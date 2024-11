"Disparan a su propia gente": Comandante de las FDI analiza la guerra interna

El 7 de octubre de 2023, se suponía que el jefe del Estado Mayor de la 14ª Brigada de Reserva Blindada estaría celebrando su cumpleaños. En cambio, como el resto de Israel, el Coronel Amir Ofri se despertó para encontrarse con el país sumido en la guerra.

"Estaba en el Norte durante el fin de semana. Nos despertamos por la mañana al escuchar las sirenas. Sabíamos que teníamos que ir al sur. Nuestra brigada está ubicada en el sur", recuerda. La unidad de tanques se había entrenado para este tipo de combate y estaba preparada para dirigirse a la frontera de Gaza.

Más de un año después, el oficial acaba de dejar el Corredor de Netzarim de Gaza después de una de las muchas movilizaciones durante este largo y agotador conflicto. Como muchos de los 300,000 reservistas llamados después del 7 de octubre en Israel, ha pasado gran parte del último año en el ejército. Esto ha sido difícil para la unidad familiar. El Coronel Ofri es un padre casado con tres hijos.

Él ocupa un puesto de alto cargo en una gran empresa de origen español que produce válvulas y artículos relacionados para riego, protección contra incendios y otras industrias importantes. En cierto sentido, tiene el mismo tipo de trabajo clave en su unidad blindada como en su vida civil. Sin embargo, para que Israel avance tanto en el frente interno como en el frente de guerra, comandantes como Ofri y sus soldados deberán poder regresar a casa eventualmente. Esta es su historia y la de tantos reservistas en Israel. DURANTE EL COMBATE, un soldado se comunica con otros miembros de su unidad (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Al comienzo de la guerra, la 14ª Brigada de Reserva Blindada estaba lista para dirigirse a Gaza. Como unidad de reserva, sus tanques estaban listos y disponibles en un depósito. Esto permitió que la unidad se movilizara rápidamente hacia la frontera. No faltaban hombres; la brigada tuvo una participación del 160 por ciento ya que los reservistas acudieron en masa a la unidad. Hombres mayores y aquellos que habían dejado de prestar servicio anteriormente llegaron. "Todos los que pudieron subirse a un tanque y correr hacia la batalla" se unieron a la unidad.

La 14ª Blindada fue desplegada para proteger algunos de los kibutz a lo largo de la frontera sur en los primeros días después de las masacres de Hamas. Hamas había atacado a través de la valla fronteriza y ahora había alrededor de 60 áreas abiertas a lo largo de los 65 km de frontera. La unidad de tanques ayudó a patrullar esta frontera abierta y tapar los huecos en la línea para que no pudieran pasar más terroristas. "Estuvimos allí hasta la primera ofensiva terrestre en Gaza", recuerda el oficial.

Los tanques de esta brigada entraron en Gaza el 29 de octubre, dos días después de que comenzara la ofensiva terrestre de Israel en Gaza. El movimiento hacia Gaza marcó un gran cambio para los hombres. Habían estado protegiendo áreas que Hamas había atacado y destruido. Ahora tenían la oportunidad de ir a Gaza para luchar contra el enemigo. Pasaron de la defensa al ataque, junto con decenas de miles de otros soldados de las FDI que se adentraron en Gaza.

"Luchamos desde el 7 de octubre hasta principios de abril", relata el comandante.

La brigada blindada tiene cuatro batallones de tanques. Las brigadas blindadas están organizadas históricamente de esta manera. Cada batallón tiene varias compañías de tanques, y cada compañía tiene alrededor de una docena de tanques. En esta guerra, las unidades de las FDI operaban juntas de manera que una tendría infantería y tanques a menudo emparejados para llevar a cabo operaciones. En muchas situaciones, una brigada como la 14ª prestaría uno de sus batallones de tanques a otra unidad para que la infantería o los paracaidistas tuvieran tanques con ellos cuando despejaban un área.

"Construimos nuestra brigada única con diversas fuerzas bajo nuestro mando, no solo blindadas, y estábamos casi en todas partes en Gaza", recuerda el comandante. Esto significa que su brigada también tenía otras unidades, como infantería, emparejadas con ella para operaciones.

