Israel enfrenta un nuevo enemigo: su economía en crisis

Entre los frentes en los que Israel ha estado luchando desde el 7 de octubre, hay uno en el que claramente está fallando en enfrentar los desafíos que enfrenta: la economía.

Este es un frente que no es menos amenazante que cualquiera en el que Israel esté luchando militarmente. Ningún país puede funcionar sin una economía lo suficientemente fuerte como para apoyarlo, sin un sistema médico, un sistema de bienestar, un sistema educativo y cualquiera de las otras funciones necesarias que un estado debe proporcionar a sus ciudadanos. Y no puede hacerlo sin una economía en funcionamiento.

Si bien este no es un nuevo frente, los economistas han estado emitiendo advertencias durante años, mientras los políticos han pospuesto los cambios necesarios; la guerra ha echado gasolina sobre la lenta combustión de las amenazas económicas existenciales que Israel enfrenta. Esto amenaza con acelerar una fuga de cerebros dañina, dañar la confianza de los inversores en el país de forma irreparable y hacer explotar el déficit del país.

Las prioridades presupuestarias sectoriales de Israel y la política del barril de cerdos, que significan que la financiación de la coalición y la financiación de intereses estrechos tienen prioridad sobre los nacionales, han contribuido a una brecha de productividad entre Israel y otros países del G7 que se ha triplicado desde mediados de los años 70, explicó el Prof. Dan Ben-David de la Universidad de Tel Aviv, quien dirige la Institución Shoresh. En términos de su crecimiento económico, Israel no está a la altura de los países con los que quiere ser comparado.

Un ejemplo de tal política sectorial es el reclutamiento ultraortodoxo en las últimas décadas, lo que significa que si los jóvenes hombres jaredíes estudian la Torá a tiempo completo y se mantienen alejados de la fuerza laboral, quedan exentos del reclutamiento. Agentes de policía en Bnei Brak, Israel, utilizan cañones de agua mientras hombres judíos ortodoxos haredi bloquean una carretera principal para protestar contra los esfuerzos para permitir que el Estado reclute a estudiantes de yeshiva haredi en el servicio militar, 2 de junio de 2024. (credit: Amir Levy/Getty Images)

Prácticas insostenibles

Sin entrar en la moralidad de dicho sistema, los desafíos económicos planteados por un sistema que desincentiva la participación en la fuerza laboral y el servicio militar para el sector de más rápido crecimiento del país son significativos.

Deja una parte cada vez más pequeña de la población del país para mantener una parte creciente que no contribuye de manera efectiva a través del servicio militar, las contribuciones fiscales o a través de la fuerza laboral bajo tal política. Esto claramente no es sostenible a largo plazo, y los economistas han advertido que tal sistema no podrá continuar durante años.

Este es un ejemplo de muchos intereses sectoriales que son promovidos a expensas de los intereses nacionales bajo la política económica centrada en la coalición del país.

Políticas proteccionistas, regulación ineficaz y falta de infraestructura pública también se encuentran entre los desafíos económicos que enfrenta el país, según señaló la firma de consultoría McKinsey en un informe de 2023 sobre la brecha de productividad entre Israel y los países de la OCDE.

Israel se enfrenta a caer en un ciclo en el cual las políticas sectoriales y la continua demora en la renovación de sistemas ineficaces desaceleran el crecimiento, reduciendo la calidad de vida de los israelíes y acelerando una fuga de cerebros que exacerba la desaceleración del crecimiento, y así sucesivamente mientras la economía del país se deteriora. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Alrededor del 50% de la población no paga impuestos sobre la renta porque no ganan lo suficiente para alcanzar el escalón más bajo en la escala impositiva. Solo el 20% de la población paga el 93% de todos los impuestos sobre la renta, según la Institución Shoresh. Esto significa que no muchas personas necesitan abandonar Israel para impactar drásticamente los ingresos fiscales del país y, con ello, la economía.

Efectos de la Fuga de Cerebros

Hasta 2022, había 44,840 médicos registrados, de los cuales solo 33,558 tenían menos de 67 años, según datos del gobierno. Esto nuevamente muestra cómo una fuga de cerebros mínima puede tener un gran impacto en el país y su capacidad para ofrecer servicios a sus ciudadanos.

Aquellos que son los primeros en abandonar un país en el que la calidad de vida está disminuyendo son aquellos que tienen la educación y habilidades para tener buenas oportunidades en el extranjero -exactamente aquellas personas cuya ausencia se sentirá rápidamente en la economía.

La guerra ha traído estos desafíos existenciales, que estaban latentes, a un punto crítico. El peso de las reservas ha recaído de manera desproporcionada en las poblaciones más productivas de Israel, ya que el país necesita invertir miles de millones en el esfuerzo de guerra y en el cuidado de los afectados. Este no es un gasto único, ya que se espera que los costos de seguridad de Israel sean mucho mayores en los años venideros.

El liderazgo de Israel ha estado fallando en abordar el impacto de la guerra en la economía desde sus primeras reacciones.

El gobierno no recortó los presupuestos sectoriales ni cerró ministerios redundantes para cubrir los costos de la guerra al ajustar el presupuesto de 2024 para satisfacer las necesidades de la guerra. Las propuestas de políticas económicas necesarias destinadas a hacer frente a las repercusiones de la guerra, como aumentos de impuestos, se han estancado.

El gobierno propuso un servicio extendido en las FDI y en las reservas, lo que pone una carga más pesada sobre la población productiva del país y ejerce aún más presión sobre los hogares, autónomos y pequeñas empresas. Los programas de ayuda del gobierno para aquellos afectados por la guerra han sido lentos e insuficientes. La preparación para el presupuesto de 2025 no ha avanzado, lo que aumenta la incertidumbre en un momento en el que crear certeza en la economía es vital.

Poniendo a prueba la valentía de Israel

En respuesta a las críticas de su política fallida, la línea del partido del gobierno ha sido que el país está en guerra y que una vez que la guerra se gane, la economía resurgirá.

Moody's desenmascaró este ardid la semana pasada, afirmando explícitamente que el daño de la guerra a la economía será más duradero, que la reputación económica de Israel no resurgirá con el fin de la guerra y enumerando cómo el gobierno de Israel ha fallado.

El gobierno necesita abordar sus fallos y cambiar las cosas en este aspecto antes de que la situación empeore aún más. A medida que el país sigue por el camino en el que se encuentra, la recuperación solo se volverá más difícil.

Además de atender las necesidades inmediatas creadas por la guerra, el liderazgo de Israel debe abordar estos problemas desde la raíz. Devolver al país a un camino de deterioro más lento para evitar controversias políticas como el reclutamiento de haredim no es suficiente.