Netanyahu dice que Israel golpeó infraestructura nuclear iraní

Israel destruyó un componente del programa nuclear de Teherán mientras degradaba sus capacidades de defensa y producción de misiles durante el ataque aéreo de las FDI a Irán en octubre, anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu en el Knesset el lunes, comprometiéndose a evitar que la República Islámica obtenga armas atómicas.

"Hubo un componente específico en su programa nuclear que fue golpeado en este ataque", explicó, en un discurso de política exterior amplio al pleno, en el que habló de la centralidad de Irán y su búsqueda de armas nucleares en la guerra multifrontal de Israel.

No identificó el componente, pero agregó que a pesar del éxito de ese golpe, el camino de Irán hacia un arma nuclear aún no había sido bloqueado.

El 26 de octubre, los aviones de combate israelíes llevaron a cabo tres rondas de ataques a objetivos militares iraníes, pocas semanas después de que Irán lanzara una lluvia de alrededor de 200 misiles balísticos contra Israel. Esto siguió a una ronda previa de ataques y contraataques en abril entre Israel e Irán.

Netanyahu, en su discurso, ofreció algunos detalles adicionales sobre lo que Israel había apuntado en ese ataque de abril, en el que las FDI eliminaron una de las cuatro baterías de defensa de misiles superficie-aire S-300 suministradas por Rusia alrededor de Teherán, la capital de Irán, dijo Netanyahu.

En octubre, Netanyahu dijo, Israel destruyó las tres baterías restantes y causó graves daños a las capacidades de producción de misiles balísticos de Irán y su capacidad para producir combustible sólido, que se utiliza en misiles balísticos de largo alcance.

Israel ha estado vigilando con recelo la posibilidad de otro ataque iraní y ya está planeando su respuesta. Entre las medidas que las FDI podrían tomar en caso de que la República Islámica intensifique la fuerza de sus ataques directos contra Israel, se encuentra un golpe a las instalaciones nucleares de Irán.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, no ha apoyado tal medida en el pasado, pero se espera que el presidente electo Donald Trump pueda dar a Israel vía libre para golpear las instalaciones nucleares de Irán.

Al final del día, Netanyahu le dijo al Knesset, que Israel será puesto a prueba por su capacidad para frustrar y/o destruir el programa nuclear de Irán.

"Si no nos ocupamos del programa nuclear [de Irán], entonces todos los demás problemas volverán", y los representantes de Irán podrán rearmarse y atacar a Israel una vez más, dijo, agregando que la única forma de prevenir otros ataques como el del 7 de octubre era evitar que Irán se vuelve nuclear.

"Por eso estamos comprometidos a hacerlo", dijo.

Anteriormente, le había dicho al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset que la capacidad de Israel para actuar contra el programa nuclear de Irán y otras amenazas "será puesta a prueba en un futuro cercano junto con la nueva administración en Washington".

Durante su discurso en el pleno de la Knesset, Netanyahu recordó cómo él y Trump estaban de acuerdo en cuanto a Irán, hablando de ello en conversaciones que han tenido desde las elecciones del 5 de noviembre.

"No hemos hablado sobre los métodos de acción. Por el momento, no hemos hablado sobre política. Habrá tiempo para eso cuando el presidente asuma el cargo. Pero puedo decir que estamos de acuerdo en la amenaza iraní", dijo Netanyahu.

Insinuó que estaría dispuesto a ignorar una directiva de Estados Unidos sobre Irán en los últimos meses de la presidencia de Biden, ya que enumeró cómo ha intentado navegar su gran respeto por el presidente en funciones con sus diferencias de política.

"Cuando es posible, digo "sí", y cuando es necesario, digo "no" - y así es como lo manejamos", dijo Netanyahu.

Al describir los últimos 14 meses de las guerras de múltiples frentes de Israel, Netanyahu dijo que el enemigo central era Irán, que ha "grabado nuestra destrucción en su bandera".

El poder de Teherán se basa en tres cosas: su eje de representantes como Hamas, Hezbollah y los hutíes, así como sus misiles balísticos y su programa de armas nucleares.

Al repasar la historia de las decisiones militares de Israel en la guerra, Netanyahu enfatizó lo importante que era para el estado judío mantener su capacidad de tomar decisiones independientes, incluso si eso significaba oponerse a su aliado más cercano, Estados Unidos.

Agradeció a Biden por su fuerte apoyo, incluida su llegada a Israel menos de dos semanas después del inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

"No olvidemos eso", dijo Netanyahu.

Abordando las objeciones de EE. UU.

Pero desde el principio, tanto él como su admiración se opusieron a las elecciones estratégicas de Israel desde el principio, incluida algo tan básico como una campaña terrestre en Gaza para destruir a Hamas.

Al principio, la administración de Biden se opuso, pero a medida que avanzaba la guerra también amenazó con detener los envíos de armas a Israel en un esfuerzo por evitar la operación de Rafah de las FDI.

Netanyahu recordó cómo le había dicho al Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en ese momento: "Tony, si es necesario, lucharemos con nuestras uñas" - lucharemos con nuestras uñas”.

Desestimó objeciones a la campaña de Rafah, temiendo que si Israel cedía a las demandas de EE. UU., perdería su independencia como país”.

Con cada paso adelante, “no podremos hacer nada”, dijo. Con “cada paso que queramos dar, se nos amenazará con detener una u otra arma, y que esto es imposible”.

Reuters contribuyó a este informe.