¿Cómo impacta la guerra Ucrania-Rusia en Israel?

Ucrania lanzó misiles fabricados en EE. UU. hacia Rusia, afirmó el Ministerio de Defensa ruso el 19 de noviembre, según CNN. El incidente se produjo días después de que se informara que la Casa Blanca había dicho que Kyiv podía usar armas fabricadas en EE. UU. para atacar dentro de Rusia.

Hasta ahora, Ucrania ha estado esencialmente atada, incapaz de librar una guerra a gran escala, pero obligada a combatir solo a las fuerzas rusas dentro del país utilizando algunas armas clave de fabricación occidental. Esto no ha impedido completamente a Kyiv atacar a Rusia, pero significa que la guerra está microgestionada. La lógica occidental es no "expandir" la guerra o "escalar" la situación.

Hemos visto esta lógica occidental aplicada también a la guerra en Gaza y Líbano desde el 7 de octubre de 2023. En resumen, lo que esto significa es que los enemigos de Occidente, como Rusia y Hamás, atacan a los socios, amigos y aliados occidentales; como Israel o Ucrania, y luego Occidente quiere microgestionar el conflicto.

En la mayoría de los casos, esto se reduce a la política de Estados Unidos porque otros países no tienen el peso que tiene América cuando se trata de impulsar temas clave en torno a estos conflictos. Por ejemplo, fue la administración de Biden la que advirtió sobre la intención de Rusia de invadir Ucrania en el invierno de 2021-2022. También fue la administración de Biden la que dio la vuelta a un portaaviones el 7 de octubre para disuadir a Irán y a Hezbollah de aumentar los ataques después de la masacre de Hamas.

Sin embargo, esta preferencia por la microgestión y el miedo a la escalada tienen dos efectos. En primer lugar, probablemente prolonga la guerra. Algunas personas piensan que es mejor si una guerra no "se intensifica" y en cambio permanece "pequeña" o "contenida". Pero no hay nada pequeño en la guerra que Irán desató después del 7 de octubre. Movilizó a los hutíes para atacar barcos en el Mar Rojo, movilizó a milicias en Siria e Irak, y logró que Hezbollah atacara a Israel. Esta es una guerra regional; afecta a millones de personas. La guerra de Ucrania tampoco está contenida o es pequeña. Millones han sido obligados a abandonar sus hogares, con vastas áreas del país devastadas. También ha cimentado la relación entre Irán, Rusia y China.

Un miembro del equipo del fiscal de crímenes de guerra habla por teléfono junto a edificios destruidos por bombardeos rusos, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Borodyanka, región de Kiev, Ucrania 7 de abril de 2022. (credit: REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Un segundo efecto del microgestionar es que cuando algo cambia, como la decisión de permitir que Ucrania use misiles como el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de EE. UU. (ATACMS) dentro de Rusia, entonces Moscú tiene el "derecho" de responder y escalar aún más. "Kyiv no respondió de inmediato al informe. El ataque marcaría la primera vez que Ucrania ha utilizado armas estadounidenses de mayor alcance para golpear objetivos profundos dentro de Rusia, y muestra que Kyiv no ha perdido tiempo en hacer uso de sus poderes recién otorgados", señaló CNN el 19 de noviembre.

La guerra ucraniana ha cimentado la relación Irán-Rusia-China

RUSIA AHORA afirmará que puede llevar a cabo ataques más extensos, aunque es Rusia la que ya había estado atacando, ha arruinado parte de Ucrania y ha lanzado drones y misiles sobre ciudades ucranianas.

En esencia, las buenas intenciones de no "escalar" a menudo conducen a la escalada. Así es como Irán se posicionó para atacar directamente a Israel en abril y octubre y por qué Hezbolá sintió que podía salirse con la suya con sus ataques. Básicamente se labraron un "derecho" para atacar a Israel. Hezbolá se vinculó con Gaza, al igual que los hutíes. Irán afirmó que tenía derecho a atacar a Israel debido a un ataque aéreo en Damasco. Esto fue extraño porque Teherán no había respondido a miles de ataques en Siria en el pasado.

La República Islámica eligió la escalada porque sintió que Occidente frenaría a Israel y le diría que "se llevara la victoria" después del ataque de Irán. Eso es exactamente lo que sucedió, e Irán luego atacó nuevamente en octubre. Hasta la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, Irán estaba amenazando con ataques aún más directos. Se supone que los misiles balísticos que lanzó serán la nueva norma.

Ahora tenemos que ver si la decisión de Ucrania y la decisión de EE. UU. sobre cómo Ucrania puede usar misiles afectan al Medio Oriente. Es probable que Moscú no haya condenado el ataque de Hamas el 7 de octubre porque ahora está recibiendo drones iraníes y quería utilizar la guerra en Gaza para distraer la atención occidental de Ucrania.

Rusia se beneficia de la guerra y el caos. Se beneficia de la guerra en Gaza y Líbano. Peor aún, muchas de las armas que encontraron las FDI en Líbano son de origen ruso. Moscú está profundamente involucrado en el Medio Oriente y las guerras aquí. Por lo tanto, es posible que los desarrollos relacionados con los ataques de misiles de Ucrania, y las reclamaciones de Rusia de tener derecho a responder, puedan impactar en el Medio Oriente.

Irán puede sentirse empoderado, lo que podría llevar a otros efectos. En el pasado, hemos cometido el error en Oriente Medio de no ver cómo los conflictos en lugares como Ucrania pueden tener efectos a largo plazo, pero aún no vistos. Ahora está claro que lo que sucede en Rusia y Ucrania afectará a Oriente Medio.