Netanyahu estaba al tanto del documento clasificado obtenido ilegalmente

Contrario a las negaciones de la oficina del primer ministro, el primer ministro Benjamin Netanyahu recibió la información clasificada en el centro de una investigación en curso sobre filtraciones ilegales a medios extranjeros, reveló un abogado de uno de los sospechosos en el caso en una entrevista en Army Radio la mañana del martes.

Todavía no está claro si el asesor del equipo de medios del primer ministro, Eliezer Feldstein, sospechoso de filtrar los documentos, lo hizo por iniciativa propia o por orden del primer ministro.

Sin embargo, de ser correcta, la nueva información acerca el caso un paso más al propio primer ministro. Contradice una declaración de la oficina del primer ministro el 2 de noviembre, poco después de que la investigación se hiciera pública, que decía: "El documento que se publicó no llegó a la oficina del primer ministro desde la Dirección de Inteligencia [IDF], y el primer ministro se enteró de ello a través de los medios."

Información dada al primer ministro

El abogado, el Dr. Michael Fetman, representa a un sospechoso cuya identidad está bajo orden de silencio, un suboficial de reserva en una unidad de inteligencia. Según Fetman, Feldstein le dijo a su cliente que había pasado la información al primer ministro y que "el primer ministro quiere más [información] y ha reservado un día completo para tratar el asunto".

Fetman agregó que su cliente no conocía previamente a Feldstein pero le dieron el número de Feldstein después de preguntar sobre una forma de pasar información directamente a la oficina del primer ministro. Su motivo, según Fetman, era proporcionar al primer ministro información que consideraba crucial para llegar a un acuerdo de rehenes.

El reservista quería evitar un escenario similar al del suboficial conocido ampliamente como "V", cuya advertencia sobre la amenaza inminente del ataque de Hamas antes del 7 de octubre no fue tomada en serio y, por lo tanto, no llegó a la cadena de mando, agregó Fetman.

Otros detalles previamente desconocidos que surgieron durante la entrevista fueron que el martes era el día 18 del sospechoso en prisión, lo que significa que fue arrestado el sábado 26 de octubre; que se le impidió reunirse con su abogado durante los primeros 10 días; que estaba casado y tenía un hijo de dos años, y que, al igual que Feldstein, había crecido en una familia ultraortodoxa; y que no se había llevado a cabo ninguna confrontación entre él y Feldstein desde que se hicieron los arrestos, lo que sugiere que sus versiones de los eventos no eran contradictorias.

La información filtrada está bajo orden de silencio pero se cree ampliamente que está conectada con un documento filtrado a principios de septiembre al periódico alemán Bild, que decía que, entre otros detalles, Hamas estaba sembrando intencionalmente división interna en Israel sobre el tema de los rehenes y no tenía la intención de llegar a un acuerdo.

El informe salió a la luz cuando la presión pública contra el primer ministro y a favor de un acuerdo alcanzó su punto máximo después de que los cuerpos de seis rehenes fueran localizados en el sur de Gaza después de ser ejecutados unos días antes.

Además de la obtención ilegal y filtración de los documentos, se informa que también se está investigando a Feldstein por manipular el documento antes de que fuera filtrado.

El Shin Bet está llevando a cabo una investigación sobre la información filtrada. Otra investigación está en curso, liderada por la unidad Lahav 433 de la Policía de Israel, aparentemente relacionada con acusaciones de manipulación por parte de miembros de la oficina del primer ministro en los protocolos oficiales de reuniones y conversaciones telefónicas durante las horas previas y posteriores al ataque de Hamas, con el objetivo de minimizar la implicación del primer ministro y, por lo tanto, su responsabilidad directa.

Respuesta de la oficina del primer ministro

La oficina del primer ministro dijo en respuesta: "Nos duele mucho que las vidas de jóvenes se estén destruyendo con reclamaciones infundadas para dañar al gobierno de derecha".

"En un país democrático, las personas no son arrestadas debido a una filtración durante 20 días y retenidas en mazmorras, impidiendo una reunión con un abogado durante muchos días, solo para extraer de ellos declaraciones falsas contra el Primer Ministro.

"Este abuso es aún más escandaloso porque no hubo una sola investigación sobre la avalancha de filtraciones criminales del Gabinete y el equipo negociador durante todo el año de la guerra."

"Estas filtraciones criminales revelaron información a Irán, Hezbollah y Hamas, y causaron un gran daño a la seguridad de Israel y al esfuerzo por liberar a los rehenes."