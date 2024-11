Miles de israelíes protestan en Tel Aviv y Jerusalén tras despido de Gallant

Decenas de miles salieron a las calles el martes por la noche cuando se dio a conocer el despido del Ministro de Defensa Yoav Gallant.

Los manifestantes y organizaciones de protesta llamaron a la "Noche de Gallant II" en referencia a una noche de grandes protestas después del intento de destitución de Gallant durante la reforma judicial. Después de esas protestas masivas, el despido fue finalmente retractado.

Las protestas del martes fueron convocadas en docenas de lugares alrededor del país, con múltiples autopistas e intersecciones bloqueadas durante la noche, mientras los manifestantes se sentaban en las intersecciones y encendían hogueras.

Grandes protestas tuvieron lugar en Tel Aviv, donde se reunieron miles de personas, así como en Jerusalén y Haifa. Hasta la 1:30 a.m. del miércoles, más de 40 manifestantes fueron arrestados en Tel Aviv, informó Ynet.

Se registró un enfrentamiento físico entre la policía y el MK Gilad Kariv del Partido Laborista en una manifestación en Tel Aviv, informó Ynet. Durante la noche del martes, la policía comenzó a usar cañones de agua para dispersar a los manifestantes de la autopista Ayalon, informaron los medios de comunicación israelíes.

Miles de manifestantes se reúnen en Jerusalén. 5 de noviembre de 2024 (credit: EVE YOUNG)

Además, la MK Naama Lazimi del Partido Laborista escribió que uno de sus asesores, que había sido oficial y resultó herido en Gaza, fue arrestado en la manifestación en Tel Aviv.

עצרו את היועץ שלי. קצין ולוחם שנפצע בעזה, כי הוא הגיע איתי לסייע למשפחות החטופים שחסמו את הכביש, כמחאה על החלפת שר הביטחון לצורך כדי להפקיר את הילדים שלהן בשבי בעזה. @OrSzneiberg — Naama Lazimi - נעמה לזימי (@naamalazimi) November 5, 2024

Lazimi escribió en una publicación a X que fue arrestado después de ayudar a familias de rehenes que estaban bloqueando las carreteras en la protesta en Tel Aviv.

Los manifestantes pidieron que se devolvieran a los rehenes, junto con mensajes en contra del gobierno de Israel y del despido del ministro de Defensa en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

Los manifestantes también convocaron una jornada de "paro civil" a partir del miércoles. "No esperamos a los responsables de Economía y Sindicatos, a partir de mañana y sin límite de tiempo paramos el país", dijeron las organizaciones de protesta en un comunicado.

"Estamos hartos de esto"

Los estudiantes universitarios llamaron a una huelga nacional diciendo que "los rehenes están abandonados y consumiéndose en el cautiverio de Hamás, los soldados de combate mueren cada día en Gaza y Líbano, y ahora Bibi vuelve a elegir la política sobre la vida".

"Netanayhu pone en peligro a los soldados", corearon los manifestantes en Jerusalén, que también pidieron "derribar al dictador".

Manifestantes se reúnen en el cruce de Ra'anana. 5 de noviembre de 2024. (Credit: Benny Meshy).

La Policía de Israel estaba preparada para las protestas, bloqueando las carreteras antes de que las multitudes pudieran llegar.

"La Policía de Israel está presente en lugares de protesta en todo el país en números sustanciales, asegurando la seguridad y manteniendo el orden público. Su objetivo es equilibrar el derecho legítimo de los manifestantes a protestar y la libertad de movimiento general para todos", dijo la Policía de Israel en un comunicado.

"Instamos a los manifestantes a seguir las instrucciones de los oficiales en el terreno y a actuar de manera que no ponga en peligro la seguridad de los manifestantes, las fuerzas del orden u otros usuarios de la carretera."

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas calificó el despido como "una continuación directa de los esfuerzos por sabotear un acuerdo de rehenes". Las familias instaron al nuevo Ministro de Defensa, Israel Katz, a "comprometerse explícitamente a poner fin a la guerra y a un acuerdo integral para el retorno inmediato de todos los rehenes".

Manifestantes se reúnen en la calle Azza de Jerusalén, cerca de la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu. 5 de noviembre.

El Foro describió el despido de Gallant como "un triste reflejo de las prioridades defectuosas del gobierno israelí", afirmando que Israel ya ha alcanzado sus objetivos militares principales en Gaza: desmantelar el liderazgo de Hamás, destruir su infraestructura militar, bloquear el Corredor de Filadelfia y neutralizar a la mayoría de los militantes.

La organización de protesta Hermanos y Hermanas de Armas dijo que "esta es la segunda vez que el primer ministro intenta despedir al ministro de defensa que está protegiendo la seguridad del país con su cuerpo, ahora en medio de una guerra. ¡Detengan la evasión del servicio militar y la negligencia!"

"¡Ya basta! Hemos terminado con esto", dijo la organización Al Día Siguiente. "El Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha decidido dañar la seguridad del país para mantener su coalición."

"Todos estamos saliendo a las calles durante la noche para apoyar a las familias que han sido abandonadas por los miembros del gobierno que solo se preocupan por su puesto y por la ley de evasión del reclutamiento", dijo la organización de protesta Banderas Negras. "Ven a salvar al país."

Eliav Breuer contribuyó a este informe.