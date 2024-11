CPI podría desencadenar embargo de armas europeo contra Israel

Los informes de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) para el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de defensa Yoav Gallant acapararon los titulares principales en los medios internacionales en cuestión de minutos, especialmente en Europa.

Casi todos mostraban una imagen de Netanyahu bajo un titular que indicaba que la CPI había emitido una orden de arresto contra el primer ministro de Israel. Algunos fueron lo suficientemente meticulosos como para informar que también se había emitido una orden de arresto para el líder de Hamas, Mohammed Deif, a quien Israel ha declarado muerto, aunque no hay certeza al respecto.

La decisión de la CPI fortalece considerablemente a aquellos que afirman que Israel está cometiendo crímenes de guerra en la Franja de Gaza y que están pidiendo que se corten los lazos diplomáticos con él, así como la suspensión de las ventas de armas y un boicot al país.

La Corte Penal Internacional (CPI), que en el pasado ha emitido órdenes de arresto para el presidente ruso Vladimir Putin, el ex presidente sudanés Omar al-Bashir y otros líderes africanos, efectivamente otorga un sello oficial a esa afirmación a nivel más alto. La reserva de que se trata de "una base plausible" para las sospechas ha desaparecido.

Varios países europeos, incluidos Gran Bretaña y Alemania, han anunciado en el pasado que respetarán el fallo de los jueces en la cámara previa al juicio si emiten órdenes de arresto.

Los Países Bajos y Francia anunciaron hoy que también lo harán. La consecuencia es que Netanyahu y Gallant no recibirán inmunidad de arresto de estos países si los visitan. Es la primera vez que líderes de un país democrático enfrentan órdenes de arresto del tribunal, que tiene 123 estados miembros. Vista de la entrada de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya (credit: REUTERS)

Repercusiones inmediatas

La decisión probablemente tendrá varias repercusiones inmediatas. Una de ellas es que los dos políticos israelíes tendrán posibilidades limitadas de viajar a los países que son signatarios del Estatuto de Roma que estableció la CPI.

Ciento veintitrés países son signatarios del estatuto; Estados Unidos e Israel no están entre ellos, pero los países que lo son podrían evitar que los dos hombres vuelen a través de su espacio aéreo.

Alemania, que expresó críticas a la petición de órdenes de arresto, diciendo que la corte no tiene jurisdicción ya que Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, ha dejado claro en el pasado que respetará las decisiones de la corte.

Podría ser que una consecuencia más amplia sea dificultades para exportar armas a Israel, debido al temor (que ahora ha recibido una validación legal de alto nivel) de que se utilicen para cometer crímenes de guerra.

Alemania, que suministra el 30% del equipo militar de Israel, es uno de los pocos países que todavía no han impuesto un embargo de armas a Israel.

Según informes de la prensa alemana, Israel le ha dado a Alemania un compromiso por escrito de que las armas alemanas no se utilizarán en actividades que violen el derecho internacional, pero puede ser que el fallo de hoy de la CPI debilite el argumento del gobierno alemán, si las organizaciones pro-palestinas presentan una petición a la corte sobre este asunto, como lo han hecho en el pasado.

En Gran Bretaña, donde se está llevando a cabo una constante campaña legal contra la exportación de armas a Israel, la decisión fortalecerá a aquellos que piden en contra de la decisión del gobierno de retener solo unas pocas docenas de licencias de exportación y, entre otras cosas, permitir la exportación de piezas para aviones F-35.

El gobierno actual ha cambiado significativamente su dirección en comparación con el gobierno conservador anterior, y retiró la oposición británica a la emisión de órdenes de arresto.

El primer ministro, Keir Starmer, quien en el pasado estuvo involucrado en audiencias de casos de crímenes de guerra relacionados con la antigua Yugoslavia, ha afirmado que la ley internacional aplicada por la corte es uno de los principios más importantes para Gran Bretaña.

Otros países europeos, como Hungría, han dicho en el pasado que considerarían retirarse de la Corte Penal Internacional si ésta emitiera órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes. Hungría incluso anunció en mayo que no cumpliría con órdenes de arresto si Netanyahu o Gallant visitaran el país.

El primer ministro de Hungría, Victor Orban, dijo que aunque Hungría es signataria del Estatuto de Roma, no ha ratificado los términos del estatuto como parte de su constitución. Aproximadamente dos horas después del anuncio del tribunal, todavía no hay reacciones oficiales en la mayoría de las capitales europeas.