El 14º Blindado luchó en muchas partes de Gaza

Ofri recuerda operaciones en Beit Lahiya, un pueblo que da hacia el cruce de Erez en el norte de Gaza, así como en Beit Hanoun, un pueblo que se encuentra frente a Sderot. Estas dos comunidades del norte de Gaza eran utilizadas por Hamas para atacar a Israel y lanzar cohetes. También tenían túneles en ellas. Son clave para el norte de Gaza.

A partir de esas incursiones iniciales, los soldados expandieron las operaciones hacia Shejaiya cerca de la Ciudad de Gaza y Khan Yunis en el sur de Gaza. Khan Yunis, la ciudad natal de Yahya Sinwar, el brutal líder de Hamas, está llena de túneles. "Tuvimos muchas operaciones y ataques y diferentes entornos en los que luchar", dice el oficial. Cada área era diferente. Algunas eran áreas abiertas y otras eran vecindarios urbanos densamente poblados. Esto también fue una experiencia de aprendizaje, aprendiendo cómo luchar contra Hamas.

En primavera, el 14º tuvo un breve respiro cuando fue reasignado fuera de Gaza después de abril. Este fue el momento de la guerra en el que Israel estaba abandonando muchas áreas en Gaza y preparándose para la ofensiva de Rafah en mayo.

A medida que las FDI abandonaban Gaza, Hamas regresaba a muchas áreas, como Jabalya en el norte de Gaza. Áreas en las que el 14º había luchado, como Beit Lahiya o Shati, serían nuevamente despejadas por las FDI.

LOS RESERVISTAS regresaron a casa. Pero a medida que la primavera se convertía en verano, las FDI los necesitaban de nuevo. En agosto, llegaron las órdenes.

Los hombres habían estado en casa durante tres meses, tratando de poner en orden sus asuntos. La segunda convocatoria vio a la unidad enviada al Corredor de Netzarim. Se trata de un tramo de tierra al sur de la Ciudad de Gaza. Lleva el nombre de una comunidad judía llamada Netzarim que una vez existió en esta tierra. El paisaje es campo abierto. Hay dos carreteras que cruzan el corredor. Una se llama Salah al-Din, que conecta la Ciudad de Gaza con Khan Yunis; la otra, llamada Rashid, discurre a lo largo de la costa que conecta la costa de Gaza con áreas del sur de Gaza como Deir el-Balah y Mawai, la zona humanitaria.

Las FDI eligieron tomar el control del Corredor de Netzarim para monitorear el movimiento de la población desde el norte de Gaza hacia el sur y para proporcionar ayuda humanitaria. Por ejemplo, en la primavera de 2024 se adjuntó un muelle temporal construido por EE. UU. al corredor. El muelle solo operó por poco tiempo y no cumplió su tarea de proporcionar ayuda desde Chipre. En cambio, las FDI permitirían que los camiones ingresaran al área a través de una puerta que se encuentra a 3.2 km (2 millas) al oeste del Kibbutz Be'eri. La puerta se llama Puerta 96.

El 14º llegó al área para relevar a otras unidades que habían servido allí, como la 2ª Brigada de Reserva de Carmeli, que estaba siendo enviada al norte. Esta área de Gaza suele ser controlada por una división del IDF. La 99ª División y la 252ª División del IDF han estado rotando dentro y fuera del corredor, utilizando brigadas de reserva para controlar y asegurar el área.

Para hombres como el jefe de personal de la 14ª Blindada, esto significa que han pasado 10 meses en la reserva, y ahora la guerra en Gaza implica establecer rutinas, como patrullar esta área al sur de la ciudad de Gaza.

EL OFICIAL enfatiza lo importante que es para los reservistas tener tiempo en casa y tiempo de vuelta en sus trabajos. Con 10 meses en servicio y solo unos pocos meses de vida civil, sus vidas han sido interrumpidas de una manera sin precedentes. Informes recientes indican que algunas unidades de reserva están viendo una disminución en el número de hombres que se presentan para el servicio. "Necesitamos cuidar a nuestra gente, lo cual es un desafío", dice el Coronel Ofri.

