La policía israelí recoge testimonios de testigos y víctimas del pogromo en Ámsterdam

La policía de Israel se ha reunido con más de 170 testigos y más de 230 víctimas del pogromo del jueves por la noche al regresar a Israel, anunció la policía en un comunicado del sábado.

En colaboración con la policía holandesa, la policía de Israel ha recopilado videos y testimonios de testigos y víctimas que regresaban de Ámsterdam. El gobierno holandés está investigando actualmente si los ataques tenían motivación antisemita y estaban previamente coordinados, así como si había recibido alguna advertencia previa del gobierno israelí.

Maccabi Tel Aviv perdió 5-0 contra el Ajax en un partido de la Europa League en Ámsterdam el jueves por la noche. Después del partido, los seguidores del Maccabi informaron haber sido emboscados por alborotadores mientras caminaban hacia sus habitaciones de hotel en diferentes partes de la ciudad.

Los videos mostraron a los atacantes golpeando a los seguidores del Maccabi, persiguiéndolos con cuchillos e intentando atropellarlos con autos.

Hubo informes de alborotadores que robaban pasaportes a las víctimas e intentaban secuestrar a una persona, según Maariv.

Manifestantes persiguen a hinchas israelíes en Ámsterdam (credit: REUTERS)

"Ataques antisemitas completamente inaceptables contra israelíes"

Al menos cinco personas resultaron heridas y 62 fueron arrestadas el jueves por la noche. Diez sospechosos permanecen bajo custodia policial.

Tanto políticos holandeses como israelíes han calificado los disturbios como antisemitas y están exigiendo una mayor investigación sobre los eventos.

El Primer Ministro holandés Dick Schoof calificó los eventos como "ataques antisemitas completamente inaceptables contra israelíes".

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu ha pedido "acciones enérgicas y rápidas contra los alborotadores". Schoof ha prometido máximos esfuerzos para encontrar a los sospechosos.

Ámsterdam prohibió las protestas durante el fin de semana y otorgó poderes a la policía para realizar registros.

Videos previos al partido también mostraron a los fans del Maccabi cantando cánticos de fútbol antiárabes y arrancando banderas palestinas.

Israel ha facilitado nueve vuelos con nacionales que regresan a casa, pero aún quedan más israelíes en los Países Bajos. El Consejo de Seguridad Nacional ha aconsejado a los nacionales restantes que ejerzan precaución y eviten cualquier señal visiblemente israelí al moverse por Ámsterdam.

La policía anima a cualquier persona con más información sobre el pogromo a informarles ya sea a través de una queja en línea o en persona en cualquier estación de policía de Israel.