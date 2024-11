Decisión histórica: Israel y Líbano podrían firmar la paz esta semana

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una reunión el domingo por la noche para discutir el cese al fuego con Líbano, informó la prensa israelí. La reunión concluyó tarde en la noche, con fuentes políticas israelíes señalando optimismo con los avances.

"Estamos en camino hacia un acuerdo. Puede que no se firme mañana, pero todas las partes están dispuestas y la dinámica hasta ahora ha sido positiva", dijo una fuente a Maariv.

Durante la noche, informes de medios internacionales sugirieron que existían garantías estadounidenses significativas sobre la mesa. Otras fuentes señalaron la motivación de Israel para finalizar el cese al fuego en este momento específico.

La emisora estatal israelí KAN citó fuentes israelíes que indicaron que un acuerdo con Líbano podría alcanzarse esta semana.

Según fuentes políticas, la discusión de Netanyahu resultó en una aprobación preliminar para avanzar con el acuerdo con Líbano. Se informó que este mensaje fue entregado a funcionarios libaneses a través del enviado de EE. UU. Amos Hochstein, aunque aún existen brechas en el acuerdo. Soldados de las IDF realizan incursiones localizadas en el sur del Líbano, 20 de noviembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Según un informe de Axios, el proyecto de acuerdo incluye disposiciones para un comité de supervisión liderado por Estados Unidos para monitorear la implementación y abordar cualquier violación. Se dice que Estados Unidos ha ofrecido a Israel garantías por escrito respaldando explícitamente la acción militar contra amenazas inminentes originadas en territorio libanés.

Además, Estados Unidos ha prometido apoyo a medidas destinadas a contrarrestar las violaciones de Hezbolá, incluyendo la reinstalación de presencia militar cerca de la frontera o la detención del contrabando de armas pesadas.

Tanto funcionarios israelíes como estadounidenses han hecho hincapié en que cualquier acción israelí se llevaría a cabo en consulta con Estados Unidos y solo si las Fuerzas Armadas Libanesas no logran mitigar la amenaza.

El proyecto también propone un período de transición de 60 días, durante el cual las FDI se retirarían del sur del Líbano. El ejército libanés se desplegaría a lo largo de la frontera, y Hezbolá trasladaría sus armas pesadas más allá del río Litani.

Un funcionario estadounidense afirmó el domingo por la noche que aunque se está avanzando hacia un acuerdo de alto el fuego, aún quedan varios problemas sin resolver. Fuentes israelíes han expresado su disposición a avanzar en el acuerdo a pesar de estas brechas. Mientras tanto, informes libaneses sugieren que la urgencia de Israel proviene de la preocupación de que la mediación de Estados Unidos pueda cesar si un acuerdo no se finaliza en los próximos días.

Hezbolá intensifica los bombardeos a Israel para dejar una impresión duradera

El domingo, Hezbolá disparó alrededor de 250 cohetes a Israel en múltiples oleadas, hiriendo a varias personas. Se detectaron impactos en Haifa y Petah Tikva, y se causaron daños a la propiedad.

Además, el domingo, las FDI llevaron a cabo dos oleadas de ataques a la infraestructura de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut.

Según oficiales del Comando del Norte, los esfuerzos de Hezbolá por intensificar sus ataques con cohetes, drones y misiles apuntan a "dejar una impresión duradera en la conciencia israelí con un acorde final, para asegurar ganancias para sí mismo. Todos entienden que en cuestión de días, llegará un acuerdo".

Fuentes en el establecimiento de defensa de Israel revelaron que la administración de EE. UU. está ejerciendo presión para lograr un acuerdo, una postura que se espera continúe con la próxima administración. Junto con la disposición de la parte libanesa, una fuente dijo a Walla, "No hay otra opción que firmar el acuerdo".

Otro oficial de seguridad señaló: "Si el acuerdo no se firma ahora, no sucederá por mucho tiempo".

Ante los crecientes ataques desde Líbano, el Ministro de Defensa Israel Katz ha ordenado una escalada en los ataques israelíes dentro de Líbano, apuntando a sitios previamente identificados, especialmente en el distrito de Dahiyeh en Beirut.

Fuentes de defensa enfatizaron que el escalón político tiene como objetivo evitar golpear la infraestructura estatal libanesa, centrándose en lugar de ello en distinguir entre activos estatales y objetivos de Hezbolá.

Yonah Jeremy Bob, Keshet Neev y Reuters contribuyeron a este informe.