Él describe el desafío no solo como algo relacionado con los hombres en la unidad, sino también con sus familias en casa. "Este es un tema crítico para nosotros ahora. Si puedo compararlo con la primera vez que salimos [de Gaza], tenemos un gran desafío con nuestros lugares de trabajo".

En Israel, los reservistas tienen varios salvaguardas para que no puedan ser despedidos de sus lugares de trabajo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el reservista también es dueño de una empresa? ¿Qué sucede cuando un reservista es gerente de proyectos en una empresa? En muchos casos, esas personas pueden regresar al trabajo y su posición aún puede existir, pero el equipo con el que trabajaban ha sido enviado a hacer otros proyectos. Estos tipos de pequeñas empresas tienen dificultades o es imposible que funcionen sin los hombres que las dirigen.

El comandante dice que tiene docenas de soldados que ahora no tienen un lugar al que regresar a trabajar. "No todos fueron despedidos porque va contra la ley. Pero la gente fue a trabajar y sus empleos han sido ocupados. Incluso aquellos en posiciones tan altas como directores ejecutivos o aquellos que son gerentes o lideran equipos de desarrollo técnico [encuentran que sus trabajos ya no existen]". El oficial describe su propia empresa, donde tiene cientos de empleados. "Está bien que el gobierno te pague tu sueldo y gastos, pero al final necesitas personas que trabajen. El dinero no es lo que importa, la empresa necesita sobrevivir", dice.

La SITUACIÓN está cambiando ahora en Israel. Hamas no es la misma amenaza hoy como lo era hace un año. Dado que ha sido debilitado, las FDI pueden manejar la guerra en Gaza con menos unidades. Las unidades de reserva también están combatiendo a Hezbollah en el Norte. El oficial dice que hay muchas soluciones para el desafío actual. Algunos reservistas ahora tienen más tiempo para el ejército porque no tienen mucho a qué regresar en el trabajo. Otros necesitan regresar al trabajo. Las FDI también están buscando reclutar más personas, principalmente judíos ultraortodoxos, debido a la escasez de mano de obra que esta guerra ha revelado.

El Coronel Ofri está optimista de que se encontrará una solución a los desafíos que se avecinan. Sin embargo, para brigadas como la 14ª Blindada con sus miles de reservistas, estos continuarán a medida que la guerra prosiga. El tema es más grande que solo la guerra o soluciones a corto plazo para los reservistas. También se trata de mostrar gratitud al círculo familiar más amplio alrededor de los soldados que han sido llamados por 10 meses. También se trata de agradecer a aquellos que se quedaron atrás en el sector privado y tuvieron que hacer el trabajo de dos o tres trabajadores porque la gente fue llamada a las reservas.

Algunos reservistas en Israel ahora están enfrentando su cuarta movilización de esta guerra. Si la guerra en Gaza o el Norte no se calma, más hombres serán llamados en enero.

Mientras tanto, en GAZA, el comandante evalúa que Hamas está en gran parte derrotado. Ya no es una fuerza de combate organizada.

"Están huyendo y escondiéndose. No usan uniformes. Usan ropa civil. Están llevando a cabo una guerra de guerrillas", dice. Hamas utiliza escudos humanos y teme luchar de noche. Lleva a cabo pequeños ataques de golpe y huida, pero en su mayoría huye y se esconde en escuelas y áreas civiles. "Saben que no bombardeamos escuelas, hospitales y campamentos de refugiados. Se esconden en las tiendas. Los vemos en las tiendas. Los vemos enviando mujeres para vigilarnos y estudiarnos", dice el comandante. Lo que quiere decir es que Hamas utiliza civiles, como mujeres, como exploradores para monitorear a las FDI para que los terroristas de Hamas puedan atacar. El coronel recuerda un incidente cerca de una escuela en Bureij en el centro de Gaza, que está al sur de Netzarim, donde Hamas disparó un misil antitanque desde las cercanías de una escuela. Además, Hamas había colocado artefactos explosivos improvisados.

La guerra ha cambiado. Hamas no puede llevar a cabo ataques combinados con numerosos hombres. No funcionan como una fuerza de combate, y tienen menos municiones y un arsenal diferente desde octubre de 2023. "Ahora solo colocan un IED [dispositivo explosivo improvisado] y se van, y tienen francotiradores que buscan a nuestras fuerzas. Envían [civiles] a nosotros para que expongamos a nuestros soldados, y luego nos disparan".

