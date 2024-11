El desafío de Israel: Explicar cómo la guerra de Hamas llevó a la destrucción de Gaza

Una gran parte del paisaje de Gaza ha sido impactada por el último año de guerra. Esto incluye la destrucción de muchos barrios, pueblos y ciudades. Por ejemplo, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado luchando en Jabalya durante el último mes, tratando de desenterrar hasta 2,000 terroristas que se escondían entre 70,000 civiles.

Jabalya es un área urbana densa con edificios de varios pisos que bordean calles que se curvan a lo largo de colinas bajas. Está conectada con otros barrios y pueblos, como Beit Lahiya y Beit Hanoun, así como con la Ciudad de Gaza.

Estas áreas han sido devastadas por un año de guerra. Grandes edificios yacen en ruinas; pisos apilados uno sobre otro, ventanas reventadas, puertas arrancadas de las bisagras y lados enteros de edificios colapsados o abiertos a los elementos. Gran parte del daño se debe al hecho de que Hamas utilizaba áreas civiles para esconder sus túneles y disparar sus cohetes. Utilizaba edificios para fabricar artefactos explosivos improvisados.

Coloca trampas en los edificios y en las carreteras. Dispara RPG desde sitios y luego huye. Soldados en Gaza han descrito cómo Hamas dejó AK-47 y municiones en muchos de los edificios que fueron registrados. Esto es para que los terroristas siempre estén a pocos metros de las armas, pero los terroristas pueden caminar por la calle desarmados y parecer civiles. Soldados de las FDI operan en la Franja de Gaza, 11 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Erradicar a Hamas ha sido difícil. Sin embargo, muchos de los miembros de la comunidad internacional que visitan Gaza, y aquellos que visitarán si la guerra disminuye, presenciarán la destrucción y probablemente culparán a Israel. La ONU y otras ONG que trabajan en Gaza nunca parecen culpar a Hamas o mencionar a Hamas. Cuando mencionan a Hamas, a menudo lo llaman un "grupo armado". Incluso cuando se les muestra evidencia de túneles bajo instalaciones de la UNRWA o de Hamas escondiéndose en hospitales y escuelas, no condenan a Hamas ni mencionan a Hamas.

¿Cómo puede Israel enfrentar la narrativa que se está formando sobre el nivel de destrucción en Gaza y la reconstrucción inevitable que seguirá? "Como siempre en este conflicto, el efecto se confundirá con la intención. Los procesos de selección de objetivos de las FDI son similares a los de los ejércitos occidentales. Las FDI han tomado medidas sin precedentes para proteger la vida civil; podemos ver esto en el hecho de que tan pocos civiles han muerto a pesar de la enorme cantidad de municiones lanzadas", dice Andrew Fox, ex oficial del ejército británico e investigador asociado en la Sociedad Henry Jackson.

Israel llamado a mostrar cómo Hamas llevó a la destrucción de Gaza

Fox señaló recientemente cómo Israel debería estar confrontando esta narrativa. Cuando noté que publicó sobre este tema en redes sociales, me puse en contacto con él. Había regresado recientemente de Jabalya haciendo un informe sobre las FDI luchando contra Hamas allí, y me impactó el nivel de destrucción de las áreas urbanas en las cercanías. "Israel ha librado una guerra justa de manera justa, pero para muchos, esto será irrelevante.

Gaza yace en ruinas, y es una visión horrorosa. Es vital que las FDI se adelanten a la narrativa sobre esto. Muestren al mundo su trabajo: muestren los paquetes de blancos, muestren la red de túneles, muestren hasta qué punto la infraestructura de Hamas exigía esta escala de destrucción", dice Fox. "Cuando este daño se muestre completamente al mundo, Israel será condenado por esto.

Necesitan asumirlo y mostrar al mundo primero, y mostrar al mundo por qué sucedió. Si yo fuera un alto funcionario israelí, también mostraría al mundo cómo se va a reconstruir. Los inocentes en Gaza sin duda han pasado por el infierno, y merecen esta respuesta", agrega.

Fox tiene razón al entender las ramificaciones y lo que está por venir. Para algunas personas con una visión anti-Israel arraigada, la información no importará. De todos modos, no les agrada Israel. Sin embargo, hay muchas personas que son simpatizantes de Israel o que pueden no tener una opinión fuerte al respecto. Verán imágenes de ciudades destruidas y querrán saber por qué sucedió esto. Se les dirá que Israel bombardeó y destruyó cosas. ¿Aprenderán cómo Hamas llenó estas áreas con armas y túneles? Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Recuerdo la batalla de Mosul contra ISIS. Aunque la batalla por el este de Mosul fue difícil, no resultó en tanta destrucción de hogares civiles debido a que duró solo dos meses y el área era relativamente suburbana, debido a cómo el régimen de Saddam había planificado el crecimiento de Mosul en los años 70 y 80. La batalla por la ciudad antigua de Mosul en el lado occidental del Tigris fue diferente.

El ejército iraquí tuvo que luchar calle por calle. Se destruyeron edificios, e infamemente, ISIS incluso destruyó la histórica mezquita Al Nuri. Cuando la batalla terminó, algunos comentaristas criticaron a la coalición anti-ISIS liderada por Estados Unidos por destruir Mosul. Se burlaron de esta "victoria".

Sin embargo, estaban equivocados. ISIS fue derrotado, y hoy en día, gran parte de Mosul está reconstruido, incluyendo antiguas mezquitas e iglesias. La guerra es un infierno, y derrotar a enemigos malignos lleva a la destrucción. También puede llevar a renacer.

En Gaza, hay destrucción a una escala que supera a Mosul. He visto ambas ciudades en pleno apogeo de la guerra, y esta es la realidad. Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados, recientemente publicó fotos de Gaza. "Al volver a Gaza ahora, veo la destrucción que desafía la creencia, desde Rafah, pasando por Khan Yunis, hasta la Ciudad de Gaza", escribió en redes sociales. "Esta es la destrucción de toda una sociedad de más de 2 millones de personas en un territorio pequeño y densamente poblado".

Arwa Damon también publicó un video mostrando la destrucción en parte de Gaza. "Nadie se 'acostumbra' a las escenas apocalípticas, lo difícil que es simplemente sobrevivir", escribió recientemente en redes sociales. Damon es una ex corresponsal senior de CNN que cubrió la batalla por Mosul y ahora está de regreso en Gaza en su cuarta misión humanitaria con su organización benéfica INARA, la cual ayuda a niños heridos por la guerra.

Philippa Greer, abogada de derechos humanos y jefa legal de UNRWA, también publicó un video de la destrucción en Gaza el 9 de noviembre. "Hoy, entrando a la Ciudad de Gaza. Las ruinas de la vida. Un burro muerto atado a un carro con pertenencias de alguien", escribió en la introducción, publicada en redes sociales.

La destrucción es evidente, y la pregunta que debe hacerse es cómo Hamas llevó a Gaza a esta destrucción al tomar el control de todas las áreas civiles y explotar estas zonas para esconder armas. Israel tendrá que lidiar con cómo contar esta historia en los próximos meses.