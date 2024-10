Israel golpea duro: Hezbolá al borde del colapso financiero y 1,200 terroristas eliminados

Israel declaró efectivamente la guerra a las finanzas de Hezbolá el lunes, continuando los ataques aéreos a los bancos clave del grupo que habían comenzado el domingo, mientras que el Ministro de Defensa Yoav Gallant redefinió los bancos como entidades terroristas asociadas a Hezbolá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el lunes que la fuerza aérea había atacado "docenas de instalaciones y sitios de Hezbolá" durante la noche, utilizados para financiar sus actividades en Beirut, el sur de Líbano y "profundamente en territorio libanés", con informes que indican que se refería a la zona del Valle de Bekaa en el noreste.

La Asociación Al-Qard Al-Hasan (AQAH), la principal institución financiera de Hezbolá, se estima que administra miles de millones de dólares en fondos con más de 400.000 cuentas.

Las FDI ya habían anunciado el domingo por la noche que comenzarían los ataques aéreos contra la infraestructura financiera de Hezbolá, que incluye numerosos esquemas de lavado de dinero, desde proporcionar préstamos a organizaciones benéficas hasta minas de oro. Soldados de las IDF operan en el sur del Líbano (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

AQAH opera aparentemente como una organización benéfica de banca islámica, proporcionando préstamos a muchos libaneses para todo, desde bienes diarios hasta matrimonios, matrículas y viviendas.

El antiguo funcionario senior de Shin Bet especializado en financiamiento antiterrorista, Uzi Shaya, le dijo a Globes que la asociación contaba con el respaldo de los estados libanés e iraní. "También ha desarrollado una capacidad de autofinanciamiento independiente, suministrada principalmente por una serie de asociaciones benéficas, empresas y una red criminal", dijo Shaya.

Gallant dijo que la extensa inteligencia de las FDI había demostrado que AQAH era un brazo de Hezbolá y que debía ser atacado tanto utilizando la fuerza militar como sanciones financieras y aplicación para ejercer presión sobre el grupo y contener sus actividades terroristas contra Israel y otros.

También el lunes por la noche, el ejército reveló gráficos que mostraban el búnker del ex jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, para guardar aspectos significativos de sus fondos terroristas, establecido bajo el Hospital al-Sahel.

La agencia libanesa Al Manar, propiedad de Hezbolá, informó el domingo, tras el anuncio, que AQAH se había declarado en bancarrota y que las FDI estaban apuntando intencionalmente a la asociación para perturbar la vida de los libaneses.

El Centro de Información e Inteligencia sobre Terrorismo Meir Amit (ITIC) describe a la organización como especializada en "actividad de banca cuasi, consistente principalmente en proporcionar préstamos y operar fondos comunitarios de caridad de acuerdo con la ley religiosa islámica (que prohíbe cobrar intereses)".

Parte del objetivo es proporcionar a los chiítas libaneses una fuerte inversión económica para mantenerlos comprometidos en el conflicto y dispuestos a cooperar. Según Globes, la asociación también otorga préstamos a la comunidad palestina.

AQAH afirma que la mayoría de los fondos son proporcionados a través de prestamistas, cuotas de membresía y donaciones.

El ITIC dijo que no tenía manera de verificar si otros fondos estaban siendo enviados por actores externos como Irán, pero su análisis mostró que esto era probable.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la asociación en 2016. Sin embargo, Meir Amit dijo que las sanciones fueron en gran parte ineficaces, ya que el volumen de préstamos de AQAH aumentó después de ellas.

"Esta es una de las organizaciones terroristas más ricas de Irán, con una extensa red de contrabando en América Latina, [y] con bases también en África", dijo el Dr. Haim Koren a Globes. "Sus contactos tienen agentes que mueven millones de dólares en efectivo de un lugar a otro, por todo el mundo".

En esta nueva guerra contra las finanzas de Hezbolá se omite que Israel se ha quedado sin muchos objetivos de mayor calidad, habiendo matado a la mayoría de los comandantes del grupo, y está buscando formas accesorias pero aún efectivas de presionar al grupo.

Además de esta nueva guerra financiera, las FDI emitieron una evaluación actualizada el lunes de sus operaciones contra Hezbolá desde el inicio de la invasión del 30 de septiembre, así como desde el inicio de la guerra.

