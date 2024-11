7,000 haredim serán reclutados en las FDI por orden de Gallant

El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, aprobó la emisión de 7,000 órdenes de reclutamiento adicionales para haredim, informó el lunes por la noche los medios de comunicación israelíes.

Gallant discutió el tema del reclutamiento haredi con las FDI el lunes junto al Jefe de Estado Mayor, May. Gral. Herzi Halevi, el Subjefe de Estado Mayor May. Gral. Amir Baram, el jefe de la Dirección de Mano de Obra May. Gral. Yaniv Asor y el Abogado General Militar, May. Gral. Yifat Tomer-Yerushalmi.

Durante la discusión, los funcionarios de las FDI presentaron un resumen de los datos de la primera ola de reclutamiento, así como "lecciones" de la primera ola de 3,000 órdenes de reclutamiento enviadas, durante las cuales solo un pequeño porcentaje de haredim reclutados se presentaron al servicio, informó N12. Al final de esta reunión, Gallant aprobó la emisión de las órdenes de reclutamiento para un proceso inicial de selección y evaluación.

"El aumento en el número de órdenes tiene como objetivo cumplir la meta establecida para el reclutamiento", informó el ministro de Defensa según N12.

Las FDI comenzaron el proceso de reclutamiento de hombres jaredíes en edad militar a mediados de julio. Inicialmente, las FDI tenían la intención de enviar mil órdenes de reclutamiento en tres oleadas para alcanzar su objetivo de 3,000 reclutas jaredíes en 2024, además de los 1,800 que ya estaban programados para unirse al ejército. Ha habido protestas en contra del reclutamiento de jaredíes durante todo el proceso de reclutamiento, y debido a la falta de jaredíes que se presentan al servicio, las FDI han reevaluado el número necesario de jaredíes a reclutar para cumplir sus objetivos de alistamiento. Manifestantes haredíes chocan con la Policía de Israel en medio de las protestas contra el proyecto de ley haredí, 5 de agosto de 2024 (credit: Via Maariv)

La necesidad de más soldados en las FDI

Gallant afirmó: "La guerra y los desafíos que enfrentamos ilustran la necesidad de más soldados en las FDI. Esta es una necesidad operativa real que requiere una amplia movilización nacional de todas las partes de la sociedad", informó N12.

Anteriormente, el lunes, el Jefe de Estado Mayor, Tte. Gral. Herzi Halevi, recibió el informe sobre el establecimiento de la brigada jaredí, llamada Brigada "Hashmonayim", anunciaron las FDI. Esta brigada tiene como objetivo permitir que los jaredíes se alisten para el servicio de combate mientras mantienen sus estilos de vida.

Hasta ahora, el proceso de reclutamiento del personal de mando y la configuración de la infraestructura para recibir a los reclutas haredi de la primera compañía en diciembre ha sido completado, según las FDI.

Eliav Breuer contribuyó a este informe.