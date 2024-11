Las filtraciones en la oficina de Netanyahu pusieron en peligro a soldados y rehenes

El escándalo de la brecha de seguridad en la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu planteó graves riesgos para las operaciones de rescate de rehenes y las vidas de los soldados, dijo una fuente involucrada en la investigación a Kan News el lunes.

"Esta fue una [cuestión de vida o muerte] en la que el Shin Bet tuvo que intervenir y detener", señaló la fuente. "Si no hubiéramos interrumpido la filtración, podría haber puesto en peligro las vidas de las fuerzas de seguridad en la Franja y los rehenes podrían haber sido perjudicados".

Más temprano en el día, un oficial de las FDI fue arrestado como otro sospechoso en el caso. La investigación reveló que el material filtrado no era un documento recuperado por soldados en Gaza, sino otro tipo de inteligencia, cuya exposición podría haber puesto en peligro las fuentes de inteligencia.

Advertencias sobre el principal sospechoso ignoradas

La Oficina del Primer Ministro había sido advertida de que Eliezer Feldstein, uno de los principales sospechosos en el caso, había fallado en una autorización de seguridad. A pesar de la advertencia, Feldstein continuó en su puesto.

Eliezer Feldstein, el principal sospechoso en el asunto de las filtraciones de seguridad de la OMP. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT, Via Maariv)

Recientemente, la oficina de Netanyahu ha intentado distanciarse de Feldstein, afirmando que no era formalmente parte del personal de la oficina. Sin embargo, él siguió trabajando en su puesto hasta hace pocos días, a pesar de la clara advertencia y la información disponible para los altos funcionarios de la oficina.

Feldstein es sospechoso de filtrar documentos de seguridad sensibles como parte de una campaña orquestada para frustrar un acuerdo de rehenes, revelaron documentos judiciales publicados el domingo.

Ya ha sido calificado como una de las violaciones de seguridad más graves en la historia del país. Los detalles son escasos, pero la decisión judicial mostró que cuatro individuos estaban bajo investigación, incluyendo al civil Eliezer Feldstein, un cercano colaborador de Netanyahu que había estado trabajando informalmente para él.

Supuestas filtraciones a medios extranjeros

Algunos de los documentos en cuestión se cree ampliamente que están relacionados con dos informes de septiembre, cerca del pico de la presión pública en apoyo a un acuerdo de rehenes después de que los cuerpos de seis rehenes, que habían sido ejecutados días antes, fueron recuperados de Rafah.

Los informes, en el periódico alemán Bild y el Jewish Chronicle británico, respaldaban las opiniones que el primer ministro había estado expresando en ese momento de que Hamas no tenía la intención de llevar a cabo un acuerdo de rehenes y que estaba planeando contrabandear rehenes fuera de la Franja de Gaza y hacia Egipto.

El primer ministro usó este último para enfatizar su afirmación sobre la necesidad de que los soldados permanecieran a lo largo del Corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto.

Tovah Lazaroff y Eliav Breuer contribuyeron a este informe.