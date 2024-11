Soy un palestino en Gaza: Hamas debe ceder el control y liberar a los rehenes

Gaza está desapareciendo del mapa mundial cada día que pasa mientras su gente enfrenta la destrucción. El mundo observa cómo el pueblo resiliente de Gaza se para obstinadamente frente a las cámaras, pero poco cambia. Gaza se encuentra en su peor estado en la historia, y está muriendo.

Desde hace 400 días, la gente aquí ha vivido lo que solo puede describirse como horrores del Día del Juicio. Las personas caminan como si estuvieran intoxicadas, deambulando, asustadas, preocupadas y confundidas. Se mueven sin rumbo, llevando agua en sus espaldas y en las de sus hijos, corriendo detrás de autos que venden lo que se llama agua potable "apta" a precios exorbitantes. Luego, buscan leña o compran restos de muebles y puertas robadas, desesperados por encender un fuego y cocinar lo que puedan para satisfacer su hambre.

Cada mañana, nos despertamos al amanecer, exhaustos, incapaces de soportar el frío intenso o el calor sofocante que viene después del amanecer. Nuestra primera oración es siempre por agua, para usar en el baño, para lavarnos la cara, porque el agua de la ciudad llega solo una vez cada 10 días.

Mi familia y yo dejamos la Ciudad de Gaza, donde vivimos durante años, siguiendo una orden de las FDI de mudarnos al sur. Era verano entonces, y nos fuimos apresuradamente, empacando solo algunas cosas, creyendo que regresaríamos en dos semanas o un mes. En cambio, quedamos atrapados, fuera de Gaza sin ropa de invierno, usando prendas que pronto se desgarraron, incluso nuestra ropa interior. Soldados de las FDI operan en la Franja de Gaza, 11 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Cinco meses después, mi madre, que se negó a abandonar su hogar con uno de mis hermanos, se cayó en la bañera, rompiéndose la espalda a los 85 años. Murió dos meses después. Y hace apenas una semana, el 17 de octubre de 2024, mi hogar, la casa que pasé toda mi vida construyendo, fue bombardeado y destruido, llevándose consigo todos los sueños de mi familia. Si alguna vez regresamos a Gaza, seguramente llevaré la carpa en la que vivo ahora conmigo.

El sufrimiento en Gaza

La gente aquí ha sufrido en sus propios cuerpos, en sus hogares, en su dinero, en sus fuentes de sustento, en su dignidad e incluso en proveer comida, bebida y educación para sus hijos. El pueblo de Gaza está hambriento, apenas vestido, viviendo bajo frío, lluvia y calor. No hay nadie que los ayude, ni siquiera con una gota de agua limpia. Viven en condiciones peores que las más primitivas, por debajo de los estándares de vida que muchos animales tienen. Comen lo que pueden encontrar.

La harina de pan ya no está disponible, tampoco el gas de cocina, la leche, el queso, la carne, los huevos, las verduras ni ninguna otra necesidad en los mercados, ni siquiera dinero en efectivo. Los bancos de Gaza están cerrados, y aquellos que pueden retirar dinero deben pagar un 30% a intermediarios. La gente ha comido harina infestada de gorgojos y gusanos, bebido agua contaminada, dormido al aire libre y creado baños primitivos al aire libre. No pueden permitirse tiendas de campaña, mantas ni ningún suministro básico; los agentes y espías han saqueado la ayuda y ahora la venden a precios que ni siquiera los ricos pueden apenas permitirse.

No creas a los mentirosos que presumen desde los escenarios de los hoteles y aparecen en canales de satélite engañosos. No confíes en los líderes pomposos, sus asistentes, los tontos tamborileros, o cualquier portavoz que carezca de honor o piedad. Ellos no son más que mercaderes de mentiras y fraude.

Créenos - el pueblo de Gaza. Somos los residentes de tiendas desgastadas, los santos vivientes que ven y atestiguan todo. Solo nosotros sabemos lo que ha pasado y lo que está pasando. Sentimos el fuego de la guerra que nos fue impuesta, en una mañana que nunca podríamos haber imaginado. Cayó sobre nosotros como un día de juicio, separando la industria de la vida del juego de la muerte. Nos hemos convertido en objetivos de bombardeos y desplazamientos, sin nadie que nos proteja o nos ayude.

No creas a los mentirosos, y no escuches a aquellos que invocan nuestro nombre desde lejos. No nos llames héroes ni firmes. Somos los desafortunados, desplazados, exhaustos y sufriendo.

Hemos perdido todo, todo, excepto nuestra confianza en nuestro Señor para vengarse de aquellos que nos han traído esta opresión, que nos dejaron como presa para ser devorados por la ocupación. También vamos a hacer responsables a aquellos que matan, desarraigan y nos roban nuestra tierra, así como a aquellos que se benefician de nuestro dolor.

Esta es nuestra realidad, simple y honesta, no las mentiras de los engañosos o las afirmaciones de los necios. La intervención eficaz debe provenir del liderazgo palestino encabezado por el presidente Mahmoud Abbas, reconocido como el único representante del pueblo palestino. Hamas debe ceder su control, permitir un alto el fuego y facilitar la liberación de los secuestrados a cambio de prisioneros palestinos. El liderazgo debe asumir plena responsabilidad, trabajar con el mundo e Israel para reconstruir Gaza y abordar todos los problemas, allanando el camino para el establecimiento de un estado palestino que viva en paz y estabilidad junto a Israel.

La identidad del escritor ha sido ocultada por su protección.