosa global. Khamenei se centró notablemente en su discurso en el mundo islámico, aconsejando a la gente a "abrir bien los ojos y crear conciencia".

Obviamente, Irán y sus proxies terroristas operan con sus propios cálculos de victoria y derrota, que difieren de los cálculos de estrategas militares respecto a enfrentamientos y conflictos. Por ejemplo, la mera supervivencia, ya sea para la milicia terrorista o sus líderes, sigue siendo un símbolo de desafío y victoria, independientemente de las grandes pérdidas humanas y materiales.

Sin embargo, aplicar estos cálculos al estado actual de estas milicias no sugiere ninguna victoria real.

NASRALLAH, figura clave de Irán en Medio Oriente, ha sido asesinado junto con la mayoría de los líderes terroristas de Hezbolá. El grupo también sufrió un golpe severo debido a una masiva filtración de inteligencia que resultó en la eliminación de más de 3,000 de sus miembros a través de la detonación simultánea de dispositivos de paginación en una operación que expuso la debilidad del aparato de seguridad del grupo.

El audaz intento de Khamenei de movilizar la opinión pública islámica detrás de los objetivos de Irán es un claro ardid para fortalecer la posición negociadora de su régimen e intentar avergonzar a los gobiernos árabes e islámicos frente a sus pueblos, o al menos provocar debates acalorados en plataformas de redes sociales sobre el apoyo u oposición a los ataques con misiles que Irán llevó a cabo contra Israel.

Sin embargo, tales intentos tienen poco chances de éxito por una simple razón: Irán está tan expuesto que es difícil persuadir incluso a un simpleton de que está luchando para iniciar revoluciones y liberar Palestina o Jerusalén.

El escritor es un analista político de los Emiratos Árabes Unidos y ex candidato al Consejo Nacional Federal.