Yoseph Haddad: Orgulloso de ser árabe israelí

Yoseph Haddad dice que se siente agradecido con su abuelo por quedarse en el norte de Israel durante la Guerra de Independencia.

"Digo, ‘Gracias, Abuelo.’ Porque con una boca como esta, si estuviera en cualquier país árabe, probablemente estaría muerto en este momento", dijo en una reciente entrevista.

Si tienes algún interés en Israel, especialmente este año, y si estás en redes sociales, conoces a Haddad.

El árabe israelí, quien es uno de los defensores más vocales de Israel, tanto en el país como en el extranjero, se dirige a tres audiencias, cada una en su propio idioma: árabes israelíes, judíos israelíes y hablantes de inglés alrededor del mundo.

Lo que él dice varía y aborda muchos temas, pero el mensaje básico siempre es el mismo: está orgulloso de ser árabe y orgulloso de ser israelí, y que no hay contradicción entre estas dos identidades; que Israel debe luchar fuertemente contra sus enemigos; y que los árabes israelíes deben apoyar a su país, y los judíos israelíes deben aceptar a los ciudadanos árabes israelíes. Se ve a Yoseph Haddad empotrado con tropas de las FDI en Beit Lahia, Gaza, en diciembre de 2023. (credit: FLASH90)

Él es un invitado regular en algunos de los programas de televisión mejor valorados de Israel, incluidos programas de noticias populares en el Canal 12 y Canal 13, donde a veces interviene en árabe (que luego traduce al hebreo) para expresar sus puntos de vista.

Publica varias veces al día en redes sociales, incluyendo TikTok, X, Instagram y YouTube, y tiene un total de seguidores cercano a dos millones en estas plataformas. Ha establecido una fundación sin fines de lucro, Juntos Avalamos el Uno al Otro, que anima a los árabes israelíes a conectarse y sentirse parte de la sociedad israelí, a ofrecerse como voluntarios para las Fuerzas de Defensa de Israel o el Servicio Nacional y a ayudar a resolver problemas en la sociedad árabe en Israel.

A menudo habla en el extranjero. Actualmente está realizando una gira de conferencias por Estados Unidos, donde sus apariciones han atraído tanto a admiradores como a grupos de manifestantes. Por ejemplo, en Chicago, los manifestantes intentaron evitar que la gente asistiera a su charla la semana pasada y repartieron volantes diciendo que estaba "buscado por normalizar la ocupación, el apartheid, el colonialismo de colonos, el genocidio y la limpieza étnica".

Pero lo ames o lo odies, la gente escucha lo que dice. Y decir que este enfoque ha sido efectivo es quedarse corto. En Israel, es una auténtica estrella de rock.

Imán para los israelíes agradecidos

He entrevistado a muchas celebridades, a menudo en entornos públicos como cafeterías, pero nunca he visto a nadie atraer el tipo de adoración que Haddad recibió de otros clientes y transeúntes mientras hablábamos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Es una figura reconocible, con su atuendo habitual de camisa blanca, chaqueta de traje con una cinta amarilla para apoyar a los rehenes, y luciendo una corta barba y bigote negros. Su estilo descarado en sus apariciones en televisión le ha ganado la máxima credibilidad mediática en Israel: una imitación en el popular programa de comedia televisiva Eretz Nehederet.

Cuando agradeció al camarero en la cafetería, el hombre le dijo: "¡Gracias, amigo!"

Las personas que lo vieron a través de la ventana de la cafetería le dieron pulgares arriba e hicieron señales de corazón con las manos. Otros saludaron con la mano. Una mujer se acercó y dijo en inglés: "Te quiero" y rápidamente lo corrigió diciendo: "Mi novio y yo te queremos".

Haddad se regocijaba en esta efusión de admiración, ¿cómo no iba a hacerlo? En ambos lados del espectro político, su mera existencia y esa gran boca de la que mencionó son un desafío para la cosmovisión de muchas personas, y recibe mucho odio: de los árabes aquí que no se identifican con Israel, de los judíos de extrema derecha que no creen que los árabes deban ser parte del país, y de los activistas anti-Israel en el extranjero.

Ha sido atacado físicamente, incluido en un incidente en el que él y su familia fueron agredidos mientras intentaban abordar un vuelo en Dubái, y su madre resultó herida.

Como era de esperar, recibe amenazas de muerte, al igual que su prometida, la periodista israelí de origen estadounidense Emily Schrader. Ella proviene de un trasfondo judío-cristiano pero se identifica como judía y realiza trabajos de defensa similares por Israel. En un discurso en University College London este año, Haddad necesitó seis guardias de seguridad para protegerlo de una multitud enojada. En Israel, Haddad, un veterano de combate de las FDI, lleva un arma.

