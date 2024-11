Niños pequeños encontrados vagando solos por las calles de Netanya, la Policía de Israel investiga

Varios niños pequeños fueron encontrados vagando sin padres o cuidadores entre edificios en la ciudad de Netanya, informó N12 el miércoles por la noche.

La línea directa de la policía recibió el primer informe sobre el incidente, y los oficiales llegaron para localizar a los niños con uno de los vecinos del edificio. El vecino, según N12, informó que notó a los niños, llamó a la policía y no los dejó hasta que llegó la policía.

La policía localizó a los padres de los niños y más tarde entendió que tres niños pequeños, de entre 2 y 3 años, salieron por la puerta del jardín de infantes al que asistían, cruzaron la calle y vagaron entre edificios, señaló N12 en el informe.

Los niños fueron vistos vagando alrededor del edificio hasta que un vecino los notó.

Uno de los padres habló con N12, diciendo: "No he podido dormir desde el domingo; solo estoy en shock por lo que sucedió y el desastre que podría haber ocurrido".

"Es un milagro que no resultaran heridos." (credit: Wikimedia Commons)

Los padres pidieron una reunión urgente con el personal del jardín de infantes y les aseguraron que ocurrió debido a una "falla inusual" y que no se repetiría, informó N12.

Uno de los padres le dijo a N12 que retiraron a sus hijos del jardín de infantes y estaban discutiendo el asunto con la policía.

La policía de Netanya abre una investigación

La policía de Netanya abrió una investigación sobre el incidente y se espera que cuestionen al personal del jardín de infantes.

Los padres recibieron notificación del incidente solo después de que terminó, y se informó que el incidente fue captado por cámaras de seguridad, mostrando que los niños estaban vagando solos durante aproximadamente 20 minutos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un grupo de WhatsApp entre vecinos del edificio también documentó la confusión, con N12 obteniendo los registros de la conversación.

Un residente escribió: "¿De quiénes son?" y otro preguntó: "¿Alguien conoce a los niños? El vecino del edificio número siete los encontró jugando cerca de los autos y tenía miedo de que salieran a la carretera, así que los trajo a nuestro vestíbulo. ¿Alguien los conoce?"