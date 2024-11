Asesor de Trump advierte a la CPI: "Habrá una respuesta contundente"

El congresista de Florida y próximo asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, criticó la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant el jueves, diciendo que el tribunal internacional carece de "credibilidad".

"Estas acusaciones han sido refutadas por el gobierno de EE. UU.", escribió Waltz en una publicación en X. "Israel ha defendido legalmente a su pueblo y fronteras de terroristas genocidas. Pueden esperar una fuerte respuesta al sesgo antisemita de la CPI y la ONU en enero".

Otras condenas

En una publicación en X, el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, criticó a la CPI como un "tribunal de circo" y llamó a Karim Khan un "fanático trastornado".

"¡Ay de él y de cualquiera que intente hacer cumplir estas órdenes ilegales!", escribió Cotton. "Déjenme recordarles a todos: la ley estadounidense sobre la CPI se conoce como la Ley de Invasión de La Haya por una razón. Piénsenlo".

El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, escribió que la "Corte Criminal Internacional Corrupta ha actuado de la manera más absurda e irresponsable posible emitiendo órdenes de arresto" contra Netanyahu y Gallant mientras hay una seria nube de acusaciones pendiendo sobre la fiscal que solicitó estas órdenes.

"El senador Schumer debe aprobar la legislación bipartidista que proviene de la Cámara sancionando a la Corte por semejante indignación y el presidente Biden debe firmarla," escribió Graham.

Los demócratas también criticaron las órdenes de la CCI.

Usando un lenguaje explícito, el senador de Pensilvania, John Fetterman, escribió que la CCI "no tiene posición, relevancia o camino."

"Que les den," escribió.

La representante demócrata de Carolina del Norte, Kathy Manning, escribió que la decisión de la CCI es un "abuso puro y transparente de justicia" para "aislar y socavar a nuestro aliado democrático Israel, que tiene el derecho de defenderse contra los terroristas de Hamas."

Estados Unidos debe estar junto a Israel y hacer frente a esta decisión escandalosa y perjudicial, dijo Manning.