Israel golpea a las fuerzas Radwan en Siria

Los aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron las instalaciones de almacenamiento de armas utilizadas por las fuerzas Radwan de Hezbolá en el área de Qusayr de Siria, cerca de la frontera sirio-libanesa, informó el ejército el jueves.

El ataque fue llevado a cabo guiado por la Dirección de Inteligencia.

El ejército dijo que estaba llevando a cabo ataques para reducir la transferencia de armas de Irán a Hezbolá a través de Siria.

Las FDI señalaron que la Unidad de Municiones de Hezbolá recientemente aumentó sus actividades en la ciudad fronteriza como parte de los intentos de establecer infraestructura logística en la zona.

El ejército dijo que su ataque en Siria formaba parte de sus operaciones más amplias para apuntar a la Unidad 4400 del grupo terrorista, que prevé la transferencia de armas desde Irán. Miembros de Hezbolá asisten al funeral de Taleb Abdallah, también conocido como Abu Taleb, un alto comandante de campo de Hezbolá que murió por lo que las fuerzas de seguridad dicen que fue un ataque de Israel en los suburbios del sur de Beirut, Líbano 12 de junio 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZKIR)

"Con el apoyo del régimen sirio, la organización terrorista Hezbolá pone en peligro la seguridad de los civiles sirios y libaneses al incrustar centros de mando y fuerzas en áreas civiles de ambos países", dijo el IDF.

Reportan civiles heridos

Más temprano el jueves, Reuters informó que civiles resultaron heridos durante un presunto ataque israelí en la zona, que apuntó a la zona industrial de la ciudad junto con vecindarios residenciales.

La semana pasada, la Fuerza Aérea Israelí atacó la infraestructura de Hezbolá en el cruce fronterizo de Jousieh, operado por el Régimen Sirio, en el área del norte de Beqaa en Líbano.

Más tarde el jueves, el ejército dijo que había golpeado la infraestructura terrorista de Hezbolá en un ataque en el área de Al Housh en el sur de Líbano, incluyendo la fuerza Radwan.

El ejército señaló que Hezbolá utilizaba estas áreas para llevar a cabo actividades terroristas contra el Estado de Israel y las FDI, agregando que antes del ataque, se habían tomado medidas para evitar daños a civiles.

Reuters contribuyó a este reporte.