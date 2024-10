El líder supremo de Irán, Khamenei, abre nueva cuenta en X en hebreo

El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Jomeini, abrió una cuenta hebrea en X/Twitter el sábado por la noche.

La única publicación hasta el momento de la cuenta hebrea Khameini.ir dice "En el nombre de Alá, el más misericordioso".

בשם אללה הרחמן והרחום — Khamenei.ir Hebrew (@Khamenei_Heb) October 26, 2024

Jomeini volvió a publicar la publicación hebrea en su cuenta oficial en inglés, Khamenei.ir, que está verificada y tiene más de un millón de seguidores.

La cuenta oficial de ZAKA respondió a la publicación con una línea de la oración judía Kaddish por los muertos, que puede interpretarse como una sugerencia sutil de que el final de Jomeini podría estar cerca.

Vista general de Teherán tras escucharse varias explosiones, en Teherán, Irán, 26 de octubre de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Israel ataca a Irán

Esto sucede después de que Israel llevara a cabo ataques selectivos en numerosos sitios militares iraníes en una operación posteriormente llamada "Días de Arrepentimiento" el sábado por la mañana.

El ataque ocurrió en tres oleadas importantes, según funcionarios estadounidenses e israelíes, y dañó gravemente sitios de producción de drones y misiles iraníes, alcanzando más de 20 objetivos, según Axios y el New York Times.

Las huelgas fueron parcialmente en respuesta al ataque iraní a Israel el 1 de octubre, en el cual Teherán envió 180 misiles balísticos, lo que provocó que 1,800 sirenas de alerta de cohetes sonaran en todo el país.

Además, el New York Times informó el sábado que ha comenzado una batalla para encontrar un sucesor para el Ayatolá Jamenei, de 85 años, quien se cree que está gravemente enfermo.