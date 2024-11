Apoyo emocional para olim a medida que aumentan las tensiones por las elecciones en EE. UU.

Las llamadas a la línea de apoyo emocional "Tikva Line" de KeepOlim han aumentado en los últimos meses en parte debido a llamadas de olim que están ansiosos por las próximas elecciones presidenciales de EE. UU., según la directora de la línea, Susan Cohen.

Cohen, quien también dirige el departamento de servicios de salud mental Tikva de KeepOlim, explicó que la línea está "recibiendo llamadas sobre las elecciones de EE. UU. y lo estresados que están los olim por esto".

Los olim han compartido temores sobre quién ganará las elecciones y temen por la familia y amigos que aún viven en EE. UU., dijo Cohen.

"Muchos olim están experimentando mucha ansiedad y miedo por las elecciones de EE. UU. y han sido muy vocales, tienen temor por Israel y la población judía en EE. UU.", dijo.

Cohen agregó que es "interesante ver y escuchar lo apasionados que se sienten [los olim] sobre EE. UU. aunque ya no vivan allí".

Los miedos que los profesionales de KeepOlim escuchan a través de la línea directa también se reflejan en otros sistemas de admisión de programas de salud mental del programa Tikva, dijo.

Creado a raíz del 7 de octubre

La línea directa fue creada a raíz del ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel para ofrecer a los olim apoyo emocional inmediato las 24 horas del día.

La línea ha estado funcionando durante un año, y la demanda ahora es mayor que nunca, dijo Cohen. Los niveles de ansiedad son muy altos entre los olim, agregó, indicando que la línea directa ha ayudado a personas con "ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, aislamiento, soldados en reclutamiento nerviosos por el reclutamiento", y más, dijo.

"No creo que haya un tema que no hayamos abordado".

Cohen destacó que la línea directa tiene una tasa de respuesta del 100% y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La mayoría de los profesionales de la línea directa hablan inglés, pero se ofrecen llamadas de retorno en otros idiomas. Tikva también puede proporcionar servicios terapéuticos, agregó Cohen, diciendo que todos los profesionales reciben formación regularmente.

La línea directa está disponible para los olim que sientan que necesitan apoyo emocional sobre cualquier tema y también está disponible para las familias de soldados solitarios en los Estados Unidos.

Quienes llamen desde Israel pueden comunicarse con la línea directa al 074-775-1433. Quienes llamen desde los Estados Unidos pueden comunicarse con la línea directa al 213-3961-1771.