EN NETZARIM, el corredor se encuentra en áreas como Nuseirat y Bureij, pueblos construidos alrededor de antiguos campos de refugiados. Esta área nunca ha sido conquistada por las FDI, y Hamas tiene recursos en estas áreas. La 14ª Brigada era responsable de asegurar la carretera por donde pasarían camiones humanitarios, alrededor de 30-35 al día. Los soldados ayudarían a escoltar y proteger los camiones, dice el oficial.

"Los llevábamos dentro hasta un punto donde los dejábamos continuar por sí mismos".

Cuando los camiones de ayuda salen del área controlada por las FDI, son detenidos por Hamas, quienes trasladan algunos de ellos a almacenes específicos controlados por Hamas, desde donde el grupo terrorista controla la ayuda.

“Vimos a la gente de Hamas ir tras ellos [camiones] con camionetas Toyota blancas, las mismas que usaron el 7 de octubre, y tomar cosas del almacén. Puedo decir que el Corredor de Netzarim es el que nos brinda la oportunidad de proporcionar alimentos en estas áreas; y segundo, una y otra vez, Hamas utiliza la ayuda humanitaria, que la IDF escolta, para apoyar a sus combatientes. Ellos disparan contra su propia gente.”

Esto suena como un ciclo vicioso y similar al ciclo de limpiar áreas una y otra vez de Hamas, lo cual el jefe del estado mayor de la IDF describe como una "tarea sísifa".

Hamas también intenta infiltrarse en los convoyes humanitarios. La 14a Brigada Blindada vio a Hamas tratando de usar la cobertura humanitaria para moverse desde el norte de Gaza hacia el sur y viceversa. Utilizan la cobertura de cada elemento humanitario. Por ejemplo, intentaron aprovechar la pausa en los combates vinculada a la campaña de vacunación que comenzó en septiembre.

El oficial dice que incluso Hamas intentó usar convoyes médicos para moverse de norte a sur. "En resumen, Hamas hace uso de los esfuerzos humanitarios que Israel y la IDF están realizando... Esto es a expensas de la gente. Como dije, saltan a los camiones y roban comida... Estuvimos en Netzarim durante dos meses, y desde el primer día vimos a Hamas incluso en autos de la ONU, conduciendo autos de la ONU." Incluso intentarían usar la cobertura de convoyes respaldados por las Naciones Unidas, metiendo a su gente en el convoy.

Las FDI ahora enfrentan decisiones en Gaza. Con las operaciones en Jabalya para limpiar a los terroristas de Hamas que tuvieron lugar en octubre y noviembre, está claro que Hamas todavía tiene fuerzas en muchas áreas. Hamas continúa controlando los campos como Nuseirat y Bureij, y tiene 101 rehenes en Gaza.

El Coronel Ofri habla sobre su misión y cómo recuerda el 7 de octubre y las angustiosas llamadas telefónicas de personas sitiadas por Hamas ese día, pidiendo ayuda mientras la frontera colapsaba bajo el ataque.

Él menciona la confianza que tiene en sus tanques y cómo la tecnología israelí ha hecho que el tanque Merkava sea seguro contra las amenazas enemigas. Su unidad ha sido blanco de cientos de misiles, RPGs (granadas propulsadas por cohetes) e IEDs. El éxito de los tanques en Gaza "nos permite luchar y ganar y traer de vuelta a nuestros soldados a sus hogares".

Él dice: "Debería estar muy claro que nuestra tarea no ha terminado hasta que traigamos de vuelta a los rehenes y hasta que terminemos y nos aseguremos de no tener enemigos que puedan dañar a nuestra gente. Tengo muchos empleados trabajando actualmente que viven en Sderot y en los kibutz. Mi objetivo es asegurarme de que puedan volver a sus hogares. Más del 90 por ciento ha regresado. La ciudad de Sderot está abierta y la vida ha regresado. Puedes ver niños y las escuelas están abiertas. Puedes ver a la gente viviendo, y eso es por lo que estamos luchando, para vivir en nuestro propio país sin que nadie nos bombardee".