La oposición convoca a protestas masivas en Israel tras despido de Gallant

"La seguridad del Estado de Israel fue y seguirá siendo la misión de mi vida", escribió el Ministro de Defensa Yoav Gallant en X/Twitter el martes después de ser despedido por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Esta respuesta es palabra por palabra lo que Gallant dijo cuando fue despedido anteriormente en marzo de 2023.

El nuevo Ministro de Defensa y actual Ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, luego agradeció a Netanyahu por "la confianza que ha depositado en él" al nombrarlo Ministro de Defensa.

"Acepto esta responsabilidad con un sentido de misión y una profunda dedicación a la seguridad del Estado de Israel y sus ciudadanos", dijo Katz.

"Trabajaremos juntos para liderar al establecimiento de defensa hacia la victoria sobre nuestros enemigos y lograr los objetivos de la guerra: el regreso de todos los rehenes como la misión moral más importante, la destrucción de Hamas en Gaza, la derrota de Hezbollah en Líbano, contener la agresión iraní y el retorno seguro de los residentes del norte y del sur a sus hogares", concluyó.

El presidente del Bayit Yehudi, Naftali Bennett, envió un mensaje al público israelí el martes por la noche, un par de horas después de que Netanyahu anunciara su decisión. "A una nación de leones, tenemos un liderazgo enfermo y trastornado. Apelo a nuestros soldados en todos los frentes: no pierdan el enfoque contra el enemigo. Ustedes nos protegen, y nosotros, el público, nos aseguraremos de protegerlos".

"¡No pierdan la esperanza: ¡el cambio está llegando!" dijo.

El presidente Isaac Herzog respondió al desarrollo, escribiendo en una publicación en X/Twitter, "Lo último que necesita el Estado de Israel en este momento es una conmoción y una ruptura en medio de la guerra. La seguridad del Estado de Israel debe estar por encima de todas las consideraciones".

"Esta noche todavía hay 101 rehenes en cautiverio enemigo. Miles de enlutados lloran por su mundo destrozado. Muchos reservistas llevan la carga de proteger al pueblo y la patria y claman juntos con sus familias por una amplia colaboración israelí. Miles de nuestros hermanos han sido evacuados de sus hogares por más de un año".

"Estamos en uno de los momentos más difíciles y desafiantes que hemos conocido. ¡No debemos retroceder hacia el abismo!" Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה טלטלה וקרע באמצע המלחמה. ביטחון מדינת ישראל חייב להיות מעל לכל שיקול.101 חטופים נמצאים גם הערב בשבי האויב. אלפי בנות ובני משפחות שכולות אבלים על עולמם שחרב. מילואימניקים רבים נושאים בנטל ההגנה על העם והמולדת וזועקים יחד עם משפחותיהם… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2024

"Los enemigos de Israel solo están esperando una señal de debilidad, desintegración o división dentro de nosotros."

"La guerra aún continúa y los objetivos aún no se han alcanzado por completo. Nuestros hijos e hijas están luchando hombro a hombro en el frente, y el papel del liderazgo es actuar con gran responsabilidad en este momento", escribió Herzog.

El jefe de la Unidad Nacional, Benny Gantz, respondió al desarrollo, diciendo: "Política a expensas de la seguridad nacional."

פוליטיקה על חשבון ביטחון המדינה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 5, 2024

El diputado de la Unidad Nacional, Gadi Eisenkot, dijo:

"Una pérdida de compostura sin precedentes."

"El despido del ministro de Defensa en medio de la guerra más larga y desafiante de Israel, motivado por intereses políticos estrechos y un esfuerzo por aprobar una ley de evasión, representa un acto de irresponsabilidad sin precedentes. Esto es parte de una campaña continua que proviene de la Oficina del Primer Ministro para debilitar y socavar las instituciones estatales. El despido del ministro de Defensa Gallant en un momento tan crítico compromete los intereses nacionales, socava la confianza pública en el estado y pone en peligro la capacidad de Israel para tener éxito en la guerra y lograr sus objetivos."

"Dadas estas circunstancias graves, en las que los movimientos políticos del Primer Ministro representan una amenaza tanto para el esfuerzo de guerra como para la seguridad nacional, poniendo en peligro potencialmente las vidas de los soldados de las FDI y los civiles, yo, junto con miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, hemos solicitado una reunión urgente del comité. Hemos solicitado la presencia del Primer Ministro y el Ministro de Defensa para una discusión a fondo", concluyó Eisenkot.

"El despido de Gallant en medio de una guerra es un acto de locura", dijo el líder de la oposición y presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, en un comunicado el X.

"Netanyahu está sacrificando la seguridad de Israel y a los soldados de las FDI por una despreciable supervivencia política. El gobierno de pleno derecho prefiere a los desertores antes que a quienes sirven", continuó.

"Hago un llamado a los miembros de Yesh Atid y a todos los patriotas sionistas a salir a las calles esta noche en protesta", agregó.

El jefe del partido The Democrats, Yair Golan, llamó a las protestas, diciendo: "Salgan a las calles".

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir elogió la decisión, diciendo: "Felicito al Primer Ministro por la decisión de despedir a Gallant. Con Gallant, que todavía está profundamente atrapado en la conceptzia, no es posible lograr una victoria absoluta, y el primer ministro hizo bien en removerlo de su cargo."

