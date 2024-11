Emisario de Jabad, Zvi Kogan, asesinado en un ataque terrorista antisemita

Las autoridades en los Emiratos Árabes Unidos han identificado el cuerpo del rabino Zvi Kogan, emisario de Jabad previamente desaparecido, anunciaron la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores el domingo por la mañana.

El Mossad y las autoridades del país del Golfo habían abierto la investigación en base a la información de que la desaparición de Kogan podría estar relacionada con "un incidente terrorista".

"La misión israelí en Abu Dabi ha estado en contacto con la familia desde el inicio del incidente y continúa apoyándolos durante este difícil momento", declararon la Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores. "También se ha informado a la familia en Israel."

"El asesinato del fallecido Zvi Kogan es un ataque terrorista antisemita criminal", continuó el comunicado. "El Estado de Israel actuará por todos los medios y llevará a los responsables de su muerte ante la justicia." El emisario de Jabad, el rabino Zvi Kogan, el 23 de noviembre de 2024. (credit: via walla!)

Investigando la desaparición

Kogan, un ciudadano israelí-moldavo que vive en los Emiratos Árabes Unidos, está desaparecido desde el jueves.

"Las agencias de inteligencia y seguridad de Israel están trabajando incansablemente preocupadas por la seguridad y bienestar de Zvi Kogan", prometió la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu el sábado.

El vehículo de Kogan fue encontrado en una ciudad a aproximadamente una hora y media de Dubai, informó Ynet. Las autoridades sospechan que fue secuestrado por tres nacionales uzbekos que posteriormente huyeron a Turquía.

La información en posesión de Israel indicaba que Kogan podría haber estado bajo vigilancia iraní, según informes.

N12 informó que Kogan había ingresado a los Emiratos Árabes Unidos con su pasaporte moldavo, lo que llevó a las autoridades a contactar a la embajada moldava en busca de apoyo en lugar de Israel.

"Existe un gran shock y enojo tras la ausencia del emisario de Jabad Zvi Kogan. Ocurrió después de varios años en los que no hubo incidentes de seguridad o nacionalistas inusuales", dijo una fuente cercana a las autoridades de Dubái a N12. "En el sistema gubernamental, esperan que algo lleve al descubrimiento del misterio y buenas noticias. Altos clérigos y el gobierno están trabajando para verificar y aclarar el incidente".

Acerca de Kogan

Kogan apenas había estado casado por un poco más de un año antes de su muerte. Antes de mudarse a los Emiratos Árabes Unidos, él había servido en las FDI.

Chabad Rabbi Zvi Kogan Missing from Dubai.Requests for prayers and added mitzvot in his merit:

El ex ministro Ayoob Kara dijo antes del descubrimiento del cuerpo de Kogan: "He estado acompañando a la gente de Jabad desde que llegué aquí en 2017, y el rabino Zvi Kogan era uno de ellos. Estuve con él en un evento no hace mucho. Este es un rabino especial con conexiones especiales. Conozco todo su entorno, y él hace sagrado al Estado de Israel. Espero que haya buenas noticias también para la familia de Kogan".

Chabad aún no ha emitido una respuesta a la noticia de la muerte de Kogan, pero solicitó tres horas antes que se realizaran oraciones y mitzvot (buenas acciones) en su nombre.

El sábado, la sede de Chabad pidió a la gente que orara por su regreso seguro.

"Pido a todos que mantengan a Zvi haCohen ben Ettel en sus oraciones", publicó Chabad en Twitter.

"Acabo de recibir, junto con todo el pueblo de Israel, la difícil noticia del asesinato a sangre fría del emisario en Abu Dhabi, el santo Rabino Zvi Kogan, por viles asesinos", citó Ynet al ministro de Asuntos Religiosos Michael Malchiali en respuesta a la noticia de la muerte de Kogan. "Mis condolencias a su esposa, quien trabajó junto a él en actos de bondad y santificación de Dios en su misión. En este momento difícil, estoy fortaleciendo las manos de los jasidim de Jabad y los emisarios de Jabad alrededor del mundo. Este acto criminal es una llamada de atención para cuidar de la seguridad de los emisarios de Jabad y los miembros de las comunidades judías alrededor del mundo".

Israel ha expresado desde hace mucho tiempo preocupaciones por la seguridad de las comunidades judías e israelíes que viven en el extranjero. Chabad había sido un posible objetivo de un ataque recientemente frustrado en Sri Lanka.