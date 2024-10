Críticas de Trump a Biden: 'El 7 de octubre no hubiera pasado conmigo'

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la administración de Biden y a la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, por no haber evitado las guerras en curso en Ucrania y Oriente Medio, durante una entrevista con Al Arabiya News el domingo.

“Si yo fuera presidente, esa guerra nunca habría comenzado. No habríamos tenido el 7 de octubre”, dijo Trump a Al Arabiya, refiriéndose a la masacre en la que los terroristas de Hamas mataron aproximadamente a 1,200 personas y tomaron 250 rehenes.

Trump culpó a Irán, responsabilizándolo de alimentar el conflicto en Gaza al mostrar apoyo a Hamas.

“Irán lo financia, e Irán no tenía dinero cuando yo era presidente. Les habría hecho un trato, y no habrían hecho el 7 de octubre... No tenían dinero, y Biden les permitió tener $300 mil millones”, afirmó Trump, añadiendo que Teherán carece de respeto por Biden.

Además de Gaza, también estallaron enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano. Hezbolá lanzó ataques contra Israel tras la masacre del 7 de octubre y juró continuar hasta que se alcanzara un alto el fuego en Gaza. Casas destruidas de la masacre del 7 de octubre, hace casi un año, en el kibutz Kfar Aza, al sur de Israel, el 19 de septiembre de 2024 (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Desde entonces, las FDI han intensificado sus operaciones en Líbano, con ataques dirigidos al liderazgo de Hezbolá, incluido su ex líder Sayyed Hassan Nasrallah.

"Definitivamente no se puede culpar a Israel por responder. Y respondieron más fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado."

Acuerdos de Abraham

Trump también enfatizó la importancia de los Acuerdos de Abraham, los acuerdos mediados por Estados Unidos que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes durante su presidencia.

"Si gano, ese será una prioridad absoluta: hacer que todos estén a bordo. Es la paz en Medio Oriente. Lo necesitamos, y es muy importante. Sucederá", dijo Trump.

Elogió los fuertes lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita y su respeto por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

"Ha logrado cosas en las que nadie más ni siquiera pensó."

Guerra Rusia-Ucrania

Al igual que en la guerra entre Israel y Hamas, Trump culpó a las políticas de Biden y afirmó que este conflicto entre Rusia y Ucrania no habría comenzado bajo su liderazgo tampoco.