Según el ejército, ha matado a 1,200 combatientes de Hezbolá desde el 30 de septiembre, y otros aproximadamente 800 durante la guerra antes de ese punto, para un total de alrededor de 2,000.

Sumando algunos miles de terroristas heridos de Hezbolá, fuentes de las FDI dijeron que las capacidades de la organización estaban siendo desgastadas incluso más allá de los tres niveles de comandantes que han sido asesinados.

Además de haber matado al jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah y otros altos cargos, las FDI dijeron que han matado a siete comandantes de brigada, 21 comandantes de batallón y 24 comandantes de compañía pertenecientes a la organización terrorista.

En abril, las FDI dijeron que habían matado a seis comandantes de nivel de brigada de Hezbolá y más de 30 comandantes de nivel de batallón. Hubo una discrepancia sin explicación entre esos números y los números actualizados, que podrían deberse a diferentes consideraciones de agrupamiento de unidades.

Hamas tenía cinco comandantes de brigada para alrededor de 35,000-40,000 de sus fuerzas.

Se estimaba que Hezbolá tenía entre 50,000 y 100,000 operativos al sumar sus diversas milicias más débiles, así como su fuerza de élite Radwan, que tenía alrededor de 6,000 combatientes solo en el sur de Líbano al inicio de la guerra en octubre de 2023.

Esto podría traducirse en 10 o 15 comandantes de nivel de brigada, con al menos una fuente diciendo al Jerusalem Post que el número ronda los 15.

Sin embargo, otra fuente dijo que Hezbolá está estructurado de manera diferente a Hamas y que sus fuerzas Radwan tienen su propia estructura separada del resto de Hezbolá.

Todo esto significa que el progreso de las FDI contra los comandantes de alto nivel de Hezbolá es probablemente más impresionante que su progreso contra los comandantes de nivel medio y las fuerzas generales del grupo.

La dificultad que está experimentando el ejército para derribar los niveles inferiores de Hezbolá también podría explicar los continuos problemas que el grupo terrorista sigue generando a Israel con ataques de cohetes y drones.

Además, fuentes de alto rango de las FDI dijeron que esperaban que la invasión se completara en un par de semanas y que el gobierno presionaría fuertemente para llegar a un alto el fuego con Hezbolá para poner fin a los ataques de cohetes y drones, de manera que los 60.000 residentes evacuados del norte de Israel pudieran regresar a sus hogares.

El lunes, Hezbolá logró disparar más de 125 cohetes por toda la parte superior del tercio de Israel, incluyendo áreas tan al sur como Haifa.

Además, es probable que el grupo terrorista sea responsable de muchos rondas de drones que amenazaron a Tel Aviv, incluyendo una serie que detuvo brevemente los vuelos en el aeropuerto Ben Gurion.

En un incidente, las FDI informaron que helicópteros y aviones derribaron cinco drones sobre el Mar Mediterráneo.

En otro incidente, el ejército declaró que una fuerte explosión en Tel Aviv fue causada por un cohete disparado por Hezbolá que cayó en un área abierta.

Aunque las FDI dijeron que no se activaron alarmas debido a su política de no emitir advertencias si se determina que un cohete no representa una amenaza, es raro permitir que uno se acerque tanto a Tel Aviv, y no estaba claro si se cometió algún error.

Aún así, no se reportaron heridos.

En el sur, un solo cohete fue disparado desde Gaza hacia Sderot pero fue derribado.

Las FDI dijeron que sus fuerzas seguían combatiendo a Hamas en Gaza, aunque ha sido difícil para el ejército encontrar gran parte de las fuerzas restantes de Hamas, aparte de ocasionales pequeños grupos de terroristas ocultos.

Apuntando a un oficial sirio vinculado al financiamiento del terror

El ejército confirmó el lunes por la noche que llevó a cabo un ataque en Siria dirigido a un oficial de Hezbolá relacionado con el financiamiento del terror.

La televisión estatal siria había informado anteriormente que al menos una persona había muerto en un "ataque con misiles guiados" a un automóvil en la zona de Mazzeh en Damasco.

El ataque ocurrió cerca de la rotonda del Este, cerca del Hotel Golden Mazzeh, un establecimiento de lujo en el centro de la capital de Siria, agregó la agencia estatal de noticias.

Israel ha aumentado sus ataques al contrabando de armas de Siria a Líbano desde la invasión del 30 de septiembre.

Reuters contribuyó a esta historia.