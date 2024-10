Reacción internacional tras la prohibición de UNRWA por Israel

La comunidad internacional arremetió contra Israel el lunes por la noche después de que la Knesset aprobara abrumadoramente dos leyes que efectivamente cerrarían las operaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania.

"La aprobación de esta legislación podría tener implicaciones según la ley y la política de EE.UU.," dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, a los periodistas en Washington.

Señaló que el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ya había advertido a Israel contra tomar tal medida en una carta que escribió a Israel a principios de este mes detallando las acciones que Israel debía tomar para mejorar las condiciones humanitarias en Gaza o arriesgar asistencia militar restringida.

La UNRWA desempeña "un papel irremplazable en este momento en Gaza, donde están en la primera línea brindando asistencia humanitaria a las personas que la necesitan. No hay nadie que pueda reemplazarlos en medio de la crisis," dijo Miller.

El jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que estaba "gravemente preocupado". Tal medida está en "clara contradicción con el derecho internacional y el principio humanitario fundamental de la humanidad". Advirtió que la cesación de las operaciones de la UNRWA "solo exacerbaría una crisis humanitaria ya severa, potencialmente deteniendo servicios esenciales como alimentos, refugio, educación y atención médica para millones de refugiados palestinos en estos territorios".

Un cartel dañado en la sede de la UNRWA, tras una incursión israelí, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza, el 12 de julio de 2024. (credit: REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

'Completamente equivocado'

El Secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, dijo que era "completamente equivocado" cerrar la UNRWA. "Junto con socios internacionales, el Reino Unido ha sido claro en que Israel debe garantizar que la UNRWA pueda brindar ayuda a la velocidad y escala necesarias para abordar la emergencia humanitaria en Gaza".

La derecha israelí ha sido durante mucho tiempo contraria a la UNRWA, advirtiendo que ayuda a mantener una población de refugiados en constante expansión y cuestionando la incitación y el antisemitismo en el material educativo de sus escuelas.

La oposición a la UNRWA en Israel ha crecido en el último año, ya que el gobierno ha acusado que algunos miembros del personal de la organización estuvieron involucrados en el secuestro de israelíes el 7 de octubre y que otros miembros del personal son operativos de Hamas y Hezbolá.

UNRWA opera bajo un mandato de la Asamblea General de la ONU, y solo ese cuerpo puede cerrarlo. Sin embargo, Israel tiene el poder de cerrar sus operaciones en el territorio que controla, y el lunes por la noche aprobó una legislación que cerraría la organización en un plazo de 90 días.

Al hacerlo, no ha proporcionado una alternativa a los $1.2 mil millones en servicios que UNRWA proporciona. Es posible que, bajo el derecho internacional, Israel ahora tenga la responsabilidad financiera de financiar esos servicios.

Al hacerlo, no ha proporcionado una alternativa a los $1.2 mil millones en servicios que UNRWA proporciona. Es posible que, bajo el derecho internacional, Israel ahora tenga la responsabilidad financiera de financiar esos servicios.

Irlanda, Noruega, Eslovenia y España, países que este año reconocieron unilateralmente la soberanía estatal palestina, emitieron una declaración conjunta en contra de la medida.

Bélgica habló en contra, diciendo que esto establece un "precedente muy serio para el trabajo de las Naciones Unidas y para todas las organizaciones del sistema multilateral". El domingo, antes de la votación, siete países emitieron una declaración conjunta en apoyo a UNRWA: Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.

Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llamó a la comunidad internacional a tomar "acciones decisivas" contra la peligrosa legislación.

El Director General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, escribió en X: "Esto es lo último en la campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia en el desarrollo humano y servicios a los #Refugiados Palestinos. Poner fin a la UNRWA y sus servicios no despojará a los palestinos de su estatus de refugiados. Ese estatus está protegido por otra resolución de la Asamblea General de la ONU hasta que se encuentre una solución justa y duradera a la difícil situación de los palestinos", afirmó.