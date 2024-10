El 'día después' de la guerra entre Israel y Hamás es ahora

En lo que parecía ser un golpe de suerte de la naturaleza, las tropas de las FDI mataron heroicamente y metódicamente al jefe de Hamás y arquitecto del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el miércoles.

Fue exactamente lo que la justicia debería parecer, incluido el tratamiento de su cuerpo: no hubo desfile, ni exhibición de la cabeza de Sinwar, solo una bolsa negra para el cuerpo y directo al personal médico para confirmaciones finales.

Dejando de lado, por ahora, la cuestión de cómo reaccionar ante la caída de nuestros enemigos, Israel y su liderazgo se enfrentan a una pregunta aún más grande y apremiante: ¿Qué hacer a continuación? ¿Cuál es el plan para el día después?

Esta pregunta fue planteada desde el principio, cuando las FDI iniciaron su invasión a finales de octubre de 2023, por líderes extranjeros, aliados y enemigos por igual, así como por el público israelí; por cualquiera con la vista puesta más allá del futuro inmediato.

Muchos están gritando a los cuatro vientos que no es responsabilidad de Israel, pero eso es una ilusión. Israel no puede permitirse convertirse en un estado paria, y, justa o injustamente, el mundo responsabilizará a Israel por cómo se recupera Gaza. Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 20 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

'¿Cómo se verá la verdadera victoria?'

Esta pregunta fue una lata pateada desde el principio, y ahora que todas las cabezas de la serpiente han sido cortadas, antes de correr a atacar a Irán y al resto de sus aliados, es una pregunta que debe ser respondida. En primer lugar, afecta la actualización de un acuerdo de rehenes y cese al fuego.

"Si mi hermano está en este infierno por más de un año, debe ser que [los líderes] no están haciendo lo suficiente. No la coalición, la oposición, o el resto del mundo. ¿Dónde están los valores con los que fuimos criados? ¿Que nadie se quede atrás en el campo de batalla? Te pregunto: ¿Cómo se verá la verdadera victoria?" dijo Ya'ala David, hermana del rehén Evyatar David, el sábado por la noche.

"La respuesta es simple: Solo devolviendo a los 101 rehenes, devolviendo la vida a la normalidad y enterrando a los muertos", dijo.

Se acabó el tiempo; esta es una oportunidad de oro para utilizar la presión del vacío de liderazgo en Gaza para asegurar un acuerdo. Pero, tendrá que incluir una solución diplomática.

Después del asesinato de Sinwar, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el jueves que marca el fin del gobierno de Hamás en el enclave y, como tal, abre la posibilidad de poner fin al Eje liderado por Irán y crea nuevas opciones para liberar a los rehenes. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Aquellos que dejen sus “armas y devuelvan a nuestros rehenes” se les permitirá “irse y vivir”, dijo Netanyahu, insinuando un plan que permitiría a esos captores ser exiliados a cambio de la liberación de los rehenes. También emitió una severa advertencia: “Quien dañe a nuestros rehenes, su sangre estará en su cabeza. Arreglaremos cuentas con él. El regreso de nuestros rehenes es una oportunidad para lograr todos nuestros objetivos, y acerca el fin de la guerra”, declaró Netanyahu, prometiendo que este es su “mayor compromiso”.

Israel debe aprovechar esta oportunidad para establecer una fuerza gobernante estable en Gaza, ya sea liderada por palestinos, respaldada por aliados árabes moderados o ambos. Este tipo de enfoque prospectivo debe ser parte de la conversación.

Lo que sucede en Gaza ahora podría afectar toda la guerra contra Irán y sus aliados. Netanyahu dijo: "Tenemos una gran oportunidad para detener el eje del mal [liderado por Irán] y crear un futuro diferente". Este será un "futuro de paz, un futuro de prosperidad para toda la región".

En mayo, cuando las FDI comenzaron su invasión de Rafah, la resistencia fue masiva. Sin embargo, fue donde Sinwar fue asesinado y lo que dijo el portavoz jefe de las FDI, el R. Adm. Daniel Hagari, el sábado por la noche fue la predicción del establecimiento de defensa, que él estaba vagando entre Khan Yunis y Rafah para sobrevivir.

Las FDI deben poder hacer lo que necesitan. Saben lo que están haciendo y lo hacen metódicamente. Todos se oponían a la invasión en ese momento, pero trajo resultados.

Ahora es el momento de acelerar el pedal diplomático; la fuerza militar no será suficiente, nunca lo es. El plan para el día después se ha vuelto más urgente que nunca. Dejado sin resolver, deja a Israel atrapado y aumenta aún más la tensión en la nación.