Israelíes salen a la calle en Jerusalén tras el despido de Yoav Gallant, 5 de noviembre de 2024. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Presidente de Yisrael Beyteynu, MK Avigdor Lieberman, dijo:

"Una república bananera".

"En lugar de centrarse en la seguridad nacional y poner el bienestar de los ciudadanos y soldados en primer lugar, el Primer Ministro eligió despedir al Ministro de Defensa y comenzar una nueva ronda de nombramientos en medio del combate, todo para satisfacer necesidades políticas vergonzosas", dijo Lieberman.

"Si un Ministro de Defensa puede ser reemplazado durante un combate activo, entonces un Primer Ministro que ha fallado en su papel y ha descuidado la seguridad del país ciertamente puede ser reemplazado, y se debe establecer una comisión estatal de investigación".

Foro de familias de rehenes, organizaciones israelíes responden

Después del anuncio, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos también emitió un comunicado, diciendo:

"La Sede de las Familias para el Regreso de los Rehenes expresa una profunda preocupación por el despido del Ministro de Defensa Gallant, calificándolo como 'una continuación directa de los esfuerzos para sabotear un acuerdo de rehenes'. Las familias instan al próximo Ministro de Defensa a 'comprometerse explícitamente a poner fin a la guerra y a un acuerdo integral para el retorno inmediato de todos los rehenes".

Describen el despido de Gallant como "un triste reflejo de las prioridades defectuosas del gobierno israelí", afirmando que Israel ya ha logrado sus objetivos militares primarios en Gaza: desmantelar el liderazgo de Hamas, destruir su infraestructura militar, bloquear la Ruta de Filadelfia y neutralizar a la mayoría de los militantes. Argumentan que ha llegado el momento para que Israel "lidere un acuerdo integral para la liberación de todos los rehenes y poner fin a la guerra".

La sede elogia a Gallant como "el primero en reconocer que los objetivos estratégicos se habían logrado", enfatizando la "urgente necesidad de convertir los logros militares en una verdadera victoria" asegurando el regreso de los rehenes y concluyendo la guerra en Gaza.

Expresan su pesar de que "en lugar de traducir estos logros en una acción decisiva para la liberación de todos los rehenes, el gobierno una vez más ha perjudicado las posibilidades de un acuerdo". Las familias exigen que el próximo Ministro de Defensa "se comprometa públicamente, clara y resueltamente a la liberación inmediata de todos los rehenes, honrando a los caídos y transformando la victoria militar en Gaza en una verdadera victoria alineada con los objetivos de la guerra."

"No habrá victoria ni resurgimiento para el Estado de Israel", concluye la declaración, "sin el regreso de todos los rehenes y el fin de la guerra".

También denuncian cualquier "interés político, partidista y personal" que obstaculice lo que consideran como la verdadera prioridad nacional: "el regreso inmediato de todos los rehenes".

El Movimiento Madres en primera línea llamó a la Fiscal General Gali Baharav-Miara a declarar a Netanyahu incapacitado debido "a su imprudente decisión de destituir al ministro de Defensa en medio de la guerra por razones políticas", leyó la declaración.

La abogada Ayelet HaShachar Seidof declaró esta noche: "Mientras nuestros hijos e hijas luchan y sacrifican sus vidas diariamente, ahora por 396 días, el primer ministro de Israel está poniendo en peligro la seguridad del estado al destituir al ministro de Defensa en medio de la guerra, con la clara motivación de avanzar en leyes de evasión del servicio militar y tratar de manejar dos problemas de seguridad sin precedentes dentro de la Oficina del Primer Ministro".

"La Fiscal General no tiene más opción que declarar al primer ministro incapacitado de inmediato", concluyó la declaración.

Mi mayor deber como primer ministro de Israel es salvaguardar la seguridad de Israel y llevarnos hacia una victoria decisiva", decía la declaración de Netanyahu.

"Durante tiempos de guerra, más que nunca, es esencial una confianza plena entre el primer ministro y el ministro de Defensa. Lamentablemente, aunque inicialmente teníamos esta confianza y logramos mucho en los primeros meses de la campaña, en los últimos meses, esa confianza entre mí y el ministro de Defensa se ha erosionado", agregó Netanyahu.

Reacción del Foro Empresarial de Israel

El Foro Empresarial de Israel, que representa a más de 200 propietarios de negocios, incluidos Harel Wiesel, Liora Ofer, Dana Azrieli y otras empresas, emitió una declaración conjunta sobre el despido de Gallant.

Escribieron: "Despedir a un ministro de Defensa y designar a un ministro sin experiencia en seguridad en medio de una guerra claramente no es razonable. Este es un movimiento peligroso que perjudica seriamente a Israel durante una larga guerra. Esto es un gran golpe para el público que sirve y una recompensa para los enemigos del estado".

"Un primer ministro que prefiere la supervivencia política y sus intereses personales por encima de la seguridad del estado no merece seguir en su cargo", escribió la declaración.

"En estos momentos, los miembros del grupo se reúnen para decidir sobre la continuación de las acciones de protesta."