Árabe israelí, ruidoso y orgulloso

Mientras podrías pensar que este influyente personaje de las redes sociales de alta energía pediría un café fuerte, él optó por un gran jugo de zanahoria y algunos pasteles.

"Ya he tomado tanto café hoy", explicó en inglés fluido pero ligeramente acentuado, sentándose en un café hipster de Tel Aviv que ponía música pop de los años 80 mientras hablábamos, mientras mujeres trans de seis pies de altura con el pelo alborotado entraban y salían. Haddad parecía sentirse totalmente a gusto, como probablemente se sentiría en cualquier lugar donde pudiera expresarse libremente.

Él hizo hincapié en que, si bien ha ganado cierta fama al expresar un punto de vista que hasta hace poco rara vez se escuchaba, su misión no se trata solo de él.

"Ha sido un largo viaje, y aún queda mucho trabajo por hacer", dijo. Él y sus colegas en su fundación "finalmente han logrado llegar a un punto donde la voz árabe israelí tiene un escenario. Se puede ver que más árabes israelíes están diciendo: 'Hey, estamos orgullosos de ser árabes, también estamos orgullosos de ser israelíes. Este es nuestro país y queremos estar aquí'".

"Es una voz que existía antes, pero el problema es que los extremistas harán absolutamente todo para mantener esa voz callada y controlarla. Una vez que se libera, no hay vuelta atrás. Y por eso, hoy en día, los extremistas tienen miedo de mi forma de ser. ¡Asustados! Perdón por la expresión, pero están cagados de miedo".

Haddad es uno de un creciente grupo de árabes pro-israelíes en las redes sociales. Estos incluyen a Nuseir Yassin, más conocido como el bloguero Nas Daily, que tiene una audiencia de decenas de millones. A partir del 7 de octubre, comenzó a llamarse a sí mismo un "palestino israelí" en lugar de un "israelí palestino" como lo hacía anteriormente. Publica mensajes de tolerancia en varias plataformas, pero gran parte de su enfoque se centra en temas no relacionados con Israel, como viajes, alta tecnología y criptomonedas.

Otros influencers árabes israelíes que sí se enfocan en Medio Oriente incluyen al becario Fulbright musulmán israelí Tamer Masudin y Mohammad Kabiya, un beduino que sirvió en las FDI, realizando misiones de búsqueda y rescate con la Fuerza Aérea. Marwan Jaber es un joven druso israelí con una creciente audiencia en Instagram. Mosab Hassan Yousef, alias el Príncipe Verde, es el hijo de uno de los fundadores de Hamas en Cisjordania; espió para la Shin Bet y publica regularmente en X e Instagram.

Brigitte Gabriel es una activista y autora cristiana libanesa que ahora vive en los Estados Unidos, cuya visión negativa de Israel cambió después de que su madre recibiera tratamiento médico en un hospital israelí. Chama Mechtaly, nacida en Marruecos, cuyo perfil de Instagram la describe como "mitad judía, mitad musulmana, 100% sionista", publica regularmente en Instagram bajo el nombre @MillenialMoor. Nuevas cuentas de redes sociales se agregan a esta lista todo el tiempo.

La gente a menudo amenaza e intenta desacreditar a Haddad, pero, él dijo, "Mientras más me golpean, nos golpean, más queremos seguir adelante".

Pre y post 7 de octubre

Haddad dijo que el 7 de octubre no cambió en absoluto su mensaje ni su trabajo.

"Hoy estoy diciendo exactamente lo que estaba diciendo antes del 7 de octubre... Advertí. Hay muchas entrevistas en las que dije que Hamás nos haría pagar". Mencionó una entrevista que dio en el Canal 13 en abril de 2023.

"Dije: 'Si no permitimos que las FDI hablen a nuestros enemigos en el idioma que entienden, que es la fuerza... hablar el lenguaje de Medio Oriente a terroristas y sus seguidores, si no lo hacemos, vamos a pagar un precio alto. Y mientras más esperemos, más alto será el precio'. Fui criticado. Luego, de repente, el 7 de octubre, soy en realidad la voz lógica".

Entonces, ¿después del 7 de octubre, se sintió como un profeta? "No, no lo soy. Es solo que cuando conoces a tu enemigo y lees las señales en la superficie, no puedes equivocarte al respecto". Dijo que la gente no le escuchó, ya sea por su agenda política "o porque simplemente estás ciego y no puedes verlo".

Mientras sonaba el himno antibélico de los años 80 "99 globos rojos" en el café, él dijo que comenzaba cada día poniéndose al día con lo que había sucedido "en las cuatro o cinco horas que estuve dormido". Aunque también lee la prensa hebrea e inglesa, sigue los medios árabes con especial atención, viendo Al Jazeera y "27 canales de noticias y sitios web árabes", incluidos sitios de Gaza, Siria, Líbano y de todo el mundo.

