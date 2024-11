Funcionario israelí detalla las condiciones del alto el fuego con Hezbolá

Un alto el fuego con Hezbolá y Líbano muy probablemente incluirá una retirada escalonada de 60 días por parte de las FDI del sur de Líbano, sin dejar un perímetro de seguridad residual, dijo una fuente de defensa de alto rango el jueves.

Los términos adicionales del alto el fuego listados por la fuente incluyeron la supervisión estadounidense de UNIFIL y el empoderamiento del ejército libanés lo suficiente como para tomar verdaderamente el control del sur de Líbano a Hezbollah y mantenerlo.

Todos estos términos se sumarían al hecho de que Hezbollah ya ha aceptado una retirada de sus propias fuerzas a puntos al norte del río Litani y que EE.UU., Francia y otros se comprometerían a garantizar que Hezbollah no pueda reabastecerse de cohetes y otras armas por tierra, aire o mar.

Por ejemplo, el funcionario dijo que las FDI y las fuerzas de seguridad podrían actuar inmediatamente contra cualquier amenaza inmediata, pero primero tendrían que presentar una queja si notaran que Hezbollah iniciaba el proceso en el sur de Líbano de fabricar nuevos cohetes, cavar un nuevo túnel u organizar algún otro nuevo sitio militar, e incluso en algunos casos al norte del río Litani, aunque este elemento es más ambiguo.

Imagen ilustrativa del enviado especial estadounidense Amos Hochstein. (credit: ING IMAGE, REUTERS, REUTERS/THAIER AL-SUDANI)

Israel se espera que reciba en el acuerdo con Hezbollah-Líbano el derecho de continuar actuando sobre amenazas dentro de Líbano desde el aire, declaró la fuente.

Además, aunque se espera que el ejército libanés, con ayuda adicional de EE. UU. y otros, tome el control del sur de Líbano de las manos de las FDI y de Hezbollah, la UNIFIL seguirá presente de alguna manera en una capacidad de coordinación limitada.

El papel de la UNIFIL

Aunque en general Israel ve a la UNIFIL como algo inútil para detener a Hezbollah, su presencia aún puede contribuir a los factores de estabilidad en la zona, junto con acciones más enérgicas por parte de las FDI y del ejército libanés, dijo el funcionario de defensa.

Aunque los parámetros exactos de la retirada escalonada de 60 días de las FDI aún pueden estar en debate, señaló el funcionario de defensa, la idea sería que la división en etapas permitiría a Israel evaluar mediante indicadores en múltiples puntos si Hezbollah está cumpliendo con el acuerdo.

Sin embargo, la fuente dijo que lo más importante era que Israel actuará para hacer cumplir el acuerdo independientemente de lo que el acuerdo en sí mismo diga.

A diferencia de 2006, donde Israel sentía que tenía suerte de alguna manera al obtener cualquier acuerdo mejorado en papel, lo que también significaba que estaba algo temeroso de hacer cumplir el acuerdo, la fuente de defensa dijo que ahora las FDI sienten que están al mando y probablemente disuadirán a Hezbollah de violaciones a corto plazo del acuerdo, además de dejar a las FDI más listas para hacer cumplir el acuerdo.

En líneas generales, esto significa que Israel considera que un alto el fuego tiene dos componentes: 1. Su anuncio de atacar a Hezbollah cuando viole el acuerdo sin consultar a nadie y 2. el acuerdo en sí.

El funcionario de defensa reconoció que combatientes desarmados de Hezbollah podrían regresar a pueblos del sur de Líbano como Kfar Kilah, y que podría haber circunstancias complejas donde podría ser más difícil evaluar si estaban actuando militarmente o no.

Pero en general, la fuente parecía confiada en que las actividades de defensa e inteligencia israelíes podrían manejar tales desafíos.