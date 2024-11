Hezbolá intensifica sus ataques a comunidades árabes y drusas

Los ataques con cohetes de Hezbolá hirieron a 19 personas en la ciudad de Tira en Israel temprano en la mañana del sábado, dejando a cuatro en condición moderada y a los demás con lesiones leves. Este es el ejemplo más reciente de Hezbolá matando y hiriendo a personas en comunidades árabes y drusas en las últimas semanas.

No está claro por qué los ataques con cohetes de Hezbolá están matando y hiriendo cada vez más a civiles. Parece que Hezbolá podría estar disparando sus cohetes de manera indiscriminada. En el primer año de su guerra contra Israel, cuando lanzó miles de cohetes y drones, Hezbolá afirmó que a menudo estaba apuntando a sitios militares israelíes.

En muchos casos, esto provocó que sonaran las alarmas en áreas civiles y la gente se apresurara a refugios, temiendo la caída de metralla por las intercepciones.

A medida que Hezbolá expandió sus ataques, las alarmas han sonado con más frecuencia debido a los cohetes y drones de largo alcance que amenazan amplias áreas. Un cohete disparado hacia el centro de Israel puede provocar alarmas que envíen a un millón de personas a refugios en docenas de comunidades.

Apuntando a comunidades minoritarias

El primer ataque importante de Hezbolá que llevó al asesinato de miembros de comunidades minoritarias en Israel fue el ataque a Majdal Shams en julio de 2024, matando a 12 niños y adolescentes junto a un campo de fútbol. Compañeros de clase y profesores de los niños drusos muertos en el mortífero ataque con misiles en un campo de fútbol visitan el lugar en el pueblo druso de Majdal Shams, en los Altos del Golán, 2 de agosto de 2024. (credit: ERIK MARMOR/FLASH90)

El 31 de octubre, Mina y Carmi Hasson de Shfaram, una ciudad grande que incluye drusos y árabes, fueron asesinados por cohetes que cayeron cerca de la intersección de Gilam, justo al oeste de su ciudad natal. La madre y el hijo fueron asesinados mientras cosechaban aceitunas con su familia.

Días antes, el fuego de cohetes de Hezbolá también mató a Mohammed Naim, de 24 años, en Tarshiha. Tarshiha es parte del municipio combinado más grande de Ma'alot-Tarshiha, que fusiona comunidades árabes y judías al este de Nahariya en las colinas de Galilea.

El 27 de octubre, tres personas resultaron heridas en la ciudad árabe de Tamra, incluido un hombre de 57 años que estaba en condición grave, junto con una mujer de 21 años y una niña de 13 años. Tamra está aproximadamente a 12 millas al este de la ciudad costera de Acre.

El 25 de octubre, dos personas murieron y siete resultaron heridas por el fuego de cohetes que golpeó a Majd el-Kurum, una gran ciudad árabe en la Ruta 85 cerca de Karmiel en Galilea.

El asesinato de tantas personas en varias áreas árabes y drusas en Israel parece ser una nueva tendencia. En general, los ataques con cohetes de Hezbolá en el último año no han matado a grandes cantidades de civiles. Esto cambió en octubre. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Por ejemplo, el 31 de octubre fue uno de los días más mortales debido a los cohetes de Hezbolá. Además de los dos muertos cerca de Shfaram, cinco murieron cerca de Metulla, incluidos cuatro trabajadores extranjeros.

Hezbolá ha lanzado en promedio alrededor de 100-200 cohetes por día en el último mes. Los ataques con cohetes están volviéndose más mortales, no porque sean más precisos que en el pasado, sino porque son menos precisos. Además, muchas ciudades y pueblos árabes y drusos no tienen suficientes refugios.

Esto es un problema más amplio en el norte de Israel. Ha habido una gran escasez de refugios adecuados para hacer frente a la amenaza de cohetes de Hezbolá desde el inicio de la guerra. Muchos consejos locales se han apresurado a adquirir refugios y ubicarlos en varios lugares. Incluso cuando los consejos adquieren los refugios, a veces a través de donaciones, se necesitan más.

Por ejemplo, en la aldea cristiana de Jish en el norte hay una iglesia en una colina desde la cual se puede ver Líbano. Ahora hay un nuevo refugio donado cerca de la iglesia. En Majdal Shams, cuando cohetes mataron a 12 personas en julio, había un refugio cerca del campo, pero la gente no pudo llegar a tiempo. En el pueblo druso de Hurfeish, se colocaron varios refugios nuevos en el último año; sin embargo, es probable que se necesiten más.

Este es un problema en todo el norte de Israel que afecta a miles de ciudadanos musulmanes, cristianos, judíos y drusos por igual.