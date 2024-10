Después de solo dos publicaciones, la cuenta en hebreo de X de Khamenei ha sido suspendida

El Ayatolá Ali Jomeini tuvo su cuenta de Twitter/X hebrea suspendida durante la noche después de solo dos publicaciones.

"Cuenta suspendida. X suspende cuentas que violan las Reglas de X", decía la declaración en la cuenta.

Jomeini abrió su cuenta por primera vez el sábado, escribiendo en hebreo: "En el nombre de Alá, el más compasivo, el más misericordioso".

Los usuarios israelíes respondieron rápidamente al tuit de Jomeini, con el servicio de emergencia israelí, ZAKA, comentando con las palabras del Kaddish, la oración judía por los muertos.

En una publicación adicional en hebreo, haciendo referencia al ataque del sábado de Israel a Irán, se dice que el líder de la República Islámica escribió: "El régimen sionista cometió un error y calculó mal respecto a Irán. Haremos que entienda el poder, la capacidad, la iniciativa y la determinación del pueblo iraní".

Se suspende la cuenta X/Twitter del ayatolá iraní Alí Jamenei. 28 de octubre de 2024. (credit: SCREENSHOT/X)

Khamenei hizo un comentario similar en su cuenta en inglés, declarando: "El régimen sionista dio un paso en falso hace dos noches. Debemos hacerles entender el poder, la determinación y la iniciativa del pueblo iraní.

"Nuestros funcionarios deben ser quienes evalúen y comprendan con precisión lo que se debe hacer (para mostrar el poder del pueblo iraní al enemigo) y hacer lo que sea mejor para este país y esta nación", agregó.

Khamenei además escribió: "Los sionistas están calculando mal con respecto a Irán. No conocen a Irán. Todavía no han logrado entender correctamente el poder, la iniciativa y la determinación del pueblo iraní. Necesitamos hacerles entender estas cosas".

Operación Días de Arrepentimiento

En las primeras horas del sábado, Israel llevó a cabo la Operación Días de Arrepentimiento, atacando unos 20 sitios militares en Irán. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El propósito de los ataques, realizados en tres oleadas, fue dañar las defensas aéreas de Irán y su capacidad de producir misiles balísticos a largo plazo.

Israel había prometido responder al ataque del 1 de octubre de la República Islámica, que vio a Irán lanzar unos 180 misiles balísticos al Estado judío.

Yonah Jeremy Bob, Yuval Barnea, Corinne Baum y Mathilda Heller contribuyeron a este informe.