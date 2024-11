¿El futuro de Israel depende de quién gane en EE.UU.?

La batalla cósmica entre los candidatos presidenciales, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, llega a su punto culminante el martes, mientras los estadounidenses acuden a las urnas para el último día de votación.

Las elecciones de 2024 han sido anunciadas como una lucha por el alma de América, centrada menos en la política y más en cuestiones de democracia e identidad.

Cada bando ha retratado al otro como un peligro existencial para el país, con Harris advirtiendo que la democracia está en peligro y Trump acusando a Harris de ser una extremista de izquierda que socavará los valores estadounidenses y destruirá el país con su incompetencia.

Muchos republicanos y demócratas temen despertar el miércoles 6 de noviembre en una América que ya no reconocen o en la que ya no se sienten como en casa.

Sin embargo, estas elecciones también amenazan con tener profundas repercusiones en todo el mundo. En el caso de Israel, podría ser un terremoto que cambie el rumbo de la guerra existencial que lleva un año con Irán y sus aliados.

Estados Unidos ha sido uno de los amigos más firmes de Israel y ha tomado la delantera a nivel mundial en apoyar a Israel en tiempos de guerra y ayudar en la negociación de acuerdos de paz.

Esto ha sido especialmente cierto tras la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió rápidamente en ayuda de Israel, llegando literalmente menos de dos semanas después del inicio de la guerra.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha estado en Israel casi de manera mensual y funcionarios estadounidenses han participado en reuniones del gabinete de guerra. El Director de la CIA, William Burns, ha estado a la cabeza de las negociaciones de rehenes. Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos han defendido a Israel casi a diario.

Estados Unidos ha proporcionado a Israel armas y asesoramiento militar y, lo más significativo, ha creado una coalición de cinco ejércitos que se eleva a los cielos para defender al estado judío contra los ataques iraníes.

Sus acciones han reflejado tanto el profundo amor de Biden por Israel y el pueblo judío como su comprensión del importante papel que juega Israel en la estrategia geopolítica global y de Oriente Medio de Estados Unidos.

Que Estados Unidos apoye a Ucrania, y que Irán esté fuertemente aliado con Rusia, solo aumenta la importancia de la guerra regional de Israel con la República Islámica.

No importa lo que pase el martes, esa firme columna vertebral de Estados Unidos que ha ayudado a dar forma a la guerra de Israel durante el último año cambiará, si no se erosiona, dependiendo de cómo se desarrollen los eventos. Los movimientos llegan en un momento en que Israel está luchando por encontrar una manera de transformar sus victorias militares en acuerdos de paz sostenibles que permitan el regreso de los rehenes y aseguren sus fronteras.

¿Qué sucede a continuación?

Hay cuatro escenarios casi inmediatos.

Caos electoral

Los estadounidenses temen la agitación que podría seguir si Harris gana por un margen lo suficientemente estrecho como para permitir que Trump también se declare ganador. Es posible que, incluso con una pérdida más amplia, aunque no se espera, se niegue a aceptar los resultados, cumpliendo su amenaza de que seguiría un "baño de sangre" si no fuera reelegido a la Casa Blanca.

Los enemigos de Estados Unidos podrían ver esto como un momento ideal para atacar objetivos americanos y a sus aliados, especialmente a Israel. Se especula que Irán en particular podría aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo su anticipado tercer ataque directo contra Israel. El ataque de Hamas el 7 de octubre tuvo lugar en el caótico período que siguió a la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el 3 de octubre.

El problema va más allá de la distracción y hablaría más de una repentina incapacidad de Estados Unidos para actuar en base a una estrategia a largo plazo en lo que respecta a sus intereses estratégicos en el extranjero, especialmente cuando está negociando en nombre de Israel para acuerdos a largo plazo.

Cualquier acuerdo de rehenes que no se pueda hacer de inmediato prácticamente sería un fracaso desde el principio.

Trump, un expresidente, y Harris, una vicepresidenta, representan agendas de política exterior muy diferentes, especialmente en el Medio Oriente. Las acciones de Biden en estos últimos tres meses estarán en gran medida determinadas por quién resulte ganador el 5 de noviembre. Sin un ganador claro, él sigue siendo el comandante en jefe, pero con un plazo muy limitado. Cuanto más dure la incertidumbre, más cortos serán los días restantes de Biden, y menos será su impacto.

Una victoria de Harris

Una victoria de Harris asegura la mayor estabilidad durante los próximos tres meses y le otorga a Biden la mayor cantidad de poder para actuar con Israel y en su nombre en ese período. En este momento, las políticas tanto de Biden como de Harris están en gran medida alineadas con respecto a Israel y el Medio Oriente.

El derecho de Israel a defenderse y el conflicto israelí-palestino

Harris ha hablado sobre la importancia del derecho de Israel a defenderse contra Irán y sus representantes, incluidos Hamás y Hezbolá. Ha destacado en particular la importancia de un acuerdo de rehenes.

Harris también está alineada con la visión de Biden de una resolución de dos estados para el conflicto israelí-palestino y cree que Gaza debería formar parte de un estado palestino.

Se presumiría que Biden está hablando en nombre de la administración existente y futura, lo que otorga a sus acciones y a las de su administración un enorme peso, ya que tienen el potencial de durar ocho años más.

Es poco probable que Hamás o Hezbolá esperen los tres meses restantes de Biden.

Biden podría comenzar los esfuerzos para un acuerdo de rehenes y luego transferirlo en etapas a la administración entrante de Harris.

Israel, si acaso, tendría todo el incentivo para trabajar en un acuerdo de cese del fuego en Gaza y un plan para el día después antes de la salida de Biden, creyendo que el presidente de EE. UU. sería más solidario que Harris.

Una victoria de Trump

Muchos en Israel creen que una victoria de Trump sería más beneficiosa para sus objetivos a largo plazo. Pero también le da a la administración de Biden solo una ventana de tres meses para operar, creando una nueva urgencia pero también nuevos desafíos para finalizar acuerdos que se le han escapado durante casi un año.

Los opositores de sus políticas simplemente intentarían agotar el tiempo. Hamas podría estar más inclinado a negociar esfuerzos de cese al fuego. Israel estaría más inclinado a intensificar su campaña militar temiendo que Trump lo obligara a reducir la guerra contra Hamas y Hezbollah para cumplir su promesa de llevar la paz a Medio Oriente.

Una victoria de Trump también podría llevar a Israel a asumir más riesgos militares con Irán, incluido potencialmente atacar sus sitios nucleares, temiendo que la renuencia de Trump a poner tropas en tierra signifique que continuaría con la política existente de defender militarmente a Israel.

Israel también sería más propenso a esperar a Trump para un acuerdo de cese al fuego en Gaza, creyendo que sería más probable que apoyara sus objetivos a largo plazo en el enclave, especialmente dadas sus medidas pasadas anti-palestinas.

Esto es particularmente en relación con la Autoridad Palestina, a la cual la administración Biden le gustaría ver regresar a Gaza, un paso que Trump sería más probable que se oponga.

Biden sería más propenso a tomar riesgos para afianzar sus visiones de política exterior en Medio Oriente.

El último hurra de Biden e Irán

Biden probablemente estará buscando legar un legado, buscando elaborar políticas finales independientemente de si gana Biden o Harris, en una carrera final para traer a casa a los rehenes, y establecer un marco para una resolución de dos estados en el conflicto y prevenir un Irán nuclear.

Su ventana sería más corta, pero estaría más libre para actuar según sus propios dictados, liberado de preocupaciones electorales, entendiendo que se trata de él y de dejar su huella una última vez en el escenario mundial.