La clave para vencer a Hamas está en Jabaliya: ¿será el golpe definitivo?

Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Jabaliya, un barrio y suburbio de la ciudad de Gaza en el norte de Gaza. La zona es hogar de un gran número de civiles palestinos que se quedaron en el área durante la guerra y también regresaron en el último año.

Se estima que hay cientos de miles de gazatíes en el norte de Gaza, de una población de alrededor de 2 millones en toda Gaza. Cuántas de esas personas están en Jabaliya no está claro, pero parecen ser miles.

Misión en Jabaliya llevó al fin de Sinwar

Las FDI comenzaron operaciones en Jabaliya por lo menos la tercera vez en un año cuando la 162ª División fue enviada al área el 6 de octubre. La 162ª fue retirada de Rafah y enviada al norte para completar esta tarea.

Este movimiento de tropas de las FDI sentó las bases para dos incidentes importantes. Primero, llevó al asesinato de Yahya Sinwar, quien fue abatido por tropas buscando Tel al-Sultan diez días después de que comenzara la operación en Jabaliya. Segundo, ha llevado a la demanda de Israel de que los civiles evacúen grandes áreas del norte de Gaza.

No está claro si la operación Jabaliya ayudó a que Sinwar fuera encontrado. Es posible que él haya sentido que podía moverse con más libertad porque creía que las FDI estaban desplazando fuerzas al norte de Gaza y se enfocaban en Líbano.

Lo importante es que Hamas continúa perdiendo terreno. Por otro lado, Hamas sigue controlando grandes partes de Gaza. Informes del 21 de octubre pintan un cuadro de un Hamas que todavía puede participar en negociaciones de intercambio de rehenes. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

¿Quién representa a Hamas en Gaza? Probablemente el hermano de Yahya Sinwar. Sin embargo, Hamas también tiene muchos líderes en el extranjero, la mayoría de los cuales viven en Qatar y Turquía. Hoy en día, más líderes de Hamas viven en países considerados aliados de EE. UU. Turquía es un aliado de la OTAN y Qatar es un importante aliado no perteneciente a la OTAN.

Hamas quiere que la guerra continúe

"El alto funcionario de Hamas, Khaled Meshaal, ha reiterado la firmeza del movimiento de resistencia palestino en su lucha contra el régimen sionista hasta la liberación de Palestina", informó la agencia IRNA de Irán el 21 de octubre.

Esto ilustra que los miembros de Hamas en Qatar y Turquía están presionando para que la guerra en Gaza continúe. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán recientemente visitó Turquía y se reunió con miembros de Hamas mientras estaba allí. Turquía apoya a Hamas, y puede estar ocurriendo coordinación a altos niveles entre Ankara y Teherán para respaldar a Hamas y planificar los próximos pasos en Gaza.

La declaración de Meshaal probablemente se alinea con esto. "Meshaal, quien también se desempeña como jefe de Hamas fuera de Palestina, al pronunciar un discurso en honor al Mártir Yahya Sinwar, jefe de la oficina política del movimiento de resistencia, dijo que la opción de la resistencia está presente hasta la liberación de Palestina", informó IRNA en Irán.

“Durante la operación de la tormenta de Al-Aqsa, perdimos a un gran número de líderes de la resistencia en Gaza, Cisjordania y en el extranjero, así como a los residentes de los campamentos y este movimiento siempre ha presentado a sus líderes en el camino del martirio, el orgullo, la liberación de la tierra y la liberación de la ocupación israelí, encabezado por Ahmed Yassin, quien fue asesinado por el régimen sionista en 2004", dijo Meshaal.

Esto significa que Hamas en el extranjero se está preparando para una larga guerra y busca reemplazar a Sinwar. Públicamente, Hamas quiere mostrar que el grupo no aceptará un alto el fuego o un acuerdo.

Mientras tanto, en Gaza, Hamas está perdiendo en Jabaliya. "Durante el día pasado, las tropas del IDF desmantelaron la infraestructura terrorista y los túneles y eliminaron a terroristas en el área de Jabaliya. Los tanques del IDF, en colaboración con la Fuerza Aérea, eliminaron a varios terroristas que representaban una amenaza para las tropas", dijo el IDF el 21 de octubre. El IDF continúa debilitando a los terroristas.

El objetivo de las FDI en Gaza es eliminar la infraestructura terrorista de Hamas y encontrar a los combatientes de Hamas restantes.

Parece que Hamas volvió al norte de Gaza varias veces, incluso después de que las FDI lucharan en Jabaliya en diciembre de 2023 y nuevamente en la primera mitad de 2024. Hamas sigue regresando y reclutando. También está innovando nuevas formas de matar a soldados israelíes.

El jefe de la Brigada Blindada 401, el Coronel Ehsan Daxa, fue asesinado el 20 de octubre. Esta es una pérdida grave y sigue a otras pérdidas en Gaza, lo que demuestra que Hamas todavía es una amenaza.

La guerra continúa

La pregunta ahora en Gaza es si la muerte de Sinwar y la lucha en Jabaliya le darán a Hamas una derrota que cambie las cosas estratégicamente. Israel ha estado librando una guerra táctica en Gaza, donde se producen numerosas victorias, pero Hamas no está completamente derrotado.

La ausencia de una estrategia clara para el día después también lleva a una sensación entre los líderes de Hamas en el extranjero de que pueden resistir y sobrevivir. Con la muerte de Sinwar, también surgen preguntas sobre la capacidad de liberar rehenes.

Durante la mayor parte del año, la guerra en Gaza se libraba en dos frentes, uno de conversaciones en Doha o El Cairo sobre rehenes y otro de batallas tácticas en Gaza. No está claro si la presión sobre Hamás o la reducción de sus capacidades ha llevado a flexibilidad en cuanto a los rehenes.

Sin Sinwar a cargo, debería ser posible hacer más trabajo para liberar a los rehenes.

La pregunta después de que Jabaliya sea liberado de terroristas es si hay un siguiente paso y una voluntad de aprovechar la muerte de Sinwar como palanca. Los líderes de Hamás en el extranjero parecen estar diciendo que no se moverán.

Dado que la mayoría de ellos viven en aliados occidentales, es más difícil prever que sean eliminados. Esto les da confianza para seguir sobreviviendo y "ganando" simplemente.