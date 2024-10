Vínculos entre Hamás, Al-Jazeera y Qatar revelados en nuevos documentos

Tras la exposición de la participación de seis corresponsales de Al Jazeera que tomaron parte en actividades terroristas de Hamás, el portavoz de las FDI en árabe, el Coronel Avichay Adraee, reveló una serie de documentos que señalan la estrecha cooperación entre Hamas y el canal qatarí, incluyendo la directiva de Hamas de evitar cualquier mención de críticas hacia la organización terrorista, a través de encubrir lanzamientos de cohetes fallidos e incluso el establecimiento de una línea de comunicación segura entre Hamas y Al Jazeera.

#خاص وثائق جديدة لحماس تكشف النقاب عن عمق تعاون قناة الجزيرة @AJArabic مع منظمة حماس الإرهابية⭕️بعد كشف النقاب عن ضلوع ستة من مراسلي قناة الجزيرة في الأنشطة الإرهابية، يكشف جيش الدفاع الآن عن وثائق جديدة تشير إلى عمق التعاون المتين بين حماس والقناة بدءًا من اجبار حماس القناة… pic.twitter.com/9W9mxB0E1Z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2024

Un documento de 2023 muestra a Hamas instruyendo a establecer una "línea telefónica de Al Jazeera" - una línea segura que permitiría a la organización terrorista comunicarse secretamente con el canal en situaciones de emergencia.

En otro documento de 2022, Hamas se ve dando instrucciones claras a Al Jazeera sobre cómo cubrir un ataque fallido de cohetes por parte de la Yihad Islámica en Jabalya, que mató a varios civiles, incluyendo pedir que se abstengan de describir el incidente como una "masacre", minimizando la exhibición de imágenes del incidente y no permitiendo a analistas invitados criticar a Hamas. Esta directiva de silenciar las críticas a Hamas en Al Jazeera, que llevó a muchos gazatíes a aprovechar las transmisiones en vivo para expresar sus críticas a Hamas, fue cubierta anteriormente por The Jerusalem Post.

Un documento final del mismo año revela las instrucciones de Hamas al corresponsal Tamer Almisshal con respecto a la cobertura de las actividades de la Yihad Islámica Palestina en el marco de la Operación Amanecer Rompiendo (2022) en su programa "Lo que está oculto es mayor", el cual debía apoyar a la "resistencia" en la Franja y no permitir críticas sobre las capacidades de misiles de la Yihad Islámica Palestina a pesar de los incidentes fallidos de lanzamiento, un tema que causó mucha tensión entre Hamas y la YIP, según informó el Post.

Explotación de los medios de comunicación

"Los documentos indican cómo Hamas controla la cobertura de prensa en Al Jazeera para adecuarla a sus intereses, privando a los residentes de la Franja y al mundo entero del derecho a conocer la verdad sobre los crímenes que está cometiendo contra la gente de la Franja", dijo Adraee.

Curiosamente, un video viral circuló el mes pasado mostrando a un militante enmascarado en la Franja de Gaza exigiendo y recibiendo un chaleco de prensa de un periodista, un incidente que resalta aún más la explotación de los medios de comunicación y sus prerrogativas por parte de militantes armados en Gaza.

This video was taken outside a Hamas command center after being targeted by IDF. The masked man needed a press uniform. The masked man got a press uniform. pic.twitter.com/rTc2XkfH1R — The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) October 14, 2024

En el mismo contexto, Sheikha Moza Bint Nasser, líder de la Fundación de Catar y madre del actual Emir de Catar, publicó un tuit en árabe e inglés elogiando implícitamente al antiguo líder de Hamás, Yahya Sinwar.

La Sheikha escribió en su cuenta de Twitter: "El nombre Yahya significa el que vive. Pensaban que había muerto, pero vive. Como su homónimo, Yahya bin Zakariya [Juan el Bautista], seguirá vivo, y ellos desaparecerán", probablemente haciendo referencia a Israel. Este ejemplo recuerda al Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, quien se sentó en primera fila durante el funeral del líder de Hamás Ismail Haniyeh en agosto. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

The name Yahya means the one who lives. ⁰They thought him dead but he lives. Like his namesake, Yahya bin Zakariya, he will live on and they will be gone. pic.twitter.com/Ynaz6eVWi3 — موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) October 18, 2024

Las relaciones entre Qatar y Hamás han sido cordiales durante muchos años, ya que Doha ha estado brindando apoyo a la organización terrorista en niveles tanto ideológicos como materiales, albergando a los líderes de la organización terrorista en los últimos 12 años, otorgándoles asilo y apoyando a sus homólogos en Gaza a través de esfuerzos económicos, políticos y mediáticos. Catar también es considerado un importante partidario del eje de la Hermandad Musulmana a nivel mundial, un movimiento fundamentalista del cual Hamás se autodefine como la rama palestina.

En este contexto, desde la masacre del 7 de octubre liderada por Hamas, el Emir de Qatar ha estado tratando de promover el papel de Doha como un actor en la intermediación de acuerdos de rehenes por terroristas condenados entre las partes.