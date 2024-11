La oficina del Primer Ministro niega estar involucrada en la filtración de documentos

La Oficina del Primer Ministro emitió una declaración el sábado por la noche para refutar las afirmaciones de que miembros de la oficina filtraron documentos clasificados al periódico Bild de Alemania.

Esto se da en medio de informes de que en los últimos meses, la oficina había contratado a un portavoz que no aprobó la autorización de seguridad pero que tuvo acceso y manejó materiales altamente clasificados a pesar de no tener la autorización adecuada.

Varios sospechosos fueron arrestados el viernes en relación con la filtración de documentos clasificados de la Oficina del Primer Ministro, informó el Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion en un comunicado.

En respuesta a los acontecimientos, la Oficina del Primer Ministro declaró: "El documento publicado no llegó a la Oficina del Primer Ministro de Inteligencia Militar, y el primer ministro se enteró de ello a través de los medios de comunicación. La persona mencionada nunca participó en discusiones de seguridad, no estuvo expuesta a información clasificada y no participó en visitas confidenciales", afirmó la oficina.

Esto marcó un cambio respecto a declaraciones anteriores. Mientras inicialmente se afirmaba que ningún empleado había sido interrogado o detenido, la última declaración indicaba que el individuo no asistía a discusiones de seguridad ni tenía acceso a datos clasificados.

Informes recientes sugirieron que el individuo obtuvo acceso a materiales sensibles sin la autorización adecuada. A pesar de no negar que el documento llegó a Bild desde dentro de la oficina, los asistentes de Netanyahu rechazan las afirmaciones de que la filtración obstaculizó los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes, en cambio afirman que apoyó esos esfuerzos.

Fuentes cercanas al primer ministro Benjamin Netanyahu estiman que es probable que sean interrogados funcionarios de mayor rango a medida que la investigación avance. A pesar de que la oficina lo niega, fuentes informaron a Walla que altos funcionarios reclutaron al sospechoso a pesar de saber de su falta de autorización necesaria.

La oficina además declaró: "Es absurdo sugerir que publicar un artículo pro-Israel en un periódico alemán, incluyendo un documento similar a los publicados previamente con la autoridad adecuada, perjudicó las negociaciones de rehenes o la seguridad de Israel".

"Hamas ha sido la barrera para llegar a un acuerdo", afirma la Oficina del Primer Ministro

"Por el contrario, el documento ayudó en el esfuerzo por traer de vuelta a los rehenes y no lo socavó. La publicación reveló los métodos de Hamas para ejercer presión psicológica tanto sobre el gobierno como sobre el público israelí mientras culpaba a Israel por el fracaso de las negociaciones de rehenes. Esto, a pesar de las confirmaciones repetidas de altos funcionarios de EE. UU. de que Hamas ha sido la barrera para llegar a un acuerdo".

Mientras la oficina de Netanyahu posiciona este incidente principalmente como una cuestión de filtraciones, la investigación profundiza en el manejo de materiales clasificados. Una declaración de la corte emitida el viernes señaló sospechas relacionadas con "daños a la seguridad debido a la transferencia no autorizada de información clasificada", implicando riesgos para datos sensibles, fuentes y objetivos militares relacionados con la Franja de Gaza.

En septiembre, Bild publicó un documento supuestamente redactado por Hamas detallando su estrategia de negociación. El informe indicaba que el documento, encontrado en la computadora del líder Yahya Sinwar y aprobado personalmente por él, desempeña un papel central en el asunto que ha preocupado al círculo de Netanyahu. Informes de los medios sugieren que el escándalo incluye filtraciones deliberadas, a veces engañosas, de documentos clasificados para justificar posturas de seguridad en contra de un acuerdo de rehenes.

El personal de Jerusalem Post y Walla contribuyeron a este informe.