Luego lee tantos mensajes como puede, de los cuales a veces recibe cientos al día, muchos de los cuales le alertan sobre noticias. "Y, por supuesto, miro las redes sociales".

Viendo el panorama completo árabe-israelí

Aunque Haddad puede ser exagerado, bailó y comió kanafeh y baklava en un video para celebrar el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, él aporta sofisticación a su mensaje que a veces puede ser oscurecido por su persona a veces escandalosa.

La mañana de nuestra entrevista, había aparecido en el programa matutino de Niv Raskin en el Canal 12 y presentado tres videos diferentes de figuras importantes libanesas - un político, un académico y un periodista - todos los cuales estaban pidiendo el fin de la guerra.

"Estas son voces importantes para escuchar. Y es importante explicar por qué finalmente estamos escuchando esto. No es porque odien a Hezbollah o porque de repente amen a Israel. No, estamos escuchando esto porque Israel está atacando a Hezbollah". Si estas personas hubieran sido entrevistadas antes del 7 de octubre, habrían expresado opiniones muy diferentes, dijo.

Aunque interpretar lo que está sucediendo en los medios árabes y en las redes sociales durante la guerra es una parte significativa de lo que Haddad hace ahora, no ha perdido de vista su misión principal de hacer que los árabes israelíes se sientan cómodos con la sociedad israelí y viceversa, y asegurarse de que las personas en el extranjero comprendan la realidad de que el 20% de los israelíes son árabes. Por lo tanto, para él es crucial derribar el mito del "apartheid" en Israel.

Dijo que según una de las organizaciones de derechos humanos más grandes, Amnistía Internacional, "soy clasificado como un árabe palestino que vive bajo un régimen de apartheid... Así que me pregunto, '¿Estoy viviendo bajo un régimen de apartheid?'" Miró alrededor del café y dijo: "Un árabe camina por Tel Aviv, y la gente le envía estos corazones". Se preguntó retóricamente: "¿Cómo puedes resolver el problema del apartheid cuando no existe?"

Mencionó ciertas estadísticas sobre los árabes israelíes, diciendo que un tercio de los médicos en hospitales son árabes y el 50% de los farmacéuticos son; y señaló que un juez árabe, George Karra, envió al presidente israelí Moshe Katsav a la cárcel por violación. "¿Qué tipo de estado de apartheid es ese?"

Al mismo tiempo, no niega que exista discriminación contra los árabes. "Si estos manifestantes europeos que están gritando sobre el apartheid y que nunca han puesto un pie aquí realmente se preocuparan por los palestinos, estarían hablando sobre problemas reales que existen aquí, problemas para los árabes en Israel. Hay racismo y discriminación, y problemas en Cisjordania y en Gaza".

Pero si observaran el panorama completo, dijo, "verían que no es lo que pensaban. Verían que el terrorismo proviene de Gaza... Verían cómo la Autoridad Palestina está abusando de los millones y millones de dólares que les envían, para que llenen sus bolsillos... Todos los grandes nombres en la Autoridad Palestina viven en las mansiones más grandes y conducen los mejores autos; hay toda esta corrupción. No lo estoy diciendo yo; son los propios palestinos los que lo dicen".

La razón por la que Haddad siente que sus críticos no quieren resolver los verdaderos problemas de los árabes aquí, según él, es "dinero, dinero y dinero". Si el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y otros grupos realmente abordaran problemas y ayudaran a los árabes, "mañana no habría organización ni presupuesto... Y si realmente miraran a los árabes en Israel, verían que los árabes son una parte integral de la sociedad israelí".

Integrado en Israel

Haddad ciertamente lo está. Se ofreció como voluntario para las FDI – los árabes israelíes no son reclutados, pero pueden ofrecerse como voluntarios – y sirvió en la unidad de élite Golani, sufriendo una herida grave durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006.

Haddad proviene de una familia árabe cristiana, originalmente de Haifa, "la ciudad más mixta". Su abuelo decidió no huir durante la Guerra de Independencia de 1948. "Estaba más decidido a quedarse en su tierra que asustado por lo que escuchaba de voces extremistas que decían a los árabes que huyeran". La familia todavía posee tierras agrícolas y cultiva olivos y cerezas en Jish, también conocido como Gush Halav.

Su madre es maestra y su padre es sacerdote (me explicó que los hombres griegos ortodoxos con familias pueden convertirse en sacerdotes) y piloto civil - "Le llamo el sacerdote volador", bromeó Haddad. Acredita a sus padres por inculcarle la tolerancia hacia personas de todas las religiones, así como un sentimiento de pertenencia. "Me enseñaron que este es nuestro país y debemos defenderlo".

Sus padres mudaron a la familia a Nazaret, "la ciudad árabe más grande", pero él pasó gran parte de su infancia en Haifa, donde todavía vivía su familia extendida, mayormente en el vecindario de Kiryat Eliezer.

"Jugábamos al fútbol juntos, cristianos, musulmanes, judíos y drusos", dijo. "Así es como nos hicimos amigos. Nos convertimos en más que amigos de fútbol. Todos íbamos a las casas de los demás en las fiestas". Entonó la canción de Pascua "Echad, Mi Yod'ea?", cantando los versos 11-13, que muchos judíos olvidan. "No me estoy convirtiendo, pero conocer la cultura me ayuda a cerrar las brechas".

Otra forma en la que siente que las diferencias pueden superarse es aprendiendo el idioma del otro. "Todo árabe en Israel debe aprender hebreo, y todo judío en Israel debe aprender árabe. Esto ayudará a ambas comunidades a entenderse mejor", dijo.

"No se recortará nada de Israel siendo un estado judío; de hecho, solo fortalecerá el ser un estado judío de Israel. Si queremos vivir en Medio Oriente, necesitamos saber quiénes son nuestros amigos y hablarles en su propio idioma, y necesitamos conocer a nuestros enemigos y hablarles en su propio idioma".

Él y dos amigos del instituto se ofrecieron como voluntarios para las FDI. "Algunos de mis amigos que no se enlistaron vinieron a mí años después y dijeron: 'Si hubiera tenido la madurez de hoy cuando tenía 18 años, me hubiera unido al ejército como tú'".

Uno de los honores quintessentially israelíes otorgados a Haddad es que fue elegido para encender una antorcha en la ceremonia del Día de la Independencia de este año, un privilegio concedido a 12 israelíes cada año considerados ciudadanos destacados por el gobierno. Haddad no fue el único árabe israelí honrado este año. Youssef Elziadna, un conductor beduino de minibús en el Festival Nova que salvó a 30 personas, y Nasreen Youssef, una drusa que ayudó en los interrogatorios policiales de los terroristas el 7 de octubre, también encendieron antorchas y su inclusión prueba su punto sobre lo profundas que son las conexiones entre árabes y judíos en Israel.

Un lugar donde no verás a Haddad es en las cadenas de televisión árabes en Israel. "Los políticos árabes no aparecerán en estos canales si me tienen [a mí]", dijo. Dijo que el CEO de una de estas cadenas le dijo que les gustaría que apareciera, pero no quieren perder la cooperación de los políticos. "Los políticos no quieren legitimar mi voz".

Él sabe que muchos izquierdistas en Israel y en el extranjero son especialmente escépticos de su mensaje, y hay uno con el que le gustaría debatir especialmente: el columnista de Haaretz, Gideon Levy.

En junio, Levy y Mehdi Hasan debatieron públicamente al periodista Douglas Murray y a la abogada Natasha Hausdorff en un foro canadiense, los Debates Munk, sobre si el antisionismo es antisemitismo. Hasan y Levy perdieron oficialmente ese debate, con Murray y Hausdorff ganando más apoyo en las encuestas al final. Pero Haddad tiene más cosas que le gustaría decirle a Levy, quien dijo que se ha negado a debatir con él "porque tiene miedo. Él sabe que si debato con él, lo aplastaré con la verdad y los hechos".

Consciente del riesgo pero sin miedo

Durante nuestra entrevista, Haddad no tocó sus pasteles, y hacia el final de nuestra charla me invitó a compartirlos. "He ganado tantos kilos; como baklava cada vez que uno de esos líderes terroristas es asesinado", dijo.

Pero bromas aparte, él sabe que lo que está haciendo es arriesgado. "Claro, tengo miedo de los extremistas violentos. Estaría mintiendo y sería estúpido de mi parte si dijera que no. Por supuesto que tengo miedo. Pero no es algo negativo porque cuando tienes miedo, estás más decidido y eres más cuidadoso. Vigilas tu espalda y ves qué está pasando".

Si bien ciertamente se burlará de sus adversarios, no los subestima. "Nuestros enemigos son tan buenos en lo que hacen, en argumentar en su contra, que tenemos que ser mejores". Dijo que creía que al luchar contra Irán y sus aliados, Israel está previniendo la Tercera Guerra Mundial.

"Estamos liberando Oriente Medio. La gente verá que estamos salvando al mundo entero. Estamos del lado correcto de la historia".

Aunque tenía más que decir, era hora de que se fuera. Mientras sonaba la canción de los años 80 "Fame" de fondo, con su estribillo "¡Fama! Quiero vivir para siempre/Quiero aprender a volar", vivimos un momento único en Israel, donde Haddad preguntó si yo era shomer negiya, un término para un tipo de observancia ortodoxa donde las personas no se dan la mano con miembros del sexo opuesto. Asegurado de que no lo era, me estrechó la mano cálidamente y se dirigió a las acogedoras calles del sur de Tel Aviv.