Hamás no quiere un acuerdo de rehenes, por lo que Qatar los expulsó de Doha, dice Blinken

Hamas no quiere un intercambio de rehenes, dijo el Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken a los periodistas en Bruselas el miércoles, explicando que esta es una de las razones por las que Qatar pidió que el grupo abandonara Doha.

"Hemos estado trabajando, como saben, en tratar de llegar a un acuerdo sobre un intercambio de rehenes y un alto el fuego", dijo Blinken en el día 404 en que los rehenes han estado en cautiverio.

"Hamas, trágicamente, ha demostrado que no va a participar en ello a pesar de los esfuerzos renovados que hemos hecho en las últimas semanas", afirmó Blinken.

"Es una de las razones por las que Qatar les ha dicho que abandonen Doha", dijo, confirmando que Qatar de hecho le dijo a Hamas que debía abandonar su país.

Qatar había negado que hubiera emitido tal orden cuando anunció el pasado sábado que había suspendido su participación en las conversaciones. Había culpado tanto a Israel como a Hamas por la ausencia de cualquier progreso, explicando que volvería a las conversaciones solo una vez que Hamas e Israel demostraran que estaban serios acerca de llegar a un acuerdo.

El Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken (izq.) y el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu dan una rueda de prensa conjunta, el 30 de enero de 2023. (credit: RONALDO SCHEMIDT/POOL VIA REUTERS)

Qatar y Egipto habían sido los principales mediadores para un acuerdo, con la ayuda de Estados Unidos.

Rehenes se quedan sin tiempo

Él habló mientras la Yihad Islámica Palestina publicaba un video el miércoles del rehén ruso-israelí Alexander Troufanov, advirtiendo que él y otros cautivos se estaban quedando sin tiempo.

La reelección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la semana pasada le dio a la administración de Biden solo unos tres meses para finalizar un acuerdo.

El hecho de que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentre en una situación de "lame-duck" limita su capacidad de presionar a Hamás para que llegue a un acuerdo.Biden habló de los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre los rehenes con el Presidente israelí, Isaac Herzog, cuando ambos se reunieron en la Casa Blanca el martes.

Blinken también habló sobre los rehenes durante su conversación con el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, el lunes.

El miércoles en Bruselas, Blinken dijo que seguía sorprendido por el silencio global en lo que respecta a Hamás y a los rehenes.

"Me sorprende extraordinariamente que, desde casi el primer día, no haya foco en Hamás y casi un silencio ensordecedor en todo el mundo sobre Hamás".

Hamás, dijo, "ha rechazado participar en las propuestas de rehenes/cese al fuego", incluidas "propuestas más pequeñas que no le hubieran costado nada" y que habrían visto la liberación "de un pequeño número de rehenes" a cambio de "presos palestinos liberados de cárceles israelíes".

Además, Blinken dijo: "Hace un par de semanas, Israel dijo que garantizaría un paso seguro para cada militante de Hamás fuera de Gaza, solo devuélvanos a los rehenes. Y ellos se negaron. ¿Alguien está hablando de eso? El mundo también ha guardado silencio al respecto".