Hermana del reservista que se quitó la vida critica al gobierno sobre el estrés postraumático

Inbal Dagan compartió que su hermano, el navegante de combate Mayor Asaf Dagan, quien recientemente puso fin a su vida en un bosque cerca de Atlit, criticó al gobierno por políticas obsoletas y absurdas con respecto a los veteranos de guerra traumatizados en un elogio en Facebook para su hermano el viernes.

Incluyó la carta que él dejó para su madre donde afirmaba: "Quiero que sepas, mamá, que ya no estoy sufriendo. Ahora, mamá, finalmente encontré paz... Estoy tan cansado, exhausto. Cada día aumenta mi dolor y dificultad, al verte luchando con los restos de tu fuerza... No quiero que tengas falsas esperanzas. No tengo lugar en este mundo".

Dagan describió las luchas de su hermano, diciendo, "Mi madre dedicó su vida a tratar de salvar a Asaf... Él mostraba todos los síntomas clásicos de PTSD".

Ella enfatizó los incansables esfuerzos de su madre, señalando que sus ruegos al Ministerio de Defensa y diversas organizaciones cayeron en "oidos sordos".

Asaf, quien comenzó su servicio como paracaidista, fue un navegante de combate en la Fuerza Aérea de Israel y luchó en la Segunda Guerra del Líbano, participando en cada operación militar durante 20 años. A pesar de su empeoramiento de salud mental, su hermana señaló en su publicación de Facebook que él continuó sirviendo en la reserva hasta semanas antes de su muerte.

Dagan enfatizó, "Asaf fue un claro caso de un veterano de combate que sufre de TEPT... Los casos más graves se aíslan y se consumen".

Entierro militar y crítica al sistema de apoyo para el TEPT

En su publicación, Dagan también destacó la indiferencia burocrática, afirmando: "Según los protocolos obsoletos del Ministerio de Defensa... se suponía que Asaf 'debía pedir ayuda por sí mismo'".

Ella resaltó la "absurdidad" del sistema, señalando: "Todos saben que una característica de los veteranos gravemente traumatizados es que son incapaces de pedir ayuda".

El cuerpo de Asaf se encuentra actualmente en el Campus de Atención Médica Rambam, escribió Dagan en su publicación. En su carta, expresó el deseo de donar sus órganos, lo cual la familia honró, explicó ella.

Según la publicación, la familia de Dagan hace un llamado al apoyo público para asegurar que Asaf reciba un entierro militar y reconocimiento, enfatizando: "La familia no permitirá esta doble injusticia... nos negamos firmemente a enterrarlo en cualquier ceremonia que no sea una ceremonia militar completa."

Dagan concluyó con el mensaje: “Asaf, te extraño y te amo. No nos